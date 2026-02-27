Przemyslaw Malysz wird neuer Generaldirektor von Mobilize Financial Services Deutschland

Neuss (ots) –

Zum 1. März 2026 wird Przemyslaw Malