Warum diese europäischen Städte im Herbst viel besser sind als im Sommer

München (ots) –

Jedes Jahr das gleiche Ritual: Ab Juli strömen Millionen von Reisenden in die großen europäischen Metropolen. Das Ergebnis: Ein Urlaub, bei dem vor allem drückende Hitze, scheinbar endlose Warteschlangen und hohe Hotelpreise in Erinnerung bleiben. Ganz anders sieht es dagegen im Oktober aus. Wer die wichtigsten Kennzahlen der Tourismusbranche vergleicht (Auslastung, Hotelpreise, Wetterbedingungen, Wartezeiten und kulturelles Angebot) sieht schnell: Der Herbst ist kein Trostpflaster, sondern vielmehr die eigentliche Hochsaison für ein erstklassiges Reiseerlebnis. In welchen Orten der Herbst den Sommer weit hinter sich lässt, zeigt eine aktuelle, von der Hotelgruppe Accor durchgeführte Vergleichsanalyse:

European Autumn Travel Index 2026

Für den Index wurden europäische Metropolen in sechs Kernbereichen gewertet:

– Klima & Temperatur: Ideale Tagestemperaturen und optimales Wetter für Erkundungen zu Fuß.

– Preis-Leistung & Hotellerie: Spürbare Preisabschläge bei Hotels und Ferienunterkünften im Vergleich zum Sommer.

– Besucherstrom & Zugänglichkeit: Rückgang des Gesamttourismusaufkommens gegenüber dem Hochsommer.

– Wartezeiten an Attraktionen: Durchschnittliche Wartezeiten an den drei meistbesuchten Sehenswürdigkeiten pro Stadt.

– Eventdichte & Saisonkalender: Vielfalt an authentischen, lokalen Herbstveranstaltungen wie Weinlesen, Erntefeste und Kulturfestivals.

– Gastronomie: Spontane Verfügbarkeit von Tischreservierungen in stark frequentierten Restaurants.

Die wichtigsten Ergebnisse der Analyse

– Südeuropa ist der große Herbst-Gewinner: Sevilla, Rom und Athen bieten im Oktober perfektes Wetter statt sommerlicher Hitzewellen.

– Hotelpreise im Sturzflug: Im Oktober sparen Sie zwischen 18% bis 48% bei Übernachtungen – allen voran in Dubrovnik.

– Tschüss, Warteschlangen: 30% bis 60% weniger Touristen bedeuten bis zu 80% kürzere Wartezeiten bei Top-Attraktionen.

– Küstenstädte atmen auf: Bis zu 75% weniger Kreuzfahrtschiffe bringen den historischen Altstädten ihren gemütlichen Charme zurück.

– Spontan genießen: +40% mehr freie Tische in den besten Restaurants und volle Eventkalender rund um Weinlese und Kulinarik.

1. Sevilla: Wenn die Stadt zu neuem Leben erwacht

Im Juli wird Sevilla zum Backofen. Bei Temperaturen von oft über 40°C läuft das städtische Leben auf Sparflamme, und eine Besichtigung der historischen Altstadt in den Mittags- und Nachmittagsstunden wird zur körperlichen Belastungsprobe.

Angenehmes Klima und keine Warteschlangen mehr

– Perfektes Klima: Mit durchschnittlich 24°C im Oktober sind die Tage mild und sonnig: ideal, um durch das Viertel Santa Cruz zu schlendern, ohne ständig nach Schatten suchen zu müssen.

– Zugängliche Attraktionen: Der Zugang zum Alcázar-Palast, im Hochsommer oft mit über 1,5 Stunden Wartezeit verbunden, ist im Oktober in weniger als 20 Minuten möglich.

– Wiederauflebendes lokales Leben: Die beliebten Außenterrassen öffnen wieder zu normalen Zeiten, und ein Tisch in den besten Tapas-Bars ist auch kurzfristig verfügbar.

2. Rom: Das Versprechen der Ottobrate Romane

Die Ewige Stadt bei 38°C inmitten dicht gedrängter Menschenmassen zu besuchen, nimmt der Reise viel von ihrer Magie. Im Herbst hingegen erstrahlt Rom in ihrem legendären goldenen Licht, das von den Einheimischen seit jeher als die Tage der ‚Ottobrate‘ besungen wird:

Bis zu 70% kürzere Wartezeiten und goldenes Licht

– Entspannte Kulturbesuche: Die Wartezeiten an den Vatikanischen Museen und am Kolosseum sinken um fast 70%. Selbst ohne Fast-Track-Ticket gelingt der Besuch ohne längeres Anstehen.

