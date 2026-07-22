Mobilize Financial Services erreicht bei Handelsblatt-Studie Platz 1 unter den Autobanken

Neuss (ots) –

In der aktuellen Handelsblatt-Studie „Beste Finanzdienstleister“ (Handelsblatt, 15. Juli 2026) erreicht Mobilize Financial Services Platz 1 bei den Autobanken. Grundlage dieser Verbraucherstudie zur Kundenzufriedenheit ist eine Erhebung aus Mai 2026 mit 48.000 Kundenurteilen zu insgesamt 321 Finanzdienstleistern in 18 Kategorien.

Przemyslaw Malysz, Generaldirektor von Mobilize Financial Services Deutschland, zur Handelsblatt- Auszeichnung „Beste Finanzdienstleister“: „Diese Auszeichnung vom Handelsblatt bestätigt die hohe Kundenzufriedenheit mit Mobilize Financial Services. Darüber freuen wir uns und sind dankbar dafür, dass die Menschen uns und unseren Produkten vertrauen.“

Über Mobilize Financial Services

Mobilize Financial Services ist die Marke für die Automobilbank RCI Banque S.A., die in 35 Ländern weltweit aktiv ist. Mobilize Financial Services bietet Produkte zu Finanzierung und Leasing durch die RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland sowie Versicherungen und Services durch die RCI Versicherungs-Service GmbH über die Automobilhändler der Marken Renault, Dacia, Alpine und Nissan an. Als Renault Bank direkt ist RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland auch im Einlagengeschäft mit Tagesgeld- und Festgeldkonten erfolgreich. Unternehmenssitz der RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland und der RCI Versicherungs-Service GmbH ist Neuss in Nordrhein-Westfalen.

Webseiten

www.mobilize-fs.de | www.nissanfs.de | www.renault-bank-direkt.de

Pressekontakt:

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RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland

Jagenbergstr. 1 | 41468 Neuss

Internet: www.mobilize-fs.de

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Quelle: ots