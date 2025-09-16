TruReach China startet auf der DMEXCO: Direktmarketing-Gateway in Europa für kaufkräftige chinesische Reisende über Alibabas Fliggy

Köln (ots) –

Europäische Marken erhalten direkten Zugang zu Chinas 250 Milliarden Dollar-schwerem Outbound-Tourismusmarkt dank verifizierter Reiseabsicht-Daten und Closed-Loop-Attribution

Reach MENA, eine End-to-End-Marketingagentur mit Fokus auf kaufkräftige chinesische Reisende, führt als ersten Schritt ihrer Expansion in den europäischen Markt ihre neue Marke TruReach China ein, dem exklusiven Partner von Alibabas Fliggy in Deutschland.

Chinesische Reisende gaben 2024 weltweit mehr als 250 Milliarden US-Dollar aus (Quelle: Statista 2025 (https://de.statista.com/statistik/daten/studie/187790/umfrage/laender-mit-den-hoechsten-ausgaben-im-internationalen-tourismus/)) und unternehmen zunehmend wieder internationale Reisen. Europäische Marken haben jedoch Schwierigkeiten, sie effektiv anzusprechen. Dabei gibt es drei zentrale Herausforderungen:

1. Verschwendung von Werbebudget – Angesichts der beträchtlichen Bevölkerungsgröße riskieren Marken ohne präzise Zielgruppenansprache viel Geld für Impressions auszugeben, die nicht zu Conversions führen.

2. Nachverfolgbarkeit und Messbarkeit – Das Fehlen eines zuverlässigen Attributionsmodells macht es schwierig, Mediaaktivierungen mit tatsächlichen Conversions in Verbindung zu bringen. Begrenzte Datenintegrationen führen oft zu ungenauen oder unvollständigen Performance-Messungen.

3. Walled-Garden-Plattformen – Chinas native Plattformen arbeiten isoliert voneinander. Dies macht es schwierig, die tatsächliche Wirkung von Kampagnen zu verstehen, sie effektiv zu skalieren oder Mediastrategien kanalübergreifend zu optimieren.

„Zu lange existierten Europas Tourismusziele, Hotelgruppen und Luxuseinzelhändler am Rande des digitalen Universums Chinas“, so Mazen Hallaway, CEO von Reach MENA und Gründer von TruReach China. „Doch China ist nicht einfach nur ein Markt, sondern ein in sich geschlossenes Ökosystem, in dem Reiseinspirationen, Entscheidungsfindung und Buchungen zusammenlaufen. Mit TruReach China eröffnen wir nicht nur einen neuen Weg, sondern gestalten auch die Art und Weise neu, wie Europa mit den weltweit einflussreichsten Reisenden und den umsatzstärksten Kunden im Luxuseinzelhandel interagiert. Durch die Nutzung verifizierter Reiseabsichten, nahtloser Buchungsabläufe und transparenter Leistungskennzahlen setzen wir einen neuen Standard dafür, wie globale Marken in Chinas digitaler Zukunft präsent, relevant und messbar sein können.“

„Als spezialisierte End-to-End-Marketingagentur schließen wir diese Lücke mit einer Full-Funnel-Lösung, die auf dem Ökosystem von Alibabas Fliggy basiert“, ergänzt Maher Ghazal, Chief Growth Officer von Reach MENA. TruReach China vereinfacht den Zugang zum chinesischen Markt durch ein komplettes Service-Angebot. Dazu gehören Strategie (Research, Trend Tracking, Competitive Benchmarking), Creative (Konzeptentwicklung, Erstellung von Inhalten), Media (Planung, Einkauf, Umsetzung), Social (Setup, Community Management, Amplification) und PR (Influencer Management, Media Relations). Das Unternehmen ermöglicht es Tourismusverbänden, Luxusmarken, Duty-Free-Shops, Fluggesellschaften und Hotelketten, mit Millionen chinesischen Reisenden in ihrem bevorzugten digitalen Ökosystem in Kontakt zu treten – und gleichzeitig die tatsächliche Wirkung ihrer Kampagnen zu messen.

Reach MENA, seit 2010 in der MENA-Region etabliert, hat bereits nachweisbare Ergebnisse für regionale und internationale Tourismusverbände, Fluggesellschaften und große Hotelketten erzielt. Allein in den letzten 12 Monaten generierte die Agentur mehr als 120.000 Hotel-, Reise- und Erlebnisbuchungen aus dem chinesischen Markt. Dubai verzeichnete über eine Million verifizierte chinesische Reisesuchen, Saudi-Arabien startete eine umfassende Mediakampagne in den Bereichen OOH, Video, Display und Social Media – einschließlich Kooperationen mit mehr als 70 chinesischen Influencern, KOLs/KOCs. Aufbauend auf dieser starken Erfolgsbilanz bringt TruReach China nun das gleiche Know-how auf die europäischen Märkte.

Auf der DMEXCO 2025 wird TruReach China Live-Kampagnen-Dashboards präsentieren, die die Echtzeit-Attribution von Werbung bis hin zur Buchung veranschaulichen. Darüber hinaus wird das Unternehmen einen Ausblick auf bevorstehende Integrationen mit europäischen Hotel- und Flugbuchungssystemen geben. Cotin Gao, stellvertretender CEO von Fliggy – der Reisedienstplattform von Alibaba – wird am Stand anwesend sein und für Medieninterviews zur Verfügung stehen.

Über TruReach China

TruReach China ist die auf China spezialisierte Marke von Reach MENA, einer führenden datengesteuerten Marketingagentur, die sich auf Reisen, Tourismus und Luxuseinzelhandel spezialisiert hat. Durch strategische Partnerschaften mit globalen Marktführern wie Alibabas Fliggy und anderen führenden chinesischen Medienplattformen ermöglicht TruReach China Marken, hochwertige internationale Reisende und Luxuskonsumenten präzise anzusprechen, zu binden und zu konvertieren.

Mit seinem Bekenntnis zu Innovation, Transparenz und messbarer Wirkung hilft TruReach China seinen Partnern, Wachstumschancen zu erschließen, ihre Präsenz auf dem chinesischen Markt zu stärken und wirkungsvolle Verbindungen zu den einflussreichsten Zielgruppen von heute herzustellen.

