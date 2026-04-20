Grenzlotsen GmbH: Wie saubere Zollstammdaten zu Einsparpotenzialen und Compliance beitragen

Herrenberg (ots) –

Solange Waren die Grenze passieren, gilt der Zollprozess in vielen Unternehmen als funktionierend – doch im Hintergrund schlummern Datenfehler, die zu ernsthaften Compliance-Risiken und versteckten Kosten heranwachsen können. Wer keine Kennzahlen zu Fehlerquoten oder Korrekturaufwand erhebt, erkennt das Problem oft erst dann, wenn es bereits zu spät ist. Was aber steckt hinter dieser gefährlichen Scheinruhe und wie lässt sie sich dauerhaft überwinden?

Die Zollabwicklung gilt in zahlreichen Unternehmen als funktionierend, solange keine sichtbaren Probleme auftreten. Logistik- und Zollverantwortliche verlassen sich darauf, dass bestehende Prozesse greifen. Doch ein genauer Blick zeigt häufig ein anderes Bild: Daten sind vorhanden, aber nicht konsistent, nicht vollständig oder fachlich falsch hinterlegt. Zolltarifnummern stimmen nicht exakt, Verfahrensang