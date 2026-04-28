FiDA-Marktanalyse: Versicherungsbranche hält sich noch zurück

Hamburg (ots) –

Die FiDA-Verordnung bringt neben regulatorischer Belastung auch neue Möglichkeiten für die Versicherungsbranche mit. In einer Marktanalyse von ibi research im Auftrag der PPI AG konnten rund zwei Drittel der 31 Befragten konkrete Use Cases benennen, die direkt aus der FiDA-Verordnung resultieren. Gleichzeitig ist die Branche noch zurückhaltend, wenn es um Investitionen geht: Nur ein Teilnehmender gab an, dass sein Unternehmen bereits Projekte zur Vorbereitung auf FiDA gestartet hat, knapp die Hälfte befindet sich noch in der Analysephase.

Die FiDA-Verordnung soll den autorisierten Zugang Dritter zu Finanzdaten von Privatkunden regeln. Während jeder sechste der Befragten die Verordnung überwiegend als regulatorische Belastung bewertet, sehen drei Viertel der Teilnehmenden eine Chance für das eigene Unternehmen.

Als Anwendungsfälle sehen die Befragten vor allem Cross-Selling- und Upselling-Potenziale, aber auch eine bessere Risikoprüfung durch den Zugang zu zusätzlichen Finanzdaten oder die Entwicklung neuer, personalisierter Versicherungsprodukte.

Die größten Herausforderungen bei der Umsetzung der FiDA-Verordnung sehen die Teilnehmenden in der Kostenbelastung durch die Umsetzung und den Betrieb sowie die Sicherstellung der Datenqualität und -konsistenz und die Verfügbarkeit von Fachkräften.

„Die Umsetzung von FiDA wird eine große Belastung für die IT-Infrastruktur der Versicherer darstellen, auch Governance und Prozesse werden betroffen sein“, schätzt Carsten Fuchs, Senior Manager der PPI AG, die Lage ein, „Angesichts der Unsicherheit, wann FiDA in Kraft treten wird, ist die Zurückhaltung am Markt daher verständlich. Trotzdem nehmen die Ideen von Open Finance Fahrt auf und bieten schon heute Potential. Daher sollten Versicherer jetzt einen Plan mit konkreten Budgets vorhalten, um auch mit dem Inkrafttreten von FiDA einen wirtschaftlichen Nutzen ziehen zu können und vorbereitet zu sein.“

Die FiDA-Verordnung ist noch nicht final verabschiedet und befindet sich aktuell in den Trilog-Verhandlungen. Ein offizieller Termin zum Inkrafttreten der Verordnung ist nicht bekannt.

Über die Marktanalyse

Die Marktanalyse „FiDA Blitz“ ist das erste Stimmungsbarometer der PPI AG zur kommenden FiDA-Verordnung. 31 Experten aus Versicherungen, Maklerbetrieben und sonstigen Vertriebsorganisationen beantworteten 13 Fragen zum eigenen Aufgabenfeld im Unternehmen, zum Unternehmen selbst und zum Themenkomplex FiDA. Die Ergebnisse der Marktanalyse können auf der Webseite der PPI AG gegen Angabe der Kontaktdaten heruntergeladen werden. Mehr Informationen:

https://ots.de/SSnzcr

Die PPI AG

Die PPI AG ist seit über 40 Jahren als Beratungs- und Softwarehaus erfolgreich für Banken, Versicherungen und Finanzdienstleister tätig. Als stabil wachsende Aktiengesellschaft in Familienbesitz verknüpfen wir Fach- und Technologie-Know-how, um Projekte kompetent und unkompliziert umzusetzen. Im Zahlungsverkehr nehmen wir in Europa mit unseren Standardprodukten eine marktführende Stellung ein. Rund 800 Mitarbeiter konzentrieren sich dabei ganz auf den Erfolg unserer Kunden.

Ibi research

ibi research an der Universität Regensburg GmbH ist ein deutschlandweit aktives Institut für angewandte Forschung im Bereich der digitalen Wirtschaft. Mit Fokus auf Banking, Payment und Handel untersuchen wir innovative Technologien, Geschäftsmodelle und Trends, um praxisnahe Lösungen und Empfehlungen für Unternehmen und Organisationen zu entwickeln.

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Quelle: ots