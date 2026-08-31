Alice Weidel: Merz droht Wählern in Sachsen-Anhalt und will politischen Kurswechsel mit allen Mitteln verhindern

Berlin (ots) –

Bundesweite Umfragen sehen die AfD längst als stärkste politische Kraft. Bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt am kommenden Sonntag ist eine absolute Mehrheit und eine Alleinregierung mit Ulrich Siegmund als Ministerpräsident ein realistisches Szenario. Für SPD und CDU zeichnen sich teils historische Wahlniederlagen ab, die auch für die Bundesregierung weitreichende Konsequenzen nach sich ziehen können. Angesichts des steigenden Drucks – auch aus dem eigenen Lager – und der überwältigenden Ablehnung seiner Regierungsführung, warnte Bundeskanzler Friedrich Merz im ARD-Sommerinterview die Wähler in Sachsen-Anhalt jetzt vor „erheblichen Schäden“ im Falle einer Regierungsübernahme der AfD. Um einen politischen Kurswechsel zu verhindern, schloss Merz eine Zusammenarbeit mit den Linken nicht aus.

Hierzu erklärt die Bundessprecherin der AfD, Alice Weidel:

„Kein Bundeskanzler hat die wirtschaftliche Misere und Deindustrialisierung unseres Landes so vorangetrieben wie Friedrich Merz. Seine arroganten Drohgebärden in Richtung der mündigen Wähler in Sachsen-Anhalt zeigen: Die politische Elite in Berlin zittert vor dem Souverän und der von ihm ausgestellten Quittung für ihr Regierungsversagen. Merz weiß, dass seine Zukunft und der Fortbestand der schwarz-roten Koalition vom Ausgang der Wahlen in Sachsen-Anhalt abhängen können. Mit seiner gescheiterte Brandmauer-Politik hat er die einzige verbliebene Oppositionskraft in Deutschland politisch ausgegrenzt und damit dringend notwenige Reformen verhindert – auf Kosten von Wohlstand, Arbeitsplätzen und der inneren Sicherheit. Der sichtbare und überwältigende Wille der Bürger nach einem politischen Kurswechsel, wird in Sachsen-Anhalt diese ruinöse antidemokratische Blockadepolitik endgültig zum Einsturz bringen.

Die AfD wird nicht nur in Sachsen-Anhalt die Interessen der Bürger und der Wirtschaft wieder ins Zentrum der politischen Entscheidungen rücken. Statt Ideologie und Planwirtschaft bringen wir die Vernunft zurück in die Parlamente, um Arbeitsplätze zu sichern, Wohlstand zu schützen und unser Land zu retten.“

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Quelle: ots