Meisterprüfung bestehen: Stephan Rodig und Sebastian Jund klären auf – Diese Vorbereitung brauchen angehende Industriemeister wirklich

Andernach (ots) –

Lernen nach Feierabend, zwischen Schichten oder am Wochenende: Wer sich neben dem Beruf auf die Meisterprüfung vorbereitet, muss einen großen Stoffumfang mit einem ohnehin vollen Alltag vereinbaren. Doch allein regelmäßig zu lernen, bedeutet noch nicht, optimal auf die tatsächlichen Anforderungen der Prüfung vorbereitet zu sein. Worauf kommt es also an, damit angehende Industriemeister am Ende tatsächlich prüfungsreif sind?

Viele angehende Industriemeister investieren über Monate viel Zeit in ihre Vorbereitung. Sie arbeiten Unterlagen durch, besuchen Unterricht und wiederholen den Stoff, können aber trotzdem nur schwer beurteilen, ob das Gelernte tatsächlich für die Prüfung reicht. Denn zwischen dem Verständnis eines Themas und der Fähigkeit, eine konkrete Prüfungsaufgabe vollständig und unter Zeitdruck zu lösen, liegt ein großer Unterschied. Gerade bei einem großen Stoffumfang können Schwächen deshalb lange unbemerkt bleiben. Besonders schwierig wird es, wenn die Vorbereitung überwiegend eigenständig erfolgt und eine verlässliche Rückmeldung zum eigenen Leistungsstand fehlt. „Wer erst kurz vor der Prüfung merkt, dass bestimmte Themen noch nicht sicher sitzen, hat kaum noch Zeit, diese Lücken gezielt aufzuarbeiten. Genau das kann nach Monaten der Vorbereitung besonders bitter sein“, erklärt Stephan Rodig von der Bildungsfabrik.

„Eine gute Vorbereitung muss den Teilnehmern nicht nur den Stoff vermitteln, sondern ihnen auch zeigen, wo sie tatsächlich stehen und woran sie noch arbeiten müssen“, ergänzt Sebastian Jund. Genau diesen Ansatz verfolgen er und Stephan Rodig mit der Bildungsfabrik. Die beiden Gründer und Geschäftsführer riefen die digitale Meisterschule 2022 ins Leben, nachdem sie die Schwächen klassischer Erwachsenenbildung aus eigener Erfahrung kennengelernt hatten. Ihr Angebot richtet sich speziell an Berufstätige, die ihre Aufstiegsfortbildung zum Industriemeister mit Arbeit, Familie und teilweise wechselnden Arbeitszeiten vereinbaren müssen. Dafür verbindet die Bildungsfabrik flexible Lernmöglichkeiten mit festen Strukturen und persönlicher Begleitung.

Warum viel Lernen allein nicht für die Meisterprüfung reicht

Wie erfolgreich die Vorbereitung verläuft, hängt nicht allein von der Zahl investierter Lernstunden ab. Gerade bei einem umfangreichen Prüfungsstoff kommt es darauf an, neue Inhalte so einzuplanen, dass bereits behandelte Themen nicht nach wenigen Wochen wieder verloren gehen. Regelmäßige Wiederholungen gehören deshalb ebenso zur Vorbereitung wie das Erarbeiten neuer Inhalte. Bei der Bildungsfabrik geben die Live-Unterrichtseinheiten dafür einen fachlichen Rahmen vor. Aufzeichnungen und zusätzliche Lernvideos ermöglichen es den Teilnehmern, einzelne Themen später erneut durchzugehen, wenn sie noch nicht sicher sitzen.

Dabei lohnt es sich, auch vermeintliche Grundlagen frühzeitig zu überprüfen. „Wir sehen immer wieder, dass Schwierigkeiten bei späteren Aufgaben nicht unbedingt am neuen Stoff liegen. Manchmal fehlt schlicht eine Grundlage, die lange nicht mehr gebraucht wurde. Je früher das auffällt, desto besser lässt sich daran arbeiten“, erklärt Stephan Rodig. Gerade bei mathematischen Grundlagen können solche Lücken in späteren Teilen der Weiterbildung zum Problem werden. Die Bildungsfabrik bietet deshalb ergänzend einen Mathematikkurs an, mit dem Teilnehmer entsprechende Grundlagen auffrischen können.

Prüfungsnahe Aufgaben als realistischer Leistungscheck

Regelmäßige Wiederholungen und sichere Grundlagen schaffen eine wichtige Basis für die Meisterprüfung. Ob der erarbeitete Stoff jedoch tatsächlich sitzt, lässt sich damit allein noch nicht beurteilen. Das zeigt sich häufig erst bei einer konkreten Prüfungsaufgabe. Genau deshalb sind prüfungsnahe Übungen ein wichtiger Bestandteil der Vorbereitung. Sie machen angehende Industriemeister frühzeitig mit typischen Fragestellungen vertraut und verlangen, das Gelernte eigenständig auf eine konkrete Aufgabe zu übertragen. Alte Prüfungen helfen zusätzlich dabei, ein Gefühl für wiederkehrende Aufgabenstellungen, Prüfungsformate und das geforderte Niveau zu entwickeln.

