Sachsen Classic Rallye 2026: kompakter, offen für Youngtimer, günstiger für junge Teams / Nur noch wenige Startplätze frei

Stuttgart (ots) –

Im 23. Jahr ihres Bestehens präsentiert sich die Sachsen Classic Rallye frischer und zeitgemäßer denn je. Bislang über drei Tage ausgetragen, ist die Rallye 2026 mit zwei Etappen am 14. und 15. August deutlich kompakter – und damit leichter in den Kalender zu integrieren. Geringere Startgebühren für U35-Teams macht sie attraktiver für jüngere Fahrer. Das Reglement wurde modernisiert. So sind jetzt auch Youngtimer bis einschließlich Baujahr 2006 und die Nutzung von Apps zugelassen.

Es bleibt das Erlebnis, mehr als 150 zeitlos elegante klassische Fahrzeuge in den Kulissen der wunderschönen Landschaften Sachsens und Böhmens zu erleben. So startet bei der diesjährigen Sachsen Classic Rallye unter anderem ein Cunningham V5 Special (1924) – mit über 100 Jahren ist dieser 7,3-Liter-V8 aus amerikanischer Manufaktur das älteste Fahrzeug im Starterfeld. Auch ein Melkus RS 1000 (1977) wird erwartet, der einzige in Serie gebaute Sportwagen der DDR und zusammen mit dem Ferrari 250 GTL (1964) einer der begehrtesten Klassiker der italienischen Sportwagenschmiede.

Auch der Traum, selbst mitzufahren und die vielen Highlights der Strecke hautnah zu erleben, kann sich erfüllen: Einige wenige Startplätze sind noch frei, und wer nicht das passende Auto besitzt, kann einen stilvollen Oldtimer mieten. Unter event.motorpresse.de/auto/rallyes gibt es die Infos zur Anmeldung und einen Klick weiter alle Details zur Strecke.

Für Hans-Jörg Götzl, Chefredakteur von Motor Klassik, der Medienmarke hinter den klassischen Rallyes der Motor Presse Stuttgart, sind die Events immer etwas Besonderes, gerade die Sachsen Classic: „Als gebürtiger Westdeutscher freue ich mich immer, wenn ich in den Osten fahre – einerseits ist alles wohltuend vertraut, andererseits gibt es viel Neues zu entdecken – und Sachsen zählt für mich zu den schönsten Landstrichen im Osten.“

Auch der Schauspieler Christoph Letkowski, bekannt unter anderem aus dem ARD-Tatort, zählt schon die Tage bis zum Start: „Alle Wege führen nach Sachsen! Ich freu‘ mich tierisch auf die Sachsen Rallye 2026 und hoffe, dass auch das Wetter mitspielt.“ Ein besonderes Highlight, auf das sich nicht nur Hans-Jörg Götzl und Christoph Letkowski freuen, ist das große Finale der Rallye: Bereits zum zweiten Mal führt die Zieleinfahrt mitten hinein in Deutschlands größtes Stadtfest, das Canaletto am Dresdner Terrassenufer.

Die Motor Presse Stuttgart gleicht die CO2-Emissionen ihrer Classic Rallyes aus und arbeitet dafür mit der in Dresden gegründeten Stiftung Wilderness International zusammen.

Die Motor Presse Stuttgart und Hamburg (www.motorpresse.de) sind als führendes Special Interest- und Lifestyle-Medienhaus in Europa mit Lizenzausgaben und Syndikationen in 15 Ländern rund um die Welt verlegerisch aktiv. Die Gruppe publiziert über 30 Zeitschriftentitel, darunter auto motor und sport, promobil, MOTORRAD, Men’s Health, Runner’s World und weitere, auch digitale Medien in den Themenfeldern Auto, Motorrad, Luft- und Raumfahrt, Lifestyle, Sport und Freizeit. Alleininhaber der Motor Presse Stuttgart und Hamburg sind die Gründerfamilien Pietsch und Scholten zusammen mit Herrn Dr. Hermann Dietrich-Troeltsch.

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Quelle: ots