Canada Life steigert Beitragseinnahmen und verwaltetes Vermögen erneut / Jahresergebnisse 2025

Köln (ots) –

– Wachstum bei den Beitragseinnahmen

– Wachstum beim verwalteten Vermögen

– Über 60% Zuwachs im Segment Ruhestandsplanung

Wieder über 1 Milliarde Euro: Im Jahr 2025 steigerte der Lebensversicherer Canada Life seine Beitragseinnahmen das zweite Mal in Folge. Auch beim verwalteten Vermögen legte das Unternehmen mit 10,6 Milliarden Euro erneut zu, trotz der volatilen Marktphasen im vergangenen Jahr.

Ruhestandsplanung und BU zogen an

Als besonders wachstumsstark erwies sich das Segment Ruhestandsplanung. Hier konnte Canada Life das Vorjahresergebnis um mehr als 60% steigern. Der Versicherer konnte mit der überarbeiteten Einmalbeitragslösung Flexibler Kapitalplan punkten. Dabei ging Canada Life auf die Bedürfnisse von Menschen ein, die für ihre Ruhestandsplanung Flexibilität und Renditechancen wünschen. Ebenfalls Zuwachs verzeichnete der Versicherer bei seiner Berufsunfähigkeitsversicherung.

„Ich freue mich sehr über unsere Ergebnisse. Insbesondere beim Thema Ruhestandsplanung hat sich gezeigt, wie sehr sich fundierte Arbeit für ein kundenfreundliches Gesamtangebot lohnt“, erklärt Dr. Igor Radovic, Vorstand der Canada Life. „Doch auch mit unserer BU sind wir sehr gut gefahren – wir hatten das beste BU-Jahr in unserer Geschichte!“

Über Canada Life

Canada Life Assurance Europe ist seit 25 Jahren ein Innovationsführer in Deutschland und bietet einzigartige Produkte an. Ausgestattet mit einem AA Rating von Assekurata betreut das Unternehmen heute rund 620.000 Versicherungsverträge im Bereich Risikoschutz und Altersvorsorge. Nach einer bedeutenden technologischen Transformation zur Modernisierung der Back-Office-Verwaltungsplattform möchte das Unternehmen durch weitere Innovationen und Verbesserungen wachsen.

Canada Life Assurance Europe ist Teil der Great-West Lifeco-Gruppe, einem der weltweit führenden Lebensversicherungsunternehmen mit Hauptsitz in Kanada und Beteiligungen in den Bereichen Lebensversicherung, Krankenversicherung, Altersvorsorge und Investmentdienstleistungen, Vermögensverwaltung und Rückversicherung. Mit Niederlassungen in Kanada, den Vereinigten Staaten und Europa sowie über 32.000 Mitarbeitern und über 108.000 Beraterbeziehungen betreut die Gruppe über 40 Millionen Kunden.

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Quelle: ots