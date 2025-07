Nordzucker: Positives Geschäftsergebnis und klare Strategie in einem herausfordernden Marktumfeld – Hauptversammlung bestätigt Kurs

Braunschweig (ots) –

Auf der Hauptversammlung 2025 bekräftigt Nordzucker seinen klaren Zukunftskurs – trotz stark gefallener Zuckerpreise in Europa erzielte das Unternehmen ein deutlich positives Ergebnis und setzt mit der Strategie Fields for Growth konsequent auf Nachhaltigkeit, Effizienz und Wachstum. Die Hauptversammlung entlastete Vorstand und Aufsichtsrat mit sehr großer Mehrheit und unterstützt den eingeschlagenen Kurs des Unternehmens.

Auf der heutigen Hauptversammlung der Nordzucker AG und der Nordzucker Holding AG in der Volkswagenhalle in Braunschweig haben die Aktionärinnen und Aktionäre den eingeschlagenen Kurs des Unternehmens bestätigt. Nordzucker erzielte im Geschäftsjahr 2024/25 ein positives Ergebnis, trotz eines starken Preisverfalls im EU-Zuckermarkt. Vorstand und Aufsichtsrat wurden mit sehr großer Mehrheit entlastet.

Deutlich positives Ergebnis in angespanntem Marktumfeld

Aufgrund des angespannten Marktumfeldes sank der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr von 2,923 Milliarden Euro auf 2,770 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis (EBIT) lag bei 100 Millionen Euro nach 421 Millionen Euro im Vorjahr. Der Jahresüberschuss vor Fremdanteilen betrug 84 Millionen Euro (Vorjahr: 326 Millionen Euro). Die EBIT-Marge lag bei 3,6 Prozent. Die australische Tochtergesellschaft Mackay Sugar Ltd. trug 14 Millionen Euro zum Ergebnis bei.

„Trotz des angespannten Marktumfelds konnten wir ein deutlich positives Konzernergebnis erzielen. Dabei haben wir von unserer wettbewerbsfähigen Kostenstruktur und unserer guten Marktpositionierung, insbesondere in Skandinavien, und dem guten Ergebnisbeitrag unserer australischen Aktivitäten bei Mackay Sugar Ltd. profitiert“, betont CEO Lars Gorissen.

Unternehmensstrategie Fields for Growth

Um die Auswirkungen volatiler Zuckerpreise in der EU zu verringern und gleichzeitig das Konzernergebnis sowie die Dividende nachhaltig zu steigern und zu stabilisieren, hat Nordzucker die Unternehmensstrategie unter dem Titel Fields for Growth gezielt weiterentwickelt. Damit richtet sich der Fokus künftig auf zwei eng verzahnte Handlungsfelder: „Wir stärken die Wirtschaftlichkeit unseres Kerngeschäfts durch gezielte Investitionen in Nachhaltigkeit und optimieren unsere Kostenstruktur durch umfassende Exzellenzprogramme. Gleichzeitig treiben wir das Wachstum und die Diversifizierung unseres Unternehmens konsequent voran. Unser Plan ist es, unsere Zuckerrohr-Aktivitäten deutlich auszuweiten“, erläutert CEO Lars Gorissen.

Aufsichtsrat begrüßt den Kurs des Unternehmens

„Der Aufsichtsrat befürwortet die Ausrichtung der überarbeiteten Unternehmensstrategie Fields for Growth“, unterstreicht Jochen Johannes Juister, Aufsichtsratsvorsitzender der Nordzucker AG. „Gerade in einem volatilen Marktumfeld ist es entscheidend, mit Weitblick zu agieren – die klare Fokussierung auf Nachhaltigkeit, Exzellenz und Wachstum ist ein wichtiger Schritt zur weiteren und langfristigen Stabilisierung des Unternehmens.“

Die Hauptversammlung hat jeweils Vorstand und Aufsichtsrat der Nordzucker AG und Nordzucker Holding AG mit sehr großer Mehrheit entlastet.

Abstimmungsergebnisse der Nordzucker Holding AG im Detail

Die Nordzucker Holding AG ist der Mutterkonzern der Nordzucker AG und hält 83,8 Prozent der Anteile des operativ tätigen Unternehmens.

– Die Aktionäre stimmten dem Vorschlag des Vorstands und des Aufsichtsrats zu, eine Dividende von 0,40 Euro pro Aktie (Vorjahr: 2,00 Euro) für Aktionäre der Nordzucker Holding AG zu zahlen. Insgesamt schüttet die Nordzucker Holding AG 15,6 Millionen Euro aus.

– Henrik Brunkhorst, Eckhard Clausen, Friedrich Christoph Heins, Jörg Thieß und Christian Wohlenberg wurden erneut in den Aufsichtsrat der Nordzucker Holding AG gewählt.

– Neu in den Aufsichtsrat der Nordzucker Holding AG wurde Carl Christian Koehler gewählt.

– Aus dem Aufsichtsrat der Nordzucker Holding AG ist Jan-Wilhelm Strampe ausgeschieden.

