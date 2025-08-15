XTB verlängert Aktion: Kostenlose Mercedes-Benz Aktie jetzt bis Ende Oktober sichern

Berlin (ots) –

Der Online-Broker XTB reagiert auf die große Nachfrage und verlängert seine beliebte Sommeraktion. Ab sofort erhalten neue Kundinnen und Kunden, die ein Handelskonto eröffnen und eine beliebige Ersteinzahlung leisten, weiterhin eine kostenlose Mercedes-Benz Aktie (Wertpapierkennnummer 710000, die Aktie notiert am 15.08.2025 bei rund 53 Euro) Die Aktion läuft bis 31. Oktober 2025 oder solange der Vorrat von 4.000 Aktien reicht.

„Das Interesse an unserer Aktion hat unsere Erwartungen deutlich übertroffen“, erklärt Jens Chrzanowski, Deutschlandchef von XTB. „Die Nachfrage zeigt uns, dass wir mit dieser Einstiegshilfe genau den richtigen Nerv getroffen haben. Deshalb möchten wir jetzt noch mehr Anlegerinnen und Anlegern die Chance geben, kostenfrei und unkompliziert in die Börse einzusteigen.“

Bei XTB fallen keine Kontoführungs- oder Depotgebühren an. Der Handel mit Aktien und ETFs ist kommissionsfrei bis zu einem monatlichen Handelsvolumen von 100.000 Euro, erst darüber hinaus werden Handelskommissionen fällig.

„Mit der kostenlosen Aktie bieten wir einen unkomplizierten Start in die Geldanlage, ganz ohne versteckte Kosten“, so Chrzanowski weiter. „Gleichzeitig laden wir Interessierte ein, unsere Plattform kennenzulernen und selbst zu erleben, wie einfach und dennoch professionell Investieren sein kann. Trading und Investment-Apps unterscheiden sich deutlich, und XTB meint selbstbewusst, eine der besten Apps für Deutschland zu haben!“

Der Anmeldeprozess ist simpel: Von der Registrierung bis zur Kontoaktivierung vergehen im Schnitt nur 15 Minuten.

Weitere Informationen zur Aktion und den Teilnahmebedingungen unter: https://aktien.xtb.com/gratis-aktie

Über XTB

XTB ist ein europäischer Online-Broker mit deutscher Niederlassung in Berlin, der Anlegern über eine innovative Online-Investitionsplattform und die XTB Investing App sofortigen Zugang zu den Finanzmärkten auf der ganzen Welt bietet. Das 2004 in Polen gegründete Unternehmen unterstützt weltweit rund 1,5 Millionen Kunden bei der Verwirklichung ihrer Trading-Ambitionen.

Bei XTB sind wir bestrebt, eine Online-Investmentplattform zu entwickeln, die unseren Kunden den Handel mit mehr als 6.300 Instrumenten ermöglicht, darunter Aktien, ETFs, CFDs auf Währungspaare, Rohstoffe, Indizes, Aktien, ETFs und Kryptowährungen. Mit der kürzlich erfolgten Einführung von Investmentplänen, einem langfristigen passiven Anlageprodukt, können unsere Kunden nun das wachsende Potenzial von ETFs nutzen und ihre Portfolios effektiv diversifizieren. In wichtigen Märkten bieten wir nicht investierte Zinsen an, so dass Anleger ihr Geld einsetzen und davon profitieren können, auch wenn sie nicht aktiv investieren.

Unsere Online-Plattform ist die erste Adresse nicht nur für Investitionen, sondern auch für Marktanalysen und Bildung. Wir bieten eine umfangreiche Bibliothek mit Lehrmaterial, Videos, Webinaren und Kursen, um unseren Kunden zu helfen, bessere Investoren zu werden, unabhängig von ihrer Handelserfahrung. Unser Kundendienstteam bietet Unterstützung in 18 Sprachen und ist 24 Stunden am Tag, 5 Tage die Woche per E-Mail, Chat oder Telefon erreichbar.

In mehr als zwei Jahrzehnten auf den Finanzmärkten haben wir uns auf mehr als 1.100. Mitarbeiter gesteigert. XTB hat seinen Hauptsitz in Polen und verfügt über Niederlassungen in vielen Ländern der Welt, darunter Großbritannien, Deutschland, Rumänien, Spanien, die Tschechische Republik, die Slowakei, Portugal, Frankreich, Dubai und Chile.

Seit 2016 sind die XTB-Aktien an der Warschauer Börse notiert. Wir werden durch die weltweit größten Aufsichtsbehörden reguliert: die Financial Conduct Authority (FCA), die polnische Finanzaufsichtsbehörde (KNF), die Cyprus Securities & Exchange Commission (CySEC), die Dubai Financial Services Authority (DFSA) und die Financial Services Commission (FSC). Für weitere Informationen besuchen Sie bitte xtb.com.

Die von XTB angebotenen Finanzinstrumente sind riskant. Investieren Sie verantwortungsvoll.

Besuchen Sie https://www.xtb.com/de für mehr Informationen.

