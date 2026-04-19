Kasachstans Präsident Tokajew: UN-Sicherheitsrat blockiert Reform der Vereinten Nationen

Berlin/Astana (ots) –

Der Präsident von Kasachstan, Kassym-Schomart Tokajew, hat dem UN-Sicherheitsrat vorgeworfen, notwendige Reformen der Vereinten Nationen zu blockieren. Beim derzeit in der Türkei tagenden Antalya Diplomacy Forum erklärte Tokajew, die internationale Gemeinschaft spreche zwar regelmäßig über die Bedeutung und Zukunft der UN, konkrete Fortschritte bei der Modernisierung der Organisation blieben jedoch bislang aus.

Nach den Worten des kasachischen Staatschefs liegt die Hauptursache dafür in den strukturellen Blockaden innerhalb des Sicherheitsrates. Das derzeitige System entspreche nicht mehr den politischen Realitäten des 21. Jahrhunderts. Zugleich äußerte Tokajew Zweifel, dass sich die Situation kurzfristig verändern werde.

Der Präsident warnte zudem vor einer fortschreitenden Schwächung multilateraler Institutionen. Immer mehr entscheidende internationale Gespräche und Krisenverhandlungen würden außerhalb des Rahmens der Vereinten Nationen geführt. Dadurch verliere die Weltorganisation an Einfluss und Gestaltungskraft bei der Bewältigung globaler Konflikte.

Tokajew hob zugleich die zunehmende Bedeutung sogenannter mittlerer Mächte hervor. Staaten wie Kasachstan und Türkei könnten durch pragmatische Außenpolitik, Dialogbereitschaft und ausgewogene Beziehungen zu verschiedenen Machtzentren einen wichtigen Beitrag zur internationalen Stabilität leisten. Gerade in einer zunehmend fragmentierten Weltordnung komme solchen Ländern eine wachsende Verantwortung zu.

Mit Blick auf die Spannungen im Nahen Osten rief Tokajew alle beteiligten Akteure zu strategischer Zurückhaltung auf. Eine weitere militärische Eskalation müsse verhindert werden. Stattdessen seien politische und diplomatische Lösungen erforderlich. Fragen der nuklearen Sicherheit müssten dabei besondere Aufmerksamkeit erhalten.

Kasachstan verfolgt seit Jahren eine außenpolitische Linie des Ausgleichs und positioniert sich als Vermittler zwischen Europa, Asien und dem Nahen Osten. Der Auftritt Tokajews in Antalya unterstreicht erneut den Anspruch des Landes, als konstruktive Mittelmacht und Brückenbauer in internationalen Krisen zu wirken.

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