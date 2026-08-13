SEO- und GEO-Grundlagen in Zeiten von KI

Hamburg (ots) –

SEO-Grundlagen in Zeiten von KI – Was Sie für GEO wissen sollten

KI und GEO (Generativ Engine Optimization) sind in aller Munde, doch auch die klassische Suchmaschinenoptimierung (SEO) ist nicht verschwunden. Im Gegenteil – sie ist wichtiger denn je, denn sie liefert die Grundlage für GEO.

In dieser Schulung erläutern wir die Basics der Suchmaschinenoptimierung im Zeitalter von KI und LLMs. Sie erfahren, wie Suchmaschinen funktionieren und nach welchen Prinzipien die Algorithmen arbeiten. Wir schauen auf Googles EEAT-Faktoren, den Einfluss der Überschriften-Hierarchie und interner Verlinkungen. Und wir erklären, was eigentlich guten Content ausmacht.

Selbstverständlich blicken wir auch auf die neuesten Entwicklungen rund um GEO. Praxisnahe Tipps zeigen, wie Sie Ihre Online-Präsenz erfolgreich optimieren.

Programm:

Die Theorie hinter Suchmaschinen

– Warum SEO immer noch relevant ist

– Wie Suchmaschinen arbeiten

– Nach welchen Prinzipien das Ranking funktioniert

Content der funktioniert

– Was guten Content ausmacht

– Wie ich meinen Content aufbauen muss

– Wie ich inhaltliche Tiefe bekomme

– Wie ich passende Themen und Keywords finde

Neue Entwicklungen durch KI

– Wie ich KI für die Content-Erstellung nutzen kann

– Was ist eigentlich dieses GEO?

– Herausforderungen durch KI

Geeignet ist dieses Training für Mitarbeitende in der externen Kommunikation von Unternehmen, Organisationen und Verbände, für Start-Ups, Kommunikationsberatungen und Content-Marketing-Profis. Dieses Webinar richtet sich ebenso an alle, die im Kontext von Journalismus arbeiten: Redakteurinnen und -Redakteure für Online, Print, Audio und Video. Alle, die Ihr Wissen über die Grundlagen der Suchmaschinenoptimierung auffrischen oder sich damit erstmals beschäftigen wollen und auch über neue Entwicklungen durch KI (GEO) informiert sein möchten, profitieren vom Wissen der beiden Nachrichtenprofis Thilo Hopert und Christian Hartung von dpa-Custom Content (https://www.dpa.com/de/custom-content).

Ihre Experten:

– Thilo Hopert (https://www.linkedin.com/in/thilo-hopert-14676114b/) arbeitet seit 2021 bei dpa-Custom Content. Er ist spezialisiert auf Suchmaschinenoptimierung (SEO/GEO), Nutzerführung sowie die verständliche Aufbereitung journalistischer Inhalte, auch in leichter und einfacher Sprache. Thilo Hopert hat in verschiedenen Redaktionen Erfahrungen gesammelt und besitzt einen Masterabschluss in Journalistik und Kommunikationswissenschaft der Universität Hamburg.

– Christian Hartung (https://www.linkedin.com/in/christian-hartung-a23846108/) ist seit 2021 bei dpa-Custom Content tätig und verantwortet dort Inhalte für unterschiedlichste Projekte. Er bringt seine Expertise regelmäßig als Dozent in praxisorientierten Workshops ein. Zuvor war er in bei verschiedenen Unternehmen und Agenturen tätig, mit Schwerpunkten auf Projektmanagement, Marketing und Suchmaschinenoptimierung (SEO/GEO). Christian Hartung verfügt über einen Masterabschluss in Medienwirtschaft der Technischen Universität Ilmenau.

Eckdaten

– Dauer: je nach inhaltlichen Anforderungen 4 bis 8 Stunden inkl. Pausen

– Termin: nach Absprache

– Kosten für Vorbereitung und Durchführung: Abhängig von der vereinbarten Dauer und Ihren individuellen Besonderheiten erstellen wir für Sie gerne ein persönliches Angebot.

– Durchführungsort: in Ihrem Unternehmen, in externen Locations oder in unseren Räumlichkeiten. Auch als Online-Workshop möglich.

Pressekontakt:

Weitere Informationen und ihr persönliches Angebot erhalten Sie von:

Marcus Heumann

Leiter der dpa-Akademie

E-Mail: [email protected]

Telefon: +49 40 / 4113 32845

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Quelle: ots