Noch aussagekräftiger wird dieser Leistungscheck, wenn die eigene Lösung anschließend bewertet wird. Bei der Bildungsfabrik bearbeiten Teilnehmer deshalb Musterklausuren, die anschließend von den Experten ausgewertet werden. Dabei zeigt sich nicht nur, ob das fachliche Ergebnis stimmt, sondern auch, ob eine Antwort vollständig ist und den Anforderungen der Meisterprüfung entspricht. Gerade diese Rückmeldung ist wichtig, weil sich solche Schwächen beim eigenständigen Lernen nur schwer erkennen lassen. „Eine selbst gelöste Aufgabe kann schnell das Gefühl vermitteln, den Stoff zu beherrschen. Entscheidend ist aber, wie diese Leistung unter Prüfungsmaßstäben bewertet wird. Erst dann weiß ein Teilnehmer, wo er tatsächlich steht und woran er noch arbeiten muss“, erklärt Sebastian Jund.

Offene Fragen sollten nicht bis zur Prüfung offenbleiben

Die Auswertung prüfungsnaher Aufgaben kann allerdings nicht nur zeigen, wo fachliche Schwächen liegen, sondern auch neue Fragen aufwerfen. Ebenso entstehen während des Unterrichts oder beim eigenständigen Wiederholen immer wieder Punkte, die nicht auf Anhieb verständlich sind. Bleiben solche Unklarheiten bestehen, können sie die weitere Vorbereitung erschweren – insbesondere dann, wenn spätere Themen auf diesem Wissen aufbauen. „Wer eine Verständnisfrage wochenlang mit sich herumschleppt, verliert unter Umständen nicht nur an dieser einen Stelle den Anschluss. Im ungünstigsten Fall fehlt genau dieses Verständnis bei den nächsten Themen erneut“, erklärt Stephan Rodig.

Bei der Bildungsfabrik sollen Teilnehmer deshalb nicht bis zum nächsten Unterrichtstermin warten müssen, um fachliche Fragen zu klären. Stattdessen können sie sich über den WhatsApp-Support 24/7 an das Team wenden. Für Themen, die sich nicht mit einer kurzen Rückfrage lösen lassen, stehen zusätzlich persönliche 1:1-Calls zur Verfügung. Dort lassen sich konkrete Verständnisprobleme und individuelle Schwachstellen ausführlicher besprechen.

Hinzu kommt, dass die Bildungsfabrik überwiegend festangestellte Industriemeister als Dozenten einsetzt. Diese kennen viele Inhalte nicht nur aus der Theorie, sondern auch aus dem beruflichen Alltag und können entsprechende Zusammenhänge praxisnah vermitteln. Gerade bei zunächst abstrakten Themen kann das helfen, Zusammenhänge besser nachzuvollziehen und das Gelernte einzuordnen.

Wie sich die Vorbereitung trotz Beruf und Schichtdienst organisieren lässt

Für Berufstätige muss die Prüfungsvorbereitung nicht nur fachlich funktionieren, sondern auch in den eigenen Alltag passen. Gerade bei wechselnden Schichten können starre Termine schnell zum Problem werden: Wer wiederholt Unterricht verpasst und die Inhalte zusätzlich nacharbeiten muss, gerät leicht ins Hintertreffen. Entscheidend ist deshalb, dass sich die Vorbereitung an unterschiedliche Arbeitszeiten anpassen lässt, ohne dabei die notwendige Verbindlichkeit zu verlieren.

Bei der Bildungsfabrik können Teilnehmer flexibel einsteigen und die Weiterbildung an das eigene Lerntempo sowie die jeweilige berufliche Belastung anpassen. Die regelmäßigen Live-Video-Calls geben dabei einen festen Rahmen vor. Kann ein Teilnehmer einen Termin aufgrund seiner Arbeitszeiten nicht wahrnehmen, stehen die Unterrichtseinheiten anschließend als Aufzeichnung zur Verfügung. So lassen sich verpasste Inhalte nachholen, ohne dass daraus unmittelbar eine Lücke für den weiteren Unterricht entsteht. „Am Ende bringt es einem Teilnehmer wenig, wenn sich eine Weiterbildung perfekt in seinen Alltag integrieren lässt, er aber nicht weiß, ob er fachlich wirklich bereit für die Prüfung ist. Unser Anspruch ist deshalb, beides zusammenzubringen: eine Vorbereitung, die neben dem Beruf funktioniert und gleichzeitig konsequent auf die tatsächlichen Anforderungen der Meisterprüfung ausgerichtet ist“, fasst Sebastian Jund zusammen.

Sie möchten den Industriemeistertitel erwerben und sich gezielt auf die Meisterprüfung vorbereiten, ohne dass Beruf, Schichtdienst oder private Verpflichtungen dabei zum Hindernis werden? Dann melden Sie sich jetzt bei Stephan Rodig und Sebastian Jund von der Bildungsfabrik (https://bildungsfabrik-online.de) und lassen Sie sich unverbindlich beraten!

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Quelle: ots