Strukturvergleich für Unternehmer mit Sascha Drache: Welche Rechtsform schützt Vermögen wirklich?

Langenfeld (ots) –

Stabile Umsätze, wachsende Unternehmenswerte und scheinbar funktionierende Strukturen – für viele Unternehmer wirkt die eigene Rechtsform lange wie ein solides Fundament. Doch steigende Steuerlasten, zunehmende Regulierung und persönliche Risiken bringen selbst etablierte Modelle ins Wanken. Wie sicher ist das eigene Vermögen wirklich und welche Struktur schützt es langfristig?

Das Geschäft läuft, die Zahlen stimmen, die Entwicklung zeigt nach oben. Für viele mittelständische Unternehmer, GmbH-Inhaber und Investoren scheint die Welt in Ordnung. Bestehende Strukturen wie Einzelunternehmen, GmbH oder Holding haben sich bewährt und werden selten hinterfragt. Schließlich funktionieren sie im Alltag zuverlässig, solange keine außergewöhnlichen Ereignisse eintreten. Doch genau hier liegt das Problem: Mit steigenden Umsätzen wachsen auch steuerliche Belastungen, Haftungsrisiken und strukturelle Schwächen. Gewinne werden abgeschöpft, Vermögen bleibt ungeschützt, und die Abhängigkeit von bestehenden Modellen wird zur unsichtbaren Gefahr. „Wenn Unternehmer ihre Struktur nicht aktiv hinterfragen, verlieren sie oft Jahr für Jahr erhebliche Summen und setzen gleichzeitig ihr gesamtes Vermögen unnötigen Risiken aus“, warnt Stiftungsexperte Sascha Drache.

„Der effektivste Weg zu echtem Vermögensschutz liegt in der konsequenten Trennung von operativem Geschäft und Vermögensstruktur“, erklärt Sascha Drache. Als Spezialist für Stiftungsberatung und Stiftungsmanagement begleitet er mittelständische Unternehmer persönlich durch den gesamten Gründungsprozess – mit klarem Fokus auf rechtssichere Strukturierung, optimierte Steuerlast, effizienten Vermögensschutz und eine zukunftsfähige Ausgestaltung. Seit mehr als 17 Jahren befasst er sich intensiv mit dem deutschen Stiftungsrecht und kennt die typischen Fallstricke, die selbst erfahrene Unternehmer in die Irre führen können. Dabei geht seine Tätigkeit weit über klassische Beratung hinaus: Statt nur Empfehlungen auszusprechen, analysiert er bestehende Unternehmens- und Vermögensstrukturen im Detail und deckt konkrete Schwachstellen auf. So wird schnell sichtbar, wo jährlich fünf- bis sechsstellige Beträge durch ineffiziente Modelle verloren gehen.

Warum bestehende Unternehmensstrukturen oft mehr Risiko als Schutz bieten

In vielen Unternehmen fehlt es an einer klaren Trennung zwischen unternehmerischem Handeln und privatem Vermögen. Besonders im Einzelunternehmen oder in Personengesellschaften zeigt sich diese Problematik deutlich: Gewinne, Verluste und Haftungsrisiken wirken unmittelbar auf die Privatperson. Im Ernstfall haften Unternehmer mit ihrem gesamten Vermögen. Eine Situation, die insbesondere bei rechtlichen Konflikten existenzbedrohend sein kann. Hinzu kommt ein oft unterschätzter steuerlicher Nachteil: Eine steuerlich begünstigte Reinvestition ist in dieser Struktur nicht möglich. Wer also Gewinne im Unternehmen belassen und für Wachstum nutzen möchte, zahlt dennoch den vollen persönlichen Steuersatz – ein struktureller Nachteil, der sich über Jahre zu erheblichen Summen summiert. „Das Einzelunternehmen ist für viele der erste Schritt in die Selbstständigkeit, aber selten die richtige Struktur für den langfristigen Vermögensaufbau“, erklärt Sascha Drache.

Auch die GmbH wird oft als vermeintlich sichere Lösung betrachtet, weist aber strukturelle Schwächen auf. Zwar schafft sie eine eigenständige juristische Person, bei der die Haftung grundsätzlich auf das eingebrachte Stammkapital begrenzt ist – das operative Geschäft ist damit vom Privatvermögen getrennt, zumindest in der Theorie. In der Praxis wird dieses Potenzial jedoch häufig nicht ausgeschöpft: Viele Unternehmer zahlen sich nahezu den gesamten Gewinn als Gehalt aus, sodass innerhalb der Gesellschaft kein nachhaltiger Vermögensaufbau entsteht. Werden Gewinne hingegen im Unternehmen belassen, unterliegen sie einer Steuerbelastung aus Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer von etwa 30 Prozent. Erfolgt anschließend eine Ausschüttung an den Gesellschafter, wird zusätzlich eine Kapitalertragsteuer von rund 25 Prozent fällig. Die Gesamtsteuerbelastung kann damit auf rund 47,5 Prozent ansteigen. Und selbst dann entsteht ein weiteres Problem: Ausgeschüttete Gewinne gehen in das Privatvermögen über und sind dort erneut angreifbar. „Die GmbH schützt das operative Geschäft, aber nicht das Vermögen des Unternehmers. Sobald Gewinne ausgeschüttet werden, sind sie schutzlos dem Privatbereich ausgesetzt“, so Sascha Drache.

