Geschäftsjahr 2025: Dr. Oetker und Coppenrath & Wiese behaupten sich unter herausfordernden wirtschaftlichen Rahmenbedingungen

Bielefeld (ots) –

Die Nahrungsmittelunternehmen von Dr. Oetker (inklusive Conditorei Coppenrath & Wiese) erwirtschafteten im Geschäftsjahr 2025 einen Gesamtumsatz von 4,3 Milliarden Euro. Bereinigt um Wechselkurseinflüsse steigerten die Unternehmen ihre Umsätze um 3 Prozent. Die Investitionen beliefen sich auf 174 Millionen Euro.

Im Jahr 2025 sah sich die globale Wirtschaft mit zunehmenden Unsicherheiten konfrontiert, die eng mit geopolitischen Entwicklungen und einer sich rasch wandelnden internationalen Handelspolitik verknüpft waren. Insbesondere die schwer vorhersehbare Zollpolitik der Vereinigten Staaten führte zu spürbaren Verwerfungen auf globalen Märkten. Eine wesentliche Ursache liegt in der Unsicherheit darüber, wann und in welchem Umfang neue Zölle auf bestimmte Waren erhoben werden könnten. Zusätzlich belasteten der anhaltende Konflikt in der Ukraine sowie die Spannungen im Nahen Osten auch im Berichtsjahr die wirtschaftliche Entwicklung.

Trotz der herausfordernden wirtschaftlichen Rahmenbedingungen konnte Dr. Oetker im Jahr 2025 ein stabiles Ergebnis erwirtschaften. Dazu trug maßgeblich das in den Vorjahren initiierte Wachstums- und Effizienzprogramm bei, das konsequent fortgeführt und erfolgreich abgeschlossen wurde. Zudem wurde im Berichtsjahr ein weiteres Strategieprogramm aufgesetzt, um mittel- bis langfristige Wachstumspotenziale im globalen Umfeld zu identifizieren und zu heben. „Vor dem Hintergrund der geopolitischen Lage und den damit verbundenen volatilen Märkten, ist es uns gelungen, ein stabiles Ergebnis zu erzielen. Möglich wurde dies durch klare Prioritäten, gezielte Innovationen und das außerordentliche Engagement unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weltweit. Sie haben in einem anspruchsvollen Umfeld wesentlich dazu beigetragen, unsere Wettbewerbsfähigkeit zu sichern und unseren Kurs fortzuführen“, kommentiert Carl Oetker, Vorsitzender der Internationalen Geschäftsführung von Dr. Oetker, das Geschäftsjahr 2025.

Umsatzentwicklung

Die auf allen Kontinenten agierenden Unternehmen von Dr. Oetker erwirtschafteten im Jahr 2025 Umsatzerlöse in Höhe von 4,3 Milliarden Euro und erzielten damit ein bereinigtes Wachstum gegenüber dem Vorjahr von 3 Prozent. Gut 65 Prozent seines Gesamtumsatzes erzielte Dr. Oetker außerhalb von Deutschland.

Regionale Entwicklung

Im Berichtsjahr belasteten ausgeprägte Wechselkurseffekte das Gesamtergebnis, insbesondere in Osteuropa und Amerika, bedingt durch die Abwertungen der türkischen Lira, des kanadischen Dollars und des mexikanischen Pesos. In Deutschland erzielte Dr. Oetker in einem anspruchsvollen Marktumfeld einen Umsatz auf Vorjahresniveau. Die Region Westeuropa verzeichnete nach einem bereits guten Vorjahr leichte Zuwächse, vor allem in der Kategorie Pizza, während die Region Osteuropa – getragen von der Entwicklung in der Türkei und Polen – deutlich wachsen konnte. In der Region Amerika führten schwächere Währungen sowie ein herausforderndes Umfeld im Backdekor-Geschäft zu Belastungen; zusätzlich wirkten sich Zölle, Konsumzurückhaltung und Auslistungen negativ aus. Kanada blieb nach einem Umsatzrekord im Vorjahr in einem rückläufigen Pizzamarkt unter dem Vorjahresniveau. Mexiko und Brasilien erzielten ein starkes organisches Wachstum, das jedoch ebenfalls durch Wechselkurseffekte gedämpft wurde. Insgesamt blieben die Umsätze in der Region Amerika stabil. Die Region 3A (Afrika, Asien, Australien) erzielte leichte Umsatzsteigerungen in Euro, die ebenfalls durch negative Währungseinflüsse beeinflusst waren.

