Pressemitteilung: Digitalisierung an Grundschulen in Baden-Württemberg: ZSL und Calleo Institut schließen dreijährige Fortbildungsreihe ab

Pressemitteilung der Calleo Institut GmbH, 12. Februar 2026

Zwischen 2022 und 2025 begleiteten das Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung Baden-Württemberg (ZSL) und das Calleo Institut 113 Grundschulen mit insgesamt 1.337 Lehrkräften bei der Weiterentwicklung des digitalen Unterrichts. Die Fortbildungsreihe begann 2022 mit einer Pilotphase an rund 50 Grundschulen im Land, an der etwa 500 Lehrkräfte teilnahmen. Die Fortbildungsreihe war zweistufig aufgebaut: Auf einen ersten Abschnitt mit an den Kollegien ausgerichteten Inhalten folgten fach- und themenbezogene Vertiefungen, die landesweit individuell gewählt werden konnten.

Im ersten Abschnitt arbeiteten die Schulen in regionalen Schulverbünden zusammen und orientierten das Vermittlungstempo an den unterschiedlichen digitalen Vorkenntnissen der Kollegien. Die Fortbildungen führten in Unterrichtsprogramme ein, die sich in den Klassenstufen 1 bis 4 für unterschiedliche Unterrichtsphasen eignen. Dazu gehörten digitale Werkzeuge zur Unterstützung der Klassenführung, für Erarbeitungs- und Präsentationsphasen in allen Fächern sowie für Wissensüberprüfung und Diagnostik. Die Struktur der Schulverbünde ermöglichte es auch kleinsten Kollegien, an den Fortbildungen teilzunehmen und sich mit Kollegien anderer Schulen über ihre Erfahrungen mit digitalen Lehrmethoden auszutauschen.

Im zweiten Abschnitt konnten die Lehrkräfte aus einer Vielzahl fach- und themenbezogener Seminare wählen. Fachlich umfasste das Angebot zentrale Fächer wie Deutsch, Mathematik, Sachunterricht und Englisch ebenso wie Musik und Kunst. Thematisch standen Seminare im Mittelpunkt, die den digitalen Lehralltag unterstützen, darunter Fortbildungen zur digitalen Heftführung, zum kollaborativen Arbeiten und zur Erstellung digitaler Tafelbilder. Eine besondere Rolle spielte dabei der Einsatz von künstlicher Intelligenz, etwa bei der Planung von Unterrichtseinheiten oder der Anpassung von Materialien an unterschiedliche Leistungsniveaus. Viele Lehrkräfte hoben hervor, dass KI-gestützte Ansätze insbesondere in der Vorbereitung und Nachbereitung ihres Unterrichts zu einer spürbaren Entlastung beitragen. Für die Durchführung aller Seminare wurden Dozentinnen und Dozenten eingesetzt, die selbst an Grundschulen unterrichten oder über entsprechende Berufserfahrung verfügen.

Die Rückmeldungen der Schulen fielen über die gesamte Laufzeit hinweg sehr positiv aus. Rund 90 Prozent der teilnehmenden Lehrkräfte gaben an, die vorgestellten digitalen Methoden in ihrem Unterricht einsetzen zu können. Besonders häufig wurden in den themenbezogenen Seminaren die Angebote zum Einsatz von künstlicher Intelligenz gewählt, und dies zeigt zugleich den hohen Weiterbildungsbedarf vieler Grundschulen in diesem Themenbereich. Die Fortbildungsreihe wurde aufgrund der positiven Resonanz nach der Pilotphase um zwei weitere Schuljahre verlängert und landesweit fortgeführt. In der Umsetzung konnte das Calleo Institut zudem auf umfangreiche Erfahrungen aus anderen Landesprojekten zurückgreifen, unter anderem aus einer fünfjährigen Zusammenarbeit mit dem Institut für Qualitätsentwicklung Mecklenburg-Vorpommern, in deren Rahmen über 200 Schulen begleitet wurden.

Mit Blick auf die Umsetzung der Fortbildungsreihe stellt Stefan Burggraf von Frieling, Geschäftsführer des Calleo Instituts fest:

„Die Fortbildungsreihe war von einer sehr verlässlichen und fachlich fundierten Zusammenarbeit mit dem ZSL geprägt. Dabei hat die enge Abstimmung zu geeigneten Programmen, zur didaktischen Schwerpunktsetzung und zu den datenschutzrechtlichen Anforderungen eine Umsetzung ermöglicht, die sowohl pädagogisch als auch organisatorisch tragfähig war. Die Ergebnisse verdeutlichen, wie digitale Unterrichtsmethoden gezielt in den Grundschulalltag integriert werden können, ohne bewährte Arbeitsformen zu verdrängen.“