Holding-Strukturen: Fortschritt mit entscheidender Schwachstelle

Die Einführung einer Holding gilt für viele Unternehmer als nächster logischer Schritt. Tatsächlich bietet sie steuerliche Vorteile, etwa durch weitgehend steuerfreie Ausschüttungen zwischen Gesellschaften: Gewinne aus operativen GmbHs können zu 95 Prozent steuerfrei an die Holding ausgeschüttet werden, wodurch nur ein geringer Teil steuerpflichtig bleibt. Auf diese Weise lässt sich Kapital innerhalb der Struktur gezielt reinvestieren, ohne sofortige Besteuerung auf privater Ebene auszulösen – ein klarer Vorteil gegenüber der klassischen GmbH. Dennoch bleibt ein zentrales Problem bestehen: Die Anteile an der Holding gehören weiterhin dem Unternehmer selbst.

Damit bleibt das gesamte Vermögen an die Person gebunden – und damit angreifbar. Private Ereignisse wie Scheidung, Insolvenz oder rechtliche Auseinandersetzungen können direkten Zugriff auf die Struktur ermöglichen. Hinzu kommen steuerliche Risiken bei Nachfolge oder Wegzug ins Ausland: Während im Erbfall Erbschaftsteuer anfällt, greift beim Wegzug die sogenannte Wegzugsbesteuerung. Beteiligungen werden dabei steuerlich so behandelt, als wären sie verkauft worden, obwohl kein tatsächlicher Verkauf stattgefunden hat. Damit gilt die Holding zwar grundsätzlich als effizienter als die einfache GmbH, löst aber das eigentliche Problem nicht.

Die Stiftung als langfristige Lösung für echten Vermögensschutz

Im Vergleich zu klassischen Unternehmensformen bietet die Stiftung einen entscheidenden Vorteil: Sie ist eine eigenständige Vermögensmasse ohne persönlichen Eigentümer. Eingebrachte Vermögenswerte gehören nicht mehr der Privatperson, sondern der Stiftung selbst. Dadurch entfällt das Risiko, dass private Ereignisse direkten Einfluss auf das Vermögen haben. „Die Stiftung entkoppelt Vermögen vollständig von der Person und genau darin liegt ihre Stärke“, so Sascha Drache.

Gleichzeitig ermöglicht sie eine strukturierte Steuerung des Vermögens über definierte Organe wie Vorstand oder Beirat. Unternehmer behalten Kontrolle, ohne persönlich angreifbar zu sein. Auch steuerlich ergeben sich Vorteile: Weder Wegzugsbesteuerung noch klassische Erbübertragungen greifen in der gewohnten Form, da keine privaten Beteiligungen bestehen. Das Ergebnis ist eine Struktur, die nicht nur schützt, sondern auch langfristiges Wachstum ermöglicht. Vermögen kann unabhängig von persönlichen Veränderungen verwaltet, entwickelt und über Generationen hinweg gesichert werden.

Eine neue Perspektive für unternehmerischen Erfolg

Wer die bestehenden Strukturen im Vergleich betrachtet, erkennt ein klares Muster: Je stärker die Trennung zwischen Unternehmer und Vermögen, desto stabiler und langfristig tragfähiger wird die Gesamtstruktur. Einzelunternehmen und GmbH bieten kaum echten Schutz, die Holding verbessert zwar die steuerliche Effizienz, löst jedoch nicht das grundlegende Problem der persönlichen Zuordnung. Erst eine Stiftung ermöglicht die langfristige Sicherung, Verwaltung und Entwicklung von Vermögen – unabhängig von persönlichen Veränderungen im Leben des Unternehmers. Steigende Unternehmenswerte müssen damit keine steigenden Risiken bedeuten, wenn die Struktur konsequent darauf ausgerichtet ist.

Unternehmer, die frühzeitig handeln, schaffen die Grundlage für nachhaltiges Wachstum, echten Vermögensschutz und eine geordnete Nachfolge. „Wer seine Struktur richtig aufstellt, verliert nicht nur weniger, er baut dauerhaft mehr auf, weil jeder Euro effizienter arbeitet und wirklich geschützt ist“, fasst Sascha Drache zusammen. Den Weg dorthin muss niemand allein gehen: Mit seiner langjährigen Erfahrung in der Entwicklung steuerlich effizienter und rechtlich abgesicherter Strukturen begleitet Sascha Drache Unternehmer und Investoren im Rahmen seiner Stiftungsberatung und seines Stiftungsmanagements auf diesem Weg.

Sie wollen Ihre bestehende Unternehmensstruktur nicht dem Zufall überlassen und Ihr Vermögen langfristig schützen? Dann melden Sie sich jetzt bei Sascha Drache (https://www.stiftung.de) und vereinbaren Sie einen Termin für ein unverbindliches Erstgespräch!

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RS Ratgeber Stiftung Beratung e.K.

Vertreten durch: Sascha Drache

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Quelle: ots