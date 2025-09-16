Taschengeld goes digital – ruf Jugendreisen kooperiert mit Bling / Finanzkompetenz fördern mit smarten Tools für die nächste Generation

Bielefeld/Berlin (ots) –

Bargeld war gestern: Seit diesem Sommer setzt der Jugendreiseveranstalter ruf Jugendreisen auf moderne Bezahllösungen und kooperiert mit dem Anbieter der digitalen Taschengeldkarte Bling. Die gemeinsame Einführung war ein voller Erfolg und hat das Bezahlverhalten junger Reisender zeitgemäß, sicher und komfortabel gestaltet.

Digitale Zahlungsformen sind längst Alltag – ob beim Einkaufen, im Café oder im Urlaub. Doch gerade bei jungen Menschen unter 18 Jahren fehlte bislang ein sicherer Zugang zu modernen Bezahlsystemen. Die Bling-Karte schließt diese Lücke: Sie wurde speziell für Kinder und Jugendliche entwickelt und bietet ihnen – und ihren Eltern – zahlreiche Vorteile, u. a. dass für die Karte kein separates Konto eröffnet werden muss.

Mit Bling können Eltern das Taschengeld ihrer Kinder in Echtzeit per App verwalten und flexibel aufladen. Die Karte reduzierte in diesem Sommer das Risiko von Verlust oder Diebstahl, sorgte für finanzielle Transparenz durch Ausgabenübersichten und wurde an allen gängigen Mastercard-Akzeptanzstellen weltweit angenommen.

Verena Pausder, Unternehmerin und Investorin bei Bling, betont: „Wenn wir wollen, dass junge Menschen selbstbewusst und verantwortungsvoll mit Geld umgehen, müssen wir ihnen die Tools dafür frühzeitig in die Hand geben. Wir freuen uns, dass die Bling-Karte so gut angenommen wurde.“

Auch ruf Jugendreisen zieht ein positives Fazit: Kristina Oehler, geschäftsführende Gesellschafterin von ruf Jugendreisen, erklärt: „Unsere Partnerschaft mit Bling ist ein wichtiger Schritt, um das Reiseerlebnis für unsere Gäste noch sicherer und moderner zu gestalten. Wir freuen uns, die Bling-Karte während der Reise kostenlos und unverbindlich zum Testen zur Verfügung stellen zu können.“

Mit der Einführung der Bling-Karte auf den ruf Jugendreisen haben beide Partner in diesem Sommer ein Zeichen für den verantwortungsvollen und digitalen Umgang mit Geld gesetzt und eine Lösung geboten, die sowohl Jugendliche als auch Eltern überzeugt hat.

Pressekontakt:

ruf Jugendreisen GmbH & Co. KG

Kristina Oehler

Tel.: +49 (0) 521 96 27 607

[email protected]

Original-Content von: ruf Jugendreisen GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell

Quelle: ots