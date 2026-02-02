Sehnsuchtsziel Chicago / Der vielleicht berühmteste Geheimtipp der Welt

Chicago (ots) –

2025 erwies sich für Chicago als voller Erfolg. Auf neue Besucherrekorde folgte die neunte Auszeichnung in Serie als beste Großstadt der USA bei den Condé Nast Traveller Readers‘ Choice Awards, die James Beard Foundation und der Guide Michelin sorgten für neue Sterne am kulinarischen Himmel der Stadt und wie gewohnt sorgte eine Großveranstaltung nach der nächsten für zusätzliches Flair. Chicago ist hip und das nicht erst seit gestern. All die, die schon einmal im Schatten ihrer atemberaubenden Architektur gebadet, ihren Blues live gehört und sich den Wind am Lake Michigan um die Nase wehen lassen haben, empfinden beim Gedanken an Chicago verlässlich Sehnsucht. Und doch gilt die Midwest-Metropole unter deutschen Reisenden weitverbreitet als Geheimtipp.

Kaum ein Ort spiegelt Chicagos Geschichte so schön wider, wie der Chicago River. Sein Ufer zieren architektonische Meisterwerke wie das Wrigley Building, der Tribune Tower oder Marina City. Ein kontrastreiches und verblüffend harmonisches Ensemble, ein Querschnitt durch Chicagos Geschichte, das aufzeigt, dass die Stadt sich bereits mehr als einmal neu erfunden hat und sich gleichzeitig treu geblieben ist. Zur vollständigen Zeitreise durch die bauliche Entwicklung der Stadt liefert das Chicago Architecture Center das beste Terrain. Urlauber, die sie ganz praktisch „erfahren“ wollen, buchen eine Architektur-Bootstour und lassen Chicagos ikonische Fassaden und Brücken vom Fluss aus auf sich wirken. Anschließend laden die charmanten Cafés und Restaurants am Chicago Riverwalk zu einer Pause vor eben dieser Traumkulisse. und Restaurants am Chicago Riverwalk zu einer Pause vor eben dieser Traumkulisse.

Höhenrausch

Wie von allein schweift der Blick dabei immer wieder an die Punkte, an denen die Wolkenkratzer den Himmel berühren. Wie die Stadt wohl aus der Vogelperspektive wirkt? Die nicht ganz schwindelfreien Antworten auf diese Frage liefern die Aussichtsplattformen „Skydeck“ in der 103. Etage des Willis Tower genau wie 360 Chicago, 94 Stockwerke hoch über dem geschäftigen Treiben der Magnificent Mile. Die Faszination über Chicagos Weite, gespickt mit unzähligen Parks und das tiefe Blau des angrenzenden Lake Michigan hört niemals auf.

Endlos Staunen

Ganz gleich, wie es um die alltägliche Kulturbegeisterung jedes einzelnen steht: Chicagos ausgeprägtem Sinn für Kunst und Kultur kann sich niemand entziehen. Von Streetart bis hin zu weltberühmten Werken von Monet und Van Gogh im Art Institute of Chicago, oder vom abgewohnten Bluesclub bis zum Chicago Symphony Orchestra, feiert und fördert die Stadt all ihre großartigen Talente und macht sie im Rahmen von sommerlichen Konzertreihen und Festivals regelmäßig kostenlos für alle erlebbar. Ergänzt wird das kulturelle Angebot der Stadt durch weltberühmte Einrichtungen wie dem Field Museum, dem Shedd Aquarium, dem Adler Planetarium oder dem fantastischen Griffin Museum of Science and Industry, in denen Wissenschaft ungeahnte Leidenschaften weckt.

Pausenräume

Nach dem Blick auf Chicago vom Wasser und von seinen weltberühmten Aussichtsplattformen, rollt der Millennium Park seinen Besuchern den grünen Teppich aus. Ein Selfie vor der Cloud Gate, liebevoll „The Bean“ genannt, gehört längst zum Klassiker. Weitere Akzente setzen der Jay Pritzker Pavilion, der Lurie Garden und die Crown Fountain. Der Millennium Park ist dabei so viel mehr als eine Touristenattraktion. Hier trifft sich ganz Chicago: zur Mittagspause, zum Openair-Konzert oder im Rahmen einer der unzähligen Festivals, die hier rund ums Jahr über die Bühne gehen.

77 Gesichter einer Stadt

Wer die Windy City wirklich kennenlernen möchte, lässt die Grenzen des Loop hinter sich und erkundet die Viertel, die die Einwohner der Stadt ihr Zuhause nennen. 77 Neighborhoods sind es an der Zahl. Lincoln Park ist die elegante Wohlfühladresse Chicagos, wo grüne Parklandschaften, ikonische Seeblicke, reichlich Kultur und gehobene Gastronomie zu entspanntem Großstadtgenuss verschmelzen, während Pilsen mit farbenfroher Street Art, kreativer Szene und mexikanisch geprägter Kultur die Straßen belebt und Wrigleyville im Takt des Sports pulsiert. Wer sich die kulturelle Vielfalt Chicagos sprichwörtlich auf der Zunge zergehen lassen möchte, setzt Albany Park ganz oben auf die Liste. Neben Traditionsadressen für Deep Dish Pizza, Chicago-style Hot Dogs und Italian Beef, zählt die Stadt längst zu den spannendsten Gourmet-Destinationen Nordamerikas. Genuss ist in Chicago kein Statement. Er ist eine Einladung. Und oft der Anfang einer neuen Sehnsucht.

Wer noch mehr über Chicago erfahren möchte, kann das seit Kurzem im neuen Podcast „All for the Love of Chicago“. Im Mittelpunkt stehen authentische Gespräche mit Künstlern, Köchen, Kulturschaffenden und weiteren Persönlichkeiten, die Chicago prägen. Moderiert von CEO Kristen Reynolds und CMO Lisa Nucci beleuchten die Episoden Menschen, Orte und aktuelle Ereignisse der Stadt und sollen sowohl Reisende als auch Einheimische inspirieren. Neue Folgen erscheinen seit dem 15. Januar 2026 im zweiwöchigen Rhythmus auf allen gängigen Podcast-Plattformen sowie auf YouTube.

Die drittgrößte Stadt Nordamerikas bietet seinen Einwohnern und Besuchern nicht nur reichlich Glamour und Kultur, sondern auch eine überdurchschnittlich große Portion Lebensqualität. Berühmt ist die weltoffene Mid-West-Metropole allen voran für ihre ikonische Architektur, erstklassige Restaurants, weltberühmte Museen, Musikclubs und Theater. Darüber hinaus findet sich entlang der kilometerlangen Uferpromenaden des Chicago River und des Lake Michigan sowie in den mehr als 300 Parks und Grünflächen der Stadt vielseitige Freizeitoasen zum Entspannen. Wer Chicago wirklich kennenlernen möchte, taucht in den Alltag seiner 77 Vierteln ein. Hier findet jeder seinen Lieblingsplatz.