Mit der Hauptversammlung tritt die Neubesetzung des Vorstands der Nordzucker Holding AG in Kraft

– In den Vorstand der Nordzucker Holding AG ist Bernd Schliephacke zum stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden berufen worden. Neu zum Mitglied des Vorstands der Nordzucker Holding AG ist Jan-Wilhelm Strampe berufen worden.

– Helmut Bleckwenn scheidet als stellvertretender Vorstandsvorsitzender aus dem Gremium aufgrund des Erreichens der Altersgrenze aus.

Abstimmungsergebnisse der Hauptversammlung der Nordzucker AG im Detail

– Die Hauptversammlung stimmte dem Vorschlag des Vorstands und des Aufsichtsrats zu, eine Dividende von 0,40 Euro pro Aktie (Vorjahr: 2,00 Euro) für Aktionäre der Nordzucker AG zu zahlen. Damit schüttet die Nordzucker AG 19,3 Millionen Euro an Dividenden aus.

– Friedrich Christoph Heins und Oliver Seidl wurden erneut in den Aufsichtsrat der Nordzucker AG gewählt.

– Neu in den Aufsichtsrat der Nordzucker AG wurde Ulf Wegener gewählt.

– Helmut Bleckwenn scheidet aufgrund des Erreichens der Altersgrenze aus dem Aufsichtsrat aus.

Details zu den Abstimmungsergebnissen finden Sie auf der Webseite (https://www.nordzucker.com/de/download-kategorien/hauptversammlungen/).

Für die Nordzucker Holding AG wurde in der anschließenden konstituierenden Aufsichtsratssitzung Ulrich Langenhoff als Vorsitzender des Aufsichtsrats neu gewählt. Im Amt bestätigt wurde Eckhard Hinrichs als erster stellvertretender Vorsitzender und Friedrich Christoph Heins als zweiter Stellvertreter neu gewählt.

Für die Nordzucker AG bleibt Jochen Johannes Juister Aufsichtsratsvorsitzender. Sigrun Krussmann bleibt Stellvertreterin von der Arbeitnehmerseite. In der im Anschluss an die Hauptversammlung stattfindenden konstituierenden Sitzung des Aufsichtsrats der Nordzucker AG wurde Bernd Schliephacke zum stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt.

Presseinformation als PDF (https://www.nordzucker.com/de/download-kategorien/news/)

Press Release as PDF (https://www.nordzucker.com/en/download-categories/news/)

Nordzucker

Nordzucker ist einer der weltweit führenden Hersteller von Zucker aus Zuckerrüben und Zuckerrohr. Der Konzern gewinnt Zuckerprodukte in verschiedenen Formen, wie Weißzucker, Rohzucker, Raffinade, Biozucker, Spezialitäten und flüssige Zucker. Darüber hinaus produziert Nordzucker Futtermittel, Melasse, Düngemittel und Kraftstoffe sowie Strom. Im Geschäftsjahr 2024/25 erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von 2,8 Milliarden Euro.

Mit der überarbeiteten Strategie Fields for Growth setzt Nordzucker zwei Schwerpunkte: Zum einen ist dies die Stärkung der Wirtschaftlichkeit des bestehenden Geschäfts mit Investitionen in Nachhaltigkeit und einer Optimierung der Kostenstruktur. Zum anderen strebt Nordzucker weitere Diversifizierung im Rahmen des geplanten Wachstums außerhalb des EU-Zuckermarkts an.

Nordzucker setzt sich für Nachhaltigkeit ein, vom Landwirt bis zum Verbraucher, und macht Nachhaltigkeit zu einem integralen Bestandteil des Unternehmens. Nordzucker legt in der Verarbeitung und in der Wertschöpfungskette Wert auf regionalen Anbau, mit kurzen Transportwegen, unter höchsten Qualitäts- und Sozialstandards und mit vollständiger Verwertung der Ackerfrüchte. Ziel ist es, bis spätestens 2050 die gesamte Produktion in den Werken CO2-neutral zu gestalten.

Hochwertige Produkte und Dienstleistungen, Wachstumsperspektiven und kontinuierliche Verbesserungen sind die treibende Kraft hinter einem engagierten und internationalen Team von rund 4.100 Mitarbeitern an 21 europäischen und australischen Standorten.

www.nordzucker.com

Pressekontakt:

NicoleDinter

Head of Communication & Public Affairs

Nordzucker Group

_____________________________________________________________________

Nordzucker AG Küchenstraße 9 38100 Braunschweig Tel. +49 531 2411 158

mailto:[email protected]

https://www.nordzucker.com

Aufsichtsratsvorsitzender: Jochen Johannes Juister

Vorstand: Dr. Lars Gorissen (Vors.)

Alexander Bott | Alexander GodowSitz der Gesellschaft Braunschweig Amtsgericht Braunschweig HRB 2936

Original-Content von: Nordzucker AG, übermittelt durch news aktuell

Quelle: ots