Innovationen

Im Bereich Pizza setzte das Unternehmen mit dem Sortiment La Mia Familia in Deutschland, den Niederlanden und Spanien einen besonderen Akzent. Die im März 2025 eingeführte Innovation besteht aus 19 gefüllten, vorportionierten Pizzabrötchen in den Sorten Vier Käse sowie Tomate & Paprika. Die Brötchen lassen sich einfach auseinanderzupfen und eignen sich ideal als Beilage zu Salaten und Suppen oder für gesellige Anlässe wie Grill-, Film- oder Spieleabende. Im Mai 2026 wird das Sortiment um die Sorte Knoblauch erweitert und in weitere Länder ausgerollt. Darüber hinaus feierte Dr. Oetker 2025 das 40-jährige Jubiläum der Pizza Ristorante, einer der bekanntesten Marken im Tiefkühlpizza-Segment.

Auch im Dessertbereich setzte Dr. Oetker neue Impulse. Mit dem Feelgood Tassenpudding brachte das Unternehmen 2025 zuckerarmen Genuss in den Sorten Schoko, Vanille-Geschmack und Grieß auf den Markt. Mit den High Protein Shakes erweiterte das Unternehmen in Deutschland seine erfolgreiche High-Protein-Range um ein trinkfertiges Format in den Sorten Schoko- und Vanille-Geschmack. Die luftig-cremige Textur, der hohe Proteingehalt, der geringe Fettanteil sowie der Verzicht auf Zuckerzusatz (enthält von Natur aus Zucker) sprechen besonders ernährungsbewusste Verbraucher an. Die 330-Milliliter-Flasche ist wiederverschließbar und ideal für unterwegs. Bereits im September 2025 folgte mit der Geschmacksrichtung Cookie der erste Line Extender.

Im Bereich Kuchen und Backen griff Dr. Oetker 2025 den international anhaltenden Trend zur Heißluftfritteuse auf. Mit dem im Mai 2025 eingeführten Airfryer Backin brachte das Unternehmen das erste speziell für die Zubereitung im Airfryer entwickelte Backpulver auf den Markt. Die besondere Rezeptur sorgt dafür, dass Teige auch in der Heißluftfritteuse optimal aufgehen und lockere Gebäcke entstehen – häufig bei kürzeren Backzeiten im Vergleich zum klassischen Backofen. Seit Juli 2025 ergänzt eine Backmischung für Quarkbällchen aus dem Airfryer das Sortiment, die mit wenigen zusätzlichen Zutaten eine schnelle und einfache Zubereitung des beliebten süßen Kleingebäcks ermöglicht. Eine weitere Neuheit folgt im Mai 2026 mit den Churro Bites aus dem Airfryer, die den typischen Jahrmarkt-Genuss in zeitgemäßer Zubereitungsform nach Hause bringen.

Conditorei Coppenrath & Wiese

Die Conditorei Coppenrath & Wiese verzeichnete im Jahr 2025 einen leichten Umsatzanstieg. Im Wesentlichen war dies auf das erfolgreiche Geschäft mit Tiefkühlbrötchen und der Wiederaufnahme von im Vorjahr reduzierten Listungen bei einem wichtigen Handelspartner zurückzuführen. Während im Marken- und Handelsmarkengeschäft in Deutschland deutliche Umsatzzuwächse erzielt wurden, war das Exportgeschäft durch die Zollpolitik in den USA und die allgemeine Konsumzurückhaltung belastet.

Investitionen

Im Jahr 2025 investierte der Geschäftsbereich Nahrungsmittel 174 Millionen Euro. Mit diesem hohen Investitionsvolumen stärken die Unternehmen ihre Grundlagen für zukünftiges Wachstum, treiben Nachhaltigkeitsprojekte gemäß der unternehmensweiten Sustainability Charter voran und fördern die Digitalisierung zentraler Prozesse. Ein wesentlicher Teil der Mittel entfiel bei Dr. Oetker auf den Ausbau internationaler Pizzakapazitäten. Die Conditorei Coppenrath & Wiese investierte unter anderem in nachhaltige Energielösungen sowie in die Modernisierung und Automatisierung ihrer Produktionsstätten.

Beschäftigte

Die in Vollzeitäquivalenten angegebene Anzahl der Beschäftigten im Geschäftsbereich Nahrungsmittel ist mit 16.784 gegenüber dem Vorjahr (16.599) leicht gestiegen. In Deutschland waren 7.275 Mitarbeitende tätig, an den ausländischen Standorten wurden 9.509 Mitarbeitende beschäftigt.

Ausblick

Auch im Jahr 2026 werden geopolitische Unsicherheiten fortbestehen und die Weltwirtschaft beeinträchtigen. Vor diesem Hintergrund bleibt das wirtschaftliche Umfeld herausfordernd, weshalb der Fokus im gesamten Unternehmen verstärkt auf der Stabilität und Resilienz der Lieferketten liegt. Gleichwohl planen Dr. Oetker und Coppenrath & Wiese für 2026 Investitionen auf hohem Niveau. Diese sollen insbesondere den Zukunftsbereichen Innovationen, Nachhaltigkeit und Digitalisierung zugutekommen.

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Quelle: ots