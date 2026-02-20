TGI Team by GRT greift mit neuem Lamborghini und Ex-Champion an

München (ots) –

Neues Fahrzeug und neues Line-up mit zwei alten Bekannten: Das TGI Team by GRT setzt 2026 in der DTM zwei neue Lamborghini Temerario GT3 ein. Pilotiert werden die rund 585 PS starken italienischen GT-Sportwagen von Mirko Bortolotti (I), DTM-Champion 2024, und dem Dresdner Maximilian Paul. Der Rennstall aus Österreich startet vom 24. bis 26. April mit einem Heimspiel auf dem Red Bull Ring in die neue DTM-Saison.

Bortolotti und das TGI Team by GRT haben eine langjährige gemeinsame Vergangenheit. Der italienische Lamborghini-Werksfahrer trat bereits von 2015 bis 2022 für den Rennstall von Gottfried Grasser an. Nach Erfolgen im ADAC GT Masters kämpften sie in ihrer bisher letzten gemeinsamen Saison auf Anhieb in der DTM um den Titel. 2024 gewann der Italiener dann mit einem anderen Team die DTM-Krone. „Ich freue mich sehr, wieder bei GRT zu sein und die Herausforderung Temerario GT3 zusammen anzugehen“, sagt der 36-Jährige. „Gemeinsam haben wir in der Vergangenheit unzählige internationale Erfolge gefeiert und in dieser Kombination auch in der DTM das bis dato beste Ergebnis des Teams erzielt. Daran möchten wir anknüpfen, wissen aber auch, dass die Prioritäten mit dem neuen Auto erstmal woanders liegen werden.“

Teamkollege Paul, unlängst zum Lamborghini-Werksfahrer befördert, fuhr ebenfalls bereits für den Rennstall aus der Steiermark: Als Gaststarter holte der Sachse 2023 auf dem Nürburgring an seinem ersten DTM-Rennwochenende auf Anhieb einen Sieg. „Ich bin unbeschreiblich dankbar für die Möglichkeit, mit GRT in der DTM anzutreten“, sagt der 25-Jährige. „Wieder einen Lamborghini von GRT zu fahren, ist etwas ganz Besonderes. Wir haben damals gemeinsam unseren ersten DTM-Sieg gefeiert und seitdem immer einen engen Austausch gepflegt.“

Gottfried Grasser, Teamchef von GRT, erklärt: „Nach über einem Jahrzehnt mit dem Lamborghini Huracán GT3 freuen wir uns auf den Temerario GT3. Mit unserem Line-up fühlen wir uns für das bevorstehende Lehrjahr perfekt aufgestellt. Mirko ist ein integraler Bestandteil der Erfolgsgeschichte von Lamborghini und GRT. Wir haben 2022 in der DTM auf Anhieb um den Titel gekämpft und sind bereit für eine Revanche. Max ist als erster DTM-Sieger unseres Teams ebenfalls ein wichtiger Teil dieser Geschichte. Er bildet zusammen mit Mirko ein starkes Team. Wir sind zuversichtlich, von Anfang an gute Ergebnisse einfahren zu können.“

Pressekontakt:

ADAC e.V.

Oliver Runschke

T +49 89 76 76 69 65

E-Mail [email protected]

Original-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuell

Quelle: ots