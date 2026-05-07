Trading als Handwerk lernen: Mit Jonathan Eitel und der Eitel Academy zum strukturierten Weg als Trader

Baar (ots) –

Finanzielle Freiheit, mehr Unabhängigkeit, ortsunabhängiges Arbeiten: Genau das erhoffen sich viele Menschen vom Trading. In der Praxis scheitern jedoch zahlreiche Einsteiger an falschen Erwartungen, lückenhafter Ausbildung und Anbietern, die mehr versprechen, als sie belegen können. Was Jonathan Eitel mit der Eitel Academy anders macht und warum gerade dieser Ansatz für ernsthafte Interessenten relevant ist, erfahren Sie hier.

Viele Männer ab 30 kennen diese Situation: Beruflich läuft es, das Einkommen stimmt, und trotzdem bleibt das Gefühl, dass mehr möglich sein müsste. Mehr Freiheit. Mehr Selbstbestimmung. Gerade Angestellte und Selbstständige suchen deshalb nach zusätzlichen Einkommensquellen oder nach einem Modell, das nicht an einen festen Ort gebunden ist. Trading eröffnet hierbei attraktive Möglichkeiten, ortsunabhängig zu arbeiten, eigenes Kapital zu vermehren und sich langfristig ein zweites Standbein aufzubauen. Doch Versuche, mit diversen Kursen oder Coachings aus dem Internet zu starten, laufen häufig aufgrund fehlender Struktur, wenig Praxisbezug und unrealistischer Erwartungen ins Leere. Statt Sicherheit wächst die Skepsis, auch gegenüber anderen Angeboten am Markt. „Wer den Einstieg ins Trading unterschätzt oder auf schnelle Ergebnisse setzt, wird früher oder später mit Rückschlägen und Frustration konfrontiert. Genau daran scheitern viele auf dem Weg zum nachhaltigen Erfolg“, erklärt Jonathan Eitel von der Eitel Academy.

„Trading ist kein Glücksspiel, sondern ein Handwerk, das man systematisch lernen muss – mit klaren Abläufen, Übung und direkter Anleitung“, betont Jonathan Eitel. Genau hier setzt die Eitel Academy an. Jonathan Eitel begann bereits im Alter von 16 Jahren mit dem Trading und benötigte rund zwei Jahre, um stabile Einnahmen zu erzielen. Aus ersten Hilfestellungen für Bekannte entwickelte sich über die Jahre ein strukturiertes Ausbildungsmodell. Unterstützt wird er dabei von Enrico Pitrone, der als Geschäftsführer der Eitel Invest AG vor allem operative Prozesse und Risikomanagement verantwortet. Als Geschäftsführer innerhalb der Unternehmensstruktur bringt Enrico Pitrone Erfahrung im Risikomanagement mit, war in technisch geprägten Positionen tätig, unter anderem im Umfeld von Apple, und bildete sich zusätzlich in den Bereichen Finanzen, Investments und Unternehmensführung weiter. Dazu zählt auch eine Weiterbildung am International Business Management Institute. Seine Rolle im Unternehmen entwickelte sich aus einem Einstieg im Vertrieb hin zu einer zentralen operativen Verantwortung. Gemeinsam verfolgen er und Jonathan Eitel das Ziel, Teilnehmer nicht nur theoretisch auszubilden, sondern sie Schritt für Schritt zu eigenständigen Tradern zu entwickeln.

Trading als Handwerk verstehen: Warum Theorie allein nicht ausreicht

Der entscheidende Hebel im Trading liegt nicht allein im Wissen, sondern in der Anwendung. Genau hier setzt die Eitel Academy an. Während zahlreiche Anbieter auf standardisierte Videokurse oder große Gruppen ohne enge Begleitung setzen, verfolgt die Eitel Academy einen konsequent persönlichen Ansatz: Teilnehmer arbeiten direkt im 1:1 mit erfahrenen Tradern zusammen. Dabei geht es nicht nur um Theorie. Stattdessen werden Handelsentscheidungen gemeinsam erarbeitet, vorgelebt und direkt umgesetzt. Fehler werden unmittelbar korrigiert – nicht im Nachhinein, sondern im Moment. So entsteht Schritt für Schritt echte Handlungskompetenz. „Nur wer Trading aktiv ausführt und dabei begleitet wird, entwickelt ein echtes Verständnis für den Markt“, erklärt Jonathan Eitel.

