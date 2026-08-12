Astrotourismus trifft Ägypten: Die nächste totale Sonnenfinsternis 2027 in El Gouna erleben

München (ots) –

Himmelsspektakel über Küste und Wüste: Am 2. August 2027 verdunkelt sich der Himmel über Ägypten für mehr als sechs Minuten. In El Gouna lässt sich das Ereignis direkt am Roten Meer oder in der Ruhe der umliegenden Wüste erleben.

Immer mehr Reisende, besonders unter den Millennials und der Generation Z, suchen gezielt nach Destinationen, die Natur- und Himmelsphänomene erlebbar machen. Am 2. August 2027 wird Ägypten zum Schauplatz eines seltenen astronomischen Highlights: Eine totale Sonnenfinsternis verdunkelt den Himmel über Nordafrika für bis zu sechs Minuten und 23 Sekunden – die längste totale Sonnenfinsternis des 21. Jahrhunderts.

Für Gäste der Orascom-Hotels in El Gouna beginnt das Naturschauspiel direkt vor der Zimmertür. Direkt über El Gouna erreicht die Sonne einen Verdunklungsgrad von 98,4 Prozent, sichtbar von Terrasse, Strand und Meer. Wer die totale Sonnenfinsternis erleben möchte, kann diese in der Wüste westlich von El Gouna verfolgen, die im Pfad der Totalität liegt. Die äußerst geringe Lichtverschmutzung garantiert beste Sichtverhältnisse, dazu ist Bewölkung in und um El Gouna in den Sommermonaten nahezu ausgeschlossen. Astronomie-Begeisterte dürfen sich somit auf ein ungetrübtes Himmelsspektakel vor traumhafter Kulisse, ganz nach dem eigenen Geschmack, freuen.

„Die Sonnenfinsternis 2027 ist ein außergewöhnliches Naturereignis und ein Magnet für internationale Besucher“, erklärt Ashraf Siessy, Managing Director, Orascom Hotels. „Ob vom Boot aus auf dem offenen Meer, auf einer unserer Hotelterrassen oder mitten in der unberührten Wüstenlandschaft: El Gouna schafft den perfekten Rahmen, um ein historisches Naturphänomen mit erstklassigem Komfort und modernem Lifestyle zu verbinden.“

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Anett Wittmann und Lisa Fallmann

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Quelle: ots