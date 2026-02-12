Zahl des Monats / Anspruchswelle gegen IT-Dienstleister: 75 % erleben Vorwürfe wegen Schlechtleistung

München (ots) –

Gegen zwei Drittel der IT-Dienstleister wurden im vergangenen Jahr seitens ihrer Auftraggeber Vorwürfe wegen angeblicher Schlechtleistung erhoben. Dies ist eines der Ergebnisse der IT-Umfrage, die im Auftrag des Spezialversicherers Hiscox unter IT-Dienstleistungsunternehmen durchgeführt wurde. Damit verzeichnete die Branche einen deutlichen Anstieg derartiger Vorwürfe im Vergleich zu 2024, als „nur“ 61 % mit ihnen konfrontiert wurden.

„Die Ergebnisse zeigen: Vorwürfe wegen Schlechtleistung sind längst kein Ausnahmefall mehr, sondern gehören zum ganz normalen Projektalltag vieler IT-Dienstleister. Schon ein einzelner Konflikt kann ausreichen, um ein kleines oder mittelständisches Unternehmen nicht nur finanziell stark zu belasten. Denn die Unterstellung angeblicher Schlechtleistung trifft IT-Dienstleister oft völlig unerwartet – da auch perfekte Arbeit nicht gegen Vorwürfe schützt“, erklärt Marc Thamm, Product Head Technology & General Liability bei Hiscox. „Gerade deshalb ist eine passgenaue Absicherung in Form einer IT-Berufshaftpflicht so wichtig: Sie fängt nicht nur berechtigte Schäden auf, sondern schützt auch vor den finanziellen Folgen unbegründeter Forderungen und aufwendiger Rechtsstreitigkeiten.“

Über die Studie:

Im Auftrag des Spezialversicherers Hiscox befragte das Marktforschungsunternehmen Statista im September 2025 in einer Online-Umfrage 200 Entscheiderinnen und Entscheider in IT-Dienstleistungsunternehmen u.a. zu ihrer aktuellen Lage, der Wahrnehmung unternehmerischer Risiken sowie dem Einfluss von Künstlicher Intelligenz. Die Befragten bekleiden in ihren Unternehmen Positionen mit relevanter Entscheidungskompetenz, die zusätzlich Aussagen darüber treffen können, mit welchen Risiken sie in ihrem Geschäft konfrontiert sind. Die Mehrheit der Befragten arbeitet in Unternehmen, die zwischen 100 bis 499 Mitarbeitende bzw. 500 oder mehr Mitarbeitende beschäftigen.

Weitere Informationen finden Sie online unter: http://www.hiscox.de/it-umfrage

Über Hiscox

Hiscox ist ein internationaler Spezialversicherer mit einem auf die Absicherung beruflicher Risiken, privater Vermögenswerte und Spezialrisiken fokussierten Versicherungsportfolio. Gegründet vor über 100 Jahren ist das Unternehmen an der London Stock Exchange notiert (LSE:HSX) und hat Büros in vierzehn Ländern. Kunden mit hochwertigem Privatbesitz bietet Hiscox Versicherungen mit einer umfassenden Allgefahrendeckung, insbesondere für Kunst, wertvollen Hausrat, Ferienhäuser und Oldtimer sowie Lösegeldversicherungen. Für Kunstsammlungen und Kunstausstellungen bietet Hiscox spezielle Konzepte an. Für Geschäftskunden bietet Hiscox branchenspezifische Vermögensschadenhaftpflicht-, D&O- und Cyberversicherungen, die auf mittelständische Dienstleistungsunternehmen zugeschnitten sind. Hier konzentriert sich Hiscox auf die IT-, Medien, Telekommunikations- sowie Unternehmensberatungsbranche. Weitere Informationen finden Sie unter www.hiscox.de.