– Die Rückkehr der wahren Genießer: Da die Römer aus dem Sommerurlaub zurückkehren, öffnen die traditionellen Trattorien in Trastevere und Testaccio wieder ihre Türen: mit saisonaler Küche aus Wildpilzen, Kastanien und frischen Produkten aus der Region Latium.

– Erhebliche Ersparnisse: Der durchschnittliche Zimmerpreis sinkt im Vergleich zum Hochsommer um 25% bis 35%.

3. Dubrovnik: Wenn die Altstadt wieder aufatmet

Als beliebte Destination und wichtiger Anlaufpunkt für den Kreuzfahrttourismus in der Region ist Dubrovnik in den Monaten Juli und August völlig überlaufen. Die Marmorgassen der Altstadt verwandeln sich dann in Nadelöhre, durch die sich wahre Sturzfluten an Besuchern drängen.

75% weniger Kreuzfahrtschiffe, 48% günstigere Hotels

– Das Ende der Kreuzfahrtschiff-Saison: Mit 75% weniger Kreuzfahrten, die im Oktober in Dubrovnik an Land gehen, kehrt eine neue Beschaulichkeit in die Stadt ein. Insgesamt sinkt die tägliche Besucherzahl um mehr als 60%.

– Drastisch sinkende Hotelpreise: Die 4- und 5-Sterne-Häuser passen ihre Preise nach unten an: Übernachtungen sind bis zu 48% günstiger als im Hochsommer.

– Ein authentisches Erlebnis: Den Sonnenuntergang auf den mittelalterlichen Stadtmauern zu genießen, ohne im Gänsemarsch laufen zu müssen, ist ein Luxus, der Herbstreisenden vorbehalten bleibt. Das Meer ist zudem oft noch immer warm genug für ein Bad.

4. Athen: Geschichte ohne Sonnenstich

Der Aufstieg auf den Akropolis-Felsen in Athen im Juli wird gleicht einem Spießrutenlauf: Die blendend helle Reflexion der Sonne auf dem Marmor, Temperaturen um die 37°C und Schließungen der Ausgrabungsstätte in den heißesten Stunden des Tages sorgen für Frust bei Besuchern.

Archäologische Stätten zu jeder Tageszeit besuchbar

– Außergewöhnlicher Besichtigungskomfort: Im Oktober ermöglicht die eine Durchschnittstemperatur von 23°C den Besuch der archäologischen Stätten (Agora, Akropolis und Olympieion) zu jeder Tageszeit.

– Rückgang des Touristenzahlen: Das Ende des Massentourismus in Richtung Kykladen entlastet das Athener Zentrum und reduziert das Gesamtbesucheraufkommen um 45%.

– Attraktive Hotelpreise: Die Boutique-Hotels in Pláka und Syntagma bieten Rabatte von bis zu 40%.

5. Florenz: Die Toskana in ihrer besten Jahreszeit

Im Sommer drückt die Hitze im Kessel des Arno-Tals schwer auf Florenz, während Touristenmassen die berühmte Ponte Vecchio verstopfen. Im Herbst offenbart die Toskana dagegen ihr wahres Gesicht.

Weinlese, Trüffelmärkte und halbleere Museen

– Die Blütezeit der Gastronomie: Der Oktober markiert den Höhepunkt der Weinlese, der Olivenernte und der Trüffelmärkte: der ideale Zeitpunkt, um die toskanische Küche in ihrer saisonalen Intensität zu erleben.

– Einfacherer Zugang zu Meisterwerken: Die durchschnittliche Wartezeit an den Uffizien sinkt von über 2 Stunden im Juli auf etwa 35 Minuten im Oktober.

– Angenehme Spaziergänge: Die Boboli-Gärten zu erkunden oder zum Piazzale Michelangelo aufzusteigen wird mit einer kühlenden Brise zum Genuss – ganz ohne die schwüle Atmosphäre des Sommers.

Der beste Reisemonat, den die meisten aber ignorieren

Oktober in Südeuropa bedeutet: goldenes Licht statt sengender Hitze, leere Gassen statt Menschenmassen, und Hotelpreise, die kein Loch in die Geldbörse reißen. Wer im Herbst reist, entdeckt zwar dieselben Städte, aber in ihrer besten Version.

Häufige Fragen

Warum ist der Oktober der beste Herbstmonat für einen Städtetrip?

Er bietet die perfekte Kombination aus milden Temperaturen (20°C-26°C im Süden), deutlich kürzeren Wartezeiten und spürbar günstigeren Hotelpreisen nach den Sommerferien.

Sind im Oktober alle Sehenswürdigkeiten und Restaurants geöffnet?

Ja, in europäischen Großstädten läuft der Kulturbetrieb auf Hochtouren. Lediglich reine Sommerangebote wie Strandbäder oder Inselfähren reduzieren ihren Fahrplan.

Kann man im Oktober noch im Meer baden?

In Küstenstädten wie Dubrovnik oder Athen liegt die Wassertemperatur im Oktober meist noch bei angenehmen 19°C bis 22°C.

Gilt der Herbstvorteil für ganz Europa?

Vor allem für Südeuropa. In Mitteleuropa gibt es Ausnahmen: München zum Beispiel hat Ende September/Anfang Oktober wegen des Oktoberfests Höchstpreise.

Wie weit im Voraus sollte man für Oktober buchen?

Ein Vorlauf von vier bis sechs Wochen reicht aus. Hotels sollten frühzeitig gebucht werden; Eintrittskarten für Museen sind oft noch kurzfristig vor Ort erhältlich.

Daten & Methodik:

Für den European Autumn Travel Index 2026 wurden 50 europäische Metropolen anhand von sechs Kernbereichen ausgewertet. Die Erhebung und Auswertung erfolgte zwischen Januar und Juni 2026. Alle Kriterien wurden gleichgewichtet in den Gesamtscore einbezogen.

KPI-Definitionen & Gewichtung

– Delta Besucherstrom (Okt. vs. Jul.): Prozentuale Veränderung des monatlichen Tourismusaufkommens im Oktober gegenüber Juli, auf Basis von Daten nationaler Tourismusorganisationen und OTA-Buchungsplattformen.

– Delta Hotelpreise (ADR): Prozentualer Unterschied der durchschnittlichen Tagesrate für Hotelzimmer im Oktober gegenüber Juli, aggregiert aus Booking.com, Expedia und lokalen Hoteldatenbanken.

– Temperatur-Komfort-Score: Zusammengesetzter Klimaindex für den Oktober, basierend auf historischen Wetterdaten (ECMWF): Tagestemperaturen zwischen 18°C und 24°C, Luftfeuchtigkeit unter 70% und Niederschlagswahrscheinlichkeit unter 20%.

– Wartezeiten an Attraktionen: Prozentuale Veränderung der durchschnittlichen Wartezeiten an den drei meistbesuchten Sehenswürdigkeiten pro Stadt (Sevilla: Alcázar, Catedral, Plaza de España / Rom: Kolosseum, Vatikanische Museen, Trevi-Brunnen / Dubrovnik: Stadtmauern, Altstadt-Eingang, Lokrum-Fähre / Athen: Akropolis, Agora, Akropolis-Museum / Florenz: Uffizien, Ponte Vecchio, Duomo), gemessen im Vergleich Juli vs. Oktober auf Basis von Google Maps Popular Times und Tourismusverbands-Daten.

– Event-Score (1-5): Numerischer Score für Dichte und überregionale Relevanz lokaler Herbstveranstaltungen im Oktober. 1 = vereinzelte lokale Events / 3 = solides Kulturprogramm / 5 = dichter Veranstaltungskalender mit überregionaler Ausstrahlung. Quellen: kommunale Veranstaltungskalender, nationale Tourismusbehörden.

– Verfügbarkeit in der Gastronomie (%): Prozentualer Anstieg spontan verfügbarer Tischkapazitäten im Prime Time-Fenster (19:00-21:30 Uhr, Freitag/Samstag) in den 50 meistbewerteten Restaurants pro Stadt, gemessen im Oktober gegenüber Juli. Datenquellen: OpenTable, TheFork, Google Maps Reservierungsdaten.

Gesamtscore: Gewichteter Mittelwert aller sechs Kriterien (je 16,7%), normalisiert auf einer Skala von 85 bis 95 Punkten.

Datenquellen: ECMWF, Booking.com, Expedia, OpenTable, TheFork, Google Maps, CLIA, nationale Tourismusorganisationen, kommunale Open-Data-Portale.

Pressekontakt:

Ketchum GmbH

Elisabeth Leeb

[email protected]

T. +43 664 808 69 113

Original-Content von: Accor, übermittelt durch news aktuell

Quelle: ots