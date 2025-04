Tino Chrupalla/Alice Weidel: Taurus-Lieferung ist ein gefährlicher Tabubruch – Deutschland darf nicht zur Kriegspartei werden

Berlin (ots) –

Zur Ankündigung von CDU-Chef Friedrich Merz, im Falle seiner Kanzlerschaft deutsche Taurus-Marschflugkörper an die Ukraine liefern zu wollen, erklären die AfD-Bundessprecher Tino Chrupalla und Alice Weidel:

„Friedrich Merz betreibt gefährliche Machtpolitik auf dem Rücken der deutschen Bevölkerung. Mit der angekündigten Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern überschreitet Merz eine rote Linie – Deutschland droht zur Kriegspartei zu werden. Die Reichweite dieser Waffe reicht bis Moskau – das ist kein Beitrag zur Verteidigung, sondern ein Schritt Richtung Eskalation.

Während selbst in den USA Stimmen für eine Deeskalation lauter werden, stellt sich Merz an die Spitze einer sogenannten ,Koalition der Willigen‘, die bereit ist, Deutschland in einen unkontrollierbaren Großkonflikt hineinzuziehen. Dieses außenpolitische Abenteurertum gefährdet unsere Sicherheit, unseren Wohlstand und den sozialen Frieden im eigenen Land.

Die Alternative für Deutschland fordert ein sofortiges Ende aller Waffenlieferungen an Kriegsparteien und setzt sich für eine diplomatische Initiative zur Wiederherstellung des Friedens in Europa ein. Deutschland muss wieder eine vermittelnde Rolle einnehmen – nicht die eines Brandbeschleunigers.

Während Merz mit der Lieferung von Taurus-Waffen punkten will, ignoriert er die drängenden Probleme im eigenen Land: Rekordinflation, Energiearmut, Fachkräftemangel und ein marodes Bildungssystem. Statt sich um die deutschen Bürger zu kümmern, verspielt Merz Deutschlands Zukunft auf dem geopolitischen Schachbrett.

Die Alternative für Deutschland steht für Sicherheit durch Diplomatie – nicht durch Eskalation. Die Lieferung von Taurus-Raketen lehnen wir entschieden ab. Deutschland braucht eine Regierung, die im Interesse der eigenen Bevölkerung handelt.“

