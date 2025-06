RTL Group erwirbt Sky Deutschland – Meilenstein in der Umsetzung der Boost+-Strategie von Bertelsmann

Gütersloh (ots) –

– Stärkung des National Media Champion RTL Deutschland

– 11,5 Millionen Abonnenten bei RTL+, Sky und Wow

– Transaktion erstreckt sich auf Deutschland, Österreich und die Schweiz

– Thomas Rabe: „Verantwortung für Wirtschaftsstandort Deutschland“

– Übernahme unter dem Vorbehalt behördlicher Genehmigungen

Bertelsmann treibt die Umsetzung seiner Boost+-Strategie voran. Mit dem Erwerb von Sky Deutschland durch die RTL Group, der heute bekanntgegeben wurde und unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die Wettbewerbsbehörden steht, baut RTL Deutschland seine Position als National Media Champion für Deutschland, Österreich und die deutschsprachige Schweiz aus. Mit künftig rund 11,5 Millionen zahlenden Streaming-Abonnenten schließt das Unternehmen in Deutschland zu den großen US-amerikanischen Wettbewerbern auf. Sky Deutschland erzielte zuletzt einen Jahresumsatz von rund 2 Milliarden Euro.

Thomas Rabe, Vorstandsvorsitzender von Bertelsmann, sagt: „Das geplante Zusammengehen von RTL Deutschland und Sky ist ein Meilenstein – für Bertelsmann genauso wie für die europäische Medienindustrie. Mit seiner 190-jährigen Geschichte sieht Bertelsmann sich in der Verantwortung für den Wirtschaftsstandort Deutschland, dem mit dem Erwerb von Sky wieder größten Markt von Bertelsmann.“ Thomas Rabe fährt fort: „Gleichzeitig ist der Erwerb ein Schritt auf dem Weg zur Stärkung der europäischen Medienmärkte, die im Wettbewerb mit den globalen Tech- und Streamingplattformen zwingend ist.“

Der Erwerb von Sky ist Teil des Bertelsmann Boost+-Programms, das neben Boost drei Bereiche umfasst: „Next“ – Aufbau neuer Geschäfte mit einem langfristigen Umsatzpotenzial von etwa einer Milliarde Euro, „Regional Boost“ – Auf- und Ausbau von Geschäften in wachstumsstarken Regionen, beispielsweise in Indien, Mexiko und Lateinamerika, und bei dem Erwerb von Sky DACH „Break-Out“ – Zusammengehen mit anderen Unternehmen zur Erzielung von Synergien und der Erweiterung der Wertschöpfungskette.

Insgesamt wird Bertelsmann in sein Boost-Programm bis 2026 bis zu acht Milliarden Euro investieren. Seit dem Start von Boost im Jahr 2021 hat Bertelsmann bis zum 31. Dezember 2024 weltweit bereits 5,4 Milliarden Euro investiert. Allein in Deutschland waren es 1,1 Milliarden Euro, in anderen europäischen Ländern zusammen weitere 1,7 Milliarden Euro.

Über Bertelsmann

Bertelsmann ist ein Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen mit rund 75.000 Mitarbeitenden, das in gut 50 Ländern der Welt aktiv ist. Zum Konzernverbund gehören das Entertainment-Unternehmen RTL Group, die Buchverlagsgruppe Penguin Random House, das Musikunternehmen BMG, der Dienstleister Arvato Group, Bertelsmann Marketing Services, die Bertelsmann Education Group sowie das internationale Fondsnetzwerk Bertelsmann Investments. Das Unternehmen erzielte im Geschäftsjahr 2024 einen Umsatz von 19 Mrd. Euro. Bertelsmann steht für Kreativität und Unternehmertum. Diese Kombination ermöglicht erstklassige Medienangebote und innovative Servicelösungen, die Kunden in aller Welt begeistern.