Die Eitel Academy richtet sich dabei bewusst nicht an den Massenmarkt, sondern an Menschen, die bereit sind, Zeit und Energie in ihre Entwicklung zu investieren und Trading langfristig professionell betreiben möchten. Viele bringen bereits erste Erfahrungen mit und suchen einen strukturierten Ansatz, der ihnen bislang gefehlt hat. Gleichzeitig wird klar kommuniziert, dass Eigenverantwortung eine zentrale Rolle spielt. „Wir geben den Rahmen, die Anleitung und die Erfahrung – umsetzen muss es jeder selbst“, betont Jonathan Eitel. Wer schnelle Ergebnisse ohne echten Einsatz erwartet, wird in diesem Modell keinen nachhaltigen Erfolg erzielen.

Für die Ausbildung sollten Teilnehmer rund zehn Stunden pro Woche einplanen – etwa fünf für die praktische Umsetzung und fünf für die theoretische Vertiefung. Das macht das Modell auch für Menschen mit Vollzeitjob realistisch umsetzbar.

Eitel Academy: Realistische Entwicklung statt schneller Gewinne

Wichtig dabei: Im Fokus steht keine kurzfristige Gewinnmaximierung, sondern eine strukturierte Entwicklung im Trading. Schritt für Schritt bauen die Teilnehmer ein fundiertes Verständnis auf und entwickeln ihre Fähigkeiten gezielt weiter. In den ersten Monaten liegt der Fokus darauf, Zusammenhänge zu erkennen und Sicherheit in der Umsetzung zu gewinnen. Darauf aufbauend entstehen mit zunehmender Erfahrung auch erste eigene Ergebnisse, bis schließlich die eigenständige Umsetzung möglich wird. „Trading ist kein Sprint, sondern ein Handwerk. Wer das versteht und bereit ist, die notwendige Zeit zu investieren, schafft die Grundlage für langfristigen Erfolg“, betont Jonathan Eitel.

Transparenz als Grundlage für Vertrauen

Gerade im Trading ist Vertrauen kein Randthema, sondern eine grundlegende Voraussetzung für nachhaltigen Erfolg. Viele Interessenten stellen sich die berechtigte Frage, warum ein erfolgreicher Trader sein Wissen weitergeben sollte – andere möchten nachvollziehen können, ob gezeigte Ergebnisse tatsächlich der Realität entsprechen. Die Eitel Academy begegnet diesen Zweifeln mit einem klar strukturierten Transparenzansatz. Jeder Trade wird in Echtzeit dokumentiert und ist für Teilnehmer vollständig einsehbar, während außerhalb dieser Systeme kein Trading stattfindet. Dadurch bleibt jederzeit nachvollziehbar, welche Entscheidungen konkret getroffen wurden.

Ergänzt wird dies durch den öffentlich einsehbaren Track Record von Jonathan Eitel – also die dokumentierte Handelshistorie, die vergangene Aktivitäten und Ergebnisse transparent abbildet und als messbarer Leistungsnachweis dient. „Wir zeigen alles – jeden Trade, jeden Fehler, jede Entscheidung. Wer Transparenz einfordert, bekommt sie bei uns vollständig“, so Jonathan Eitel. Gerade in einem Markt, der häufig von Unsicherheit geprägt ist, entsteht so eine klare Grundlage für Vertrauen und fundierte Entscheidungen.

Fazit: Struktur statt Illusionen – ein neuer Ansatz im Trading-Markt

Der Trading-Markt hat sich in den vergangenen Jahren deutlich verändert. Übertriebene Versprechen sind seltener geworden, doch qualitative Unterschiede zwischen Anbietern bestehen weiterhin. Die Eitel Academy positioniert sich bewusst als Gegenmodell zu oberflächlichen Angeboten und setzt auf Struktur, Praxis und Transparenz. Durch die Kombination aus individueller Betreuung, klar definierten Lernphasen und nachvollziehbaren Ergebnissen entsteht ein Ansatz, der Trading nicht als schnellen Weg zum Reichtum darstellt, sondern als erlernbares Handwerk – mit realistischen Chancen für diejenigen, die bereit sind, den Weg konsequent zu gehen.

Sie wünschen sich einen strukturierten Plan für Ihre Trading-Ziele und ein System, das Sie Schritt für Schritt zur Umsetzung führt? Dann melden Sie sich jetzt bei Jonathan Eitel von der Eitel Academy (https://www.eitel-academy.de/) und vereinbaren Sie einen Termin!

Pressekontakt:

Eitel Invest AG

Vertreten durch: Enrico Pitrone

E-Mail: [email protected]

Website: https://www.eitel-academy.de/

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Quelle: ots