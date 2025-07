Sommerferien in der Region Hannover, vielfältige Erlebnisse für die ganze Familie

Hannover (ots) –

Endlich Sommerferien! Für alle, die spontan noch nach einem abwechslungsreichen Ferienziel suchen, bietet die Region Hannover eine Fülle an Möglichkeiten. Mitten in Deutschland gelegen, ist Hannover der perfekte Ausgangspunkt für spontane Auszeiten – schnell und bequem erreichbar, bestens vernetzt und damit ideal für einen Städtetrip, Kurzurlaub oder Tagesausflug mit der ganzen Familie.

Hannover für Kurzentschlossene – Natur, Kultur und Stadtabenteuer

Wer die perfekte Kombination aus Stadt, Natur und Freizeitspaß sucht, wird in Hannover und in den Umlandkommunen fündig. Zu den beliebtesten Familien-Ausflugszielen in der Stadt zählen der Erlebnis-Zoo Hannover mit seinen sieben einzigartigen Themenwelten und das Sea Life Hannover, das eine faszinierende Unterwasserwelt präsentiert.

Nur einen kleinen Spaziergang vom Sea Life entfernt entfaltet sich in den Herrenhäuser Gärten eine grüne Oase – perfekt für eine kleine Auszeit mit Picknick, Perspektivwechsel und barocker Pracht.

Ein besonderes Erlebnis für die ganze Familie bietet der weltweit einzigartige Bogenaufzug auf die Kuppel des Neuen Rathauses: Eine Fahrt mit Nervenkitzel und Panoramablick über Hannover. Im Anschluss lädt die Hop-on-Hop-off-Stadtrundfahrt im Doppeldeckerbus dazu ein, die Stadt bequem zu entdecken.

Für wissbegierige Kinder und interessierte Eltern bietet die Hannover Marketing und Tourismus GmbH (HMTG) abwechslungsreiche Stadtführungen an – von kindgerechten Touren für kluge Köpfe und kleine Entdecker bis hin zur spannenden Krimitour, bei der große und kleine Detektivinnen und Detektive auf ihre Kosten kommen.

In der Region Hannover wartet zudem jede Menge Freizeitspaß für jedes Alter: Indoor- und Outdoor-Angebote reichen von Neongolf über Hochseilgärten bis hin zu actionreichen Trampolinparks.

Hannover ist ein echtes Paradies für Wassersportfans. Klassiker wie das Tretbootfahren auf dem Maschsee gehören für viele zum Pflichtprogramm. Doch auch abseits des Sees lässt sich Hannover vom Wasser aus entdecken: Mit dem Kanu geht es gemütlich auf der Leine entlang, mit dem SUP über die Ihme und direkt in der Altstadt können Gäste auf der Leinewelle surfen. Stadt, Natur und Sport – in Hannover fließt alles zusammen.

Urlaubsflair mit Sand unter den Füßen

Ob in stimmungsvollen Strandbars mit Blick auf die Leine oder die Skyline der Stadt oder beim TKH Beachsommer in Kirchrode, wo Padel-Tennis, Beachvolleyball, Outdoor-Yoga und ein Abenteuerspielplatz für Kinder auf Bewegungsfreudige warten – Sommergefühl ist in Hannover garantiert.

Wer Abstand vom Trubel der Stadt sucht, findet im Umland der Region lohnenswerte Ausflugsziele: Am Steinhuder Meer laden Badestrände und Bootsverleihe ein. Auswandererboote bringen Gäste zur Insel Wilhelmstein. Im Deister erwartet Erholungssuchende ein ausgedehntes Netz an Wanderwegen unter schattigen Baumkronen – perfekt für eine kühle Rast oder einen Familienausflug ins Grüne.

Für Wasserratten bieten der Blaue See in Garbsen oder der Wietzesee in Langenhagen beste Bedingungen zum Schwimmen und Entspannen. Wer das Besondere sucht, kann im Barsinghäuser Bergwerk tief unter Tage gehen oder bei einer Tour über den Moorerlebnispfad in der Wedemark die stille Wildnis der Hannoverschen Moorgeest entdecken. Mehr Informationen zu Ferien in der Region Hannover, mit Hotels & Apartments, Erlebnisangeboten, Events und mehr finden Sie unter https://hannover-living.de/sommerferien/

Genuss unter freiem Himmel: Biergärten & Gastronomie

Auch kulinarisch lässt sich Hannover im Sommer besonders gut erleben – viele Restaurants und Cafés haben ihre Außenbereiche geöffnet, gemütliche Biergärten und urbane Gastro-Spots laden zum Verweilen ein. Ideal, um den Ferientag entspannt ausklingen zu lassen. Mehr Infos zu Gastroangeboten finden Sie unter www.hannover-living.de/restaurants/

Hannovers Sommer-Highlight für die ganze Familie: das Maschseefest

Wenn sich der Sommer in Deutschland von seiner sonnigsten Seite zeigt, wird das Maschseefest in Hannover zum Lieblingsort für Groß und Klein. Rund um den See erwarten Familien Livemusik, Straßenkunst, kulinarische Angebote, Spielbereiche für Kinder und eine entspannte Atmosphäre am Wasser. Mehr Informationen finden Sie unter www.hannover-living.de/maschseefest-hannover/

Tipp: HannoverCard & FerienCard: Clever sparen in den Ferien

Mit der HannoverCard tourist profitieren Besucher von zahlreichen Vorteilen: Rabatte bei Sehenswürdigkeiten, Museen, Freizeitangeboten sowie freie Fahrt im öffentlichen Nahverkehr. Mehr Infos finden Sie hier. (https://hannover-living.de/hannovercard/#/)

Für Kinder und Jugendliche von 6 bis 15 Jahren gibt es außerdem die FerienCard für nur 12 Euro – mit kostenfreiem Eintritt in städtische Bäder, Rabatten und über 500 betreuten Aktionen. Sie ist erhältlich in der Tourist Information Hannover, Ernst-August-Platz 8.

Mitten in Deutschland, voller Erlebnisse: Hannover mit seinen 20 Umlandkommunen ist die ideale Reisedestination für abwechslungsreiche und unvergessliche Sommerferien.

