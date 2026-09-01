Neuer Jahresbericht: Das ZMSBw im Jahr 2025

Potsdam (ots) –

In seinen Jahresberichten informiert das ZMSBw regelmäßig über seine Arbeit.

Beiträge zu Veranstaltungen, wichtigen Ereignissen und den Arbeitsbereichen des Hauses bieten einen Einblick in die militärgeschichtliche und sozialwissenschaftliche Forschung. Darstellungen zu Einzelprojekten sowie eine Bilanz der Arbeit der einzelnen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler runden die Rückblicke ab.

Den aktuellen Jahresbericht für das Jahr 2025 finden Sie als Download auf unserer Webseite (https://zms.bundeswehr.de/de/publikationen-ueberblick/publikationen-buchreihen/zmsbw-kanal-jahresberichte).

Pressekontakt:

Oberstleutnant Michael Gutzeit

Leiter der Informationsarbeit

Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr

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Quelle: ots