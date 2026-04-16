Sparen macht arm? Mario Lüddemann von der Lüddemann Investments GmbH erklärt, warum klassische Geldanlagen heute nicht mehr funktionieren

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Konservative Anleger setzen seit Jahrzehnten auf Sicherheit: Tagesgeld, Festgeld und klassische Sparmodelle gelten als verlässliche Basis für finanzielle Stabilität. Doch während die Kontostände scheinbar konstant bleiben, verändert sich im Hintergrund eine entscheidende Größe – die Kaufkraft. Finanzexperte Mario Lüddemann zeigt, warum konservatives Sparen langfristig in die Vermögensfalle führt und was wirklich funktioniert, um dauerhaft Kapital aufzubauen.

Finanzielle Sicherheit ist für die meisten Menschen ein zentrales Lebensziel. Sie wünschen sich ein stabiles Vermögen, das ihnen Unabhängigkeit und Planbarkeit ermöglicht – ohne die Belastung schwankender Kurse in Kauf nehmen zu müssen. Deshalb setzen konservative Anleger bevorzugt auf vertraute Anlageformen wie Girokonten, Tagesgeld, Festgeld oder klassische Versicherungen, die als sicher und kalkulierbar gelten. Was dabei häufig übersehen wird: Die scheinbare Stabilität täuscht über einen schleichenden Wertverlust hinweg. Während die Kontostände unverändert wirken, sinkt ihre reale Kaufkraft im Hintergrund. „Viele Anleger unterschätzen die langfristigen Auswirkungen von Inflation und niedrigen Zinsen auf ihr Vermögen erheblich“, warnt Mario Lüddemann, Gründer der Lüddemann Investments GmbH und seit über 30 Jahren aktiver Trader und Investor. „Wer ausschließlich spart und nicht investiert, baut keine Vermögenswerte auf, die langfristig Erträge generieren können, und verliert dabei still und leise das, was er sich mühsam erarbeitet hat.“

„Sparen fühlt sich sicher an, aber echte finanzielle Sicherheit entsteht nicht durch das Vermeiden von Schwankungen, sondern durch den Aufbau von Vermögen, Wissen und mehreren Einkommensquellen“, erklärt Mario Lüddemann. Der Finanzexperte weiß, wovon er spricht: Sein Vermögen hat er eigenständig aufgebaut, startete mit einem geringen Anfangskapital und führte nach eigenen Angaben mehr als 65.000 Transaktionen durch. Zweimal wurde er als „Trader des Jahres“ ausgezeichnet. Als Gründer der Lüddemann Investments GmbH beschäftigt er sich außerdem schwerpunktmäßig mit Trading, Investment und Vermögensaufbau und hat dabei eine klare Überzeugung entwickelt: Finanzielle Sicherheit entsteht nicht durch das Horten von Geld auf niedrig verzinsten Konten, sondern durch den gezielten Einsatz von Kapital in Vermögenswerte, die langfristig für den Anleger arbeiten. Finanzielle Bildung und der bewusste Umgang mit Risiko sind für ihn dabei keine optionalen Extras, sondern zentrale Voraussetzungen für jeden, der sein Vermögen ernsthaft aufbauen möchte. Mit praxisnahen Trainings, Coachings und Strategien unterstützt er Anleger dabei, diese Prinzipien strukturiert umzusetzen und eigenständig Vermögen aufzubauen.

Warum Sparen trügerische Sicherheit vermittelt

„Viele Anleger verwechseln Stabilität mit Sicherheit“, erklärt Mario Lüddemann. Klassische Sparformen wie Girokonten, Tagesgeld oder Festgeld vermitteln zwar ein Gefühl von Kontrolle, weil das angelegte Geld nominell erhalten bleibt, jedoch erzielen diese Anlageformen häufig nur Renditen zwischen null und drei Prozent pro Jahr. Liegt die Inflation gleichzeitig bei etwa drei Prozent oder darüber, entsteht ein realer Verlust: Das Geld verliert schleichend an Kaufkraft. Besonders in Phasen erhöhter Inflation, wie sie in den vergangenen Jahren zu beobachten war, verstärkt sich dieser Effekt erheblich.

„Nichtsdestotrotz erfüllt das Sparen durchaus eine sinnvolle Funktion“, betont Mario Lüddemann von der Lüddemann Investments GmbH. „Aber eine begrenzte.“ So dient es laut dem Experten lediglich dem Aufbau einer Liquiditätsreserve, also eines finanziellen Puffers für unerwartete Ausgaben. Über diesen Puffer hinaus sollte Kapital allerdings in Vermögenswerte investiert werden, die langfristig höhere Renditen ermöglichen. Damit wird deutlich: Sparen kann kurzfristig Stabilität schaffen, ersetzt jedoch keinesfalls eine durchdachte Strategie für den langfristigen Vermögensaufbau.

Vom Sparer zum Investor: Der Schlüssel zum langfristigen Vermögensaufbau

Eine nachhaltige Strategie erfordert daher ein Umdenken. Schließlich entsteht echte finanzielle Sicherheit erst dann, wenn Kapital kontinuierlich Erträge erwirtschaftet. Vor diesem Hintergrund wird Investieren zur entscheidenden Lösung: Vermögenswerte wie Aktien, ETFs oder unternehmerische Beteiligungen ermöglichen es, Kapital gezielt einzusetzen und so laufende Erträge sowie Wertsteigerungen zu erzielen. Dadurch entstehen Einkommensquellen, die langfristig zum Vermögensaufbau beitragen und die Abhängigkeit von der eigenen Arbeitsleistung reduzieren.

Ein zentraler Treiber dieser Entwicklung ist der Zinseszinseffekt: Erträge werden konsequent reinvestiert und erzeugen wiederum neue Erträge. Über längere Zeiträume führt das zu einem überproportionalen Wachstum des Vermögens, besonders für diejenigen, die früh beginnen und kontinuierlich investieren.

Mario Lüddemann: Finanzwissen als Schlüssel zum Erfolg

Damit diese Form des Investierens nachhaltig funktioniert, ist ein bewusster Umgang mit dem Thema Risiko entscheidend. Mario Lüddemann von der Lüddemann Investments GmbH unterscheidet hierbei klar zwischen unkontrollierter Spekulation und kalkuliertem Risiko, das auf Regeln und Wahrscheinlichkeiten basiert. Wer zudem nur Kapital einsetzt, das nicht kurzfristig benötigt wird, kann Marktschwankungen einordnen und vermeidet so emotionale Fehlentscheidungen.

„Wer Risiken versteht, kann sie gezielt steuern und so seine Chancen besser nutzen“, fasst Mario Lüddemann zusammen. Finanzwissen bildet die Grundlage für fundierte Entscheidungen. Ein klares Regelwerk und ein solides Verständnis der Märkte helfen dabei, Unsicherheiten zu reduzieren und langfristig Vermögen aufzubauen. Am Ende zeigt sich also: Nicht das Vermeiden von Risiken führt zu Sicherheit, sondern der bewusste Umgang mit ihnen. Wer diesen Grundsatz verinnerlicht und konsequent umsetzt, legt den Grundstein für ein Vermögen, das nicht trotz der Zeit wächst, sondern durch sie.

Sie möchten Ihr Geld nicht länger nur „parken“, sondern gezielt für sich arbeiten lassen und wünschen sich dabei die Unterstützung eines erfahrenen Experten? Dann melden Sie sich jetzt bei Mario Lüddemann von der Lüddemann Investments GmbH (https://mariolueddemann.com/) und vereinbaren Sie einen Termin!

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Quelle: ots