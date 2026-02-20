Vorstand der CSU-Landtagsfraktion vor Ort in der Oberpfalz – Gesundheit, Soziales und Wirtschaft im Fokus

München (ots) –

Rehaversorgung, Inklusion und Mittelstand: Der geschäftsführende Vorstand der CSU-Landtagsfraktion hat sich bei einer Bezirksbereisung in der Oberpfalz über zentrale Zukunftsthemen informiert. Stationen waren das Rehazentrum Bad Kötzting, die Lebenshilfe-Wohnstätte in Beratzhausen mit symbolischer Übergabe einer Förderung in Höhe von 100.000 Euro aus der Fraktionsinitiative der Regierungsparteien 2025 sowie ein Wirtschaftsgespräch beim Neumarkter Lammsbräu. Dabei standen die Herausforderungen der Rehakliniken, das Thema Inklusion und Kinderbetreuung sowie nachhaltiges Wirtschaften im Mittelpunkt.

Klaus Holetschek, Vorsitzender der CSU-Landtagsfraktion, unterstrich die Bedeutung der Oberpfalz als starke Region und betonte den Einsatz der CSU-Fraktion für die Menschen vor Ort: „Die Oberpfalz zeigt, wie Bayern funktioniert: Starke Betriebe, engagierte Kommunen und ein lebendiges soziales Miteinander. Beim Besuch des Rehazentrums in Bad Kötzting haben wir hautnah erlebt, welch herausragende Arbeit dort für die Gesundheitsversorgung geleistet wird. Die Rehakliniken in Bayern sind ein unverzichtbarer Bestandteil unseres Gesundheitssystems, und wir setzen uns dafür ein, dass sie die nötigen Rahmenbedingungen für ihre wichtige Arbeit bekommen. Gleichzeitig zeigt unser Besuch bei der Lebenshilfe in Beratzhausen, wie Inklusion vor Ort gelingen kann. Wir unterstützen das mit konkreten Taten: 100.000 Euro aus unserer Fraktionsinitiative der Regierungsparteien aus dem Jahr 2025 fließen in die Sanierung des Schwimmbads in der Lebenshilfe-Wohnstätte in Gebelkofen. Denn Teilhabe braucht gute Infrastruktur.“

Holetschek hob zudem den Stellenwert der heimischen Abgeordneten hervor: „Mit Tobias Reiß als 1. Landtagsvizepräsidenten und engagierten Abgeordneten wie Dr. Gerhard Hopp und Patrick Grossmann ist die Oberpfalz in der CSU-Landtagsfraktion stark vertreten. Sie sorgen dafür, dass die Anliegen der Region in München Gehör finden – ob im Plenum oder in den Ausschüssen.“

Tobias Reiß, 1. Landtagsvizepräsident und Oberpfälzer Abgeordneter, betonte die Vielfalt der Region und die Bedeutung nachhaltigen Wirtschaftens: „Die Oberpfalz ist eine Region mit enormem Potenzial – von der Gesundheitswirtschaft über soziale Einrichtungen bis hin zu innovativen Mittelständlern wie der Neumarkter Lammsbräu. Unser Wirtschaftsgespräch dort hat gezeigt: Nachhaltigkeit und wirtschaftlicher Erfolg sind kein Widerspruch, sondern gehen Hand in Hand. Bayern braucht genau solche Unternehmer, die Verantwortung übernehmen und mit ihren Produkten Maßstäbe setzen. Die Reform des BayKiBiG ist ein weiteres zentrales Thema, das wir bei unserem Besuch im Kinderhort ‚Kindernest Knierutscher‘ in Beratzhausen besprochen haben. Gute Kinderbetreuung ist die Grundlage für Familienfreundlichkeit und Fachkräftesicherung in der Oberpfalz.“

