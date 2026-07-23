Kein Kleingeld mehr fürs Parken: Autofahrende wünschen sich bargeldlose Bezahl-Option

Frankfurt/Main (ots) –

75 Prozent der unter 30-Jährigen möchten Parkgebühren grundsätzlich bargeldlos bezahlen können * Wer am Parkautomaten unbar zahlt, greift am liebsten zur girocard * Kommunen profitieren von günstigen Entgelten des heimischen Zahlungssystems

Für viele Menschen gehört das Auto zum Alltag – etwa beim Einkaufen, auf dem Weg zur Arbeit oder, um sich in der Freizeit mit anderen zu treffen. Das zeigt auch eine aktuelle, repräsentative girocard-Studie*: 67 Prozent der Führerscheinbesitzerinnen und -besitzer sind im Alltag stark auf das Auto angewiesen, 37 Prozent fahren sogar täglich. Besonders in Städten gehört das Parken auf kostenpflichtigen Flächen dabei zur Routine. Autofahrende versuchen überwiegend, kostenlos zu parken. Dennoch nutzen 31 Prozent ein- bis dreimal im Monat auch gebührenpflichtige Parkflächen. In größeren Städten mit zwischen 50.000 und 100.000 Einwohnerinnen und Einwohnern parkt knapp ein Drittel (29 Prozent) sogar mehrmals wöchentlich gebührenpflichtig. Wenn es ans Bezahlen geht, zeigt sich: Bargeldlose Zahlung ist beliebt – und die girocard dabei die erste Wahl.

Kartenzahlung am Parkautomaten: Bequem, flexibel und am liebsten mit girocard

Fast die Hälfte der Befragten (44 Prozent) konnte schon einmal oder häufiger kein Parkticket lösen, weil keine bargeldlose Bezahlung möglich war. Ein Ärgernis für die Parkenden, die mit einem Verwarnungsgeld rechnen müssen. Entsprechend groß ist der Wunsch nach mehr Flexibilität beim Bezahlen an Parkuhr und Co.: 55 Prozent der Befragten möchten Parkgebühren grundsätzlich auch ohne Münzen und Scheine bezahlen können. Insbesondere auf die Jüngeren trifft das zu: Bei den unter 30-Jährigen sprechen sich drei Viertel (75 Prozent) dafür aus, Parktickets bargeldlos lösen zu können. Ist dies möglich, greift fast die Hälfte der Parkenden (48 Prozent) am Automaten am liebsten zur girocard. Das zahlt sich auch für Kommunen und andere Parkflächenbetreibende aus: Sie profitieren von den günstigen Entgelten der Debitkarte der deutschen Banken und Sparkassen, die das günstigste bargeldlose Zahlverfahren mit Zahlungsgarantie ist.**

* infas quo im Auftrag der girocard: Parken-Umfrage 2026, April 2026, 1.084 Befragte

** Deutsche Bundesbank: Kosten von Zahlungsmitteln im Einzelhandel 2025

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Quelle: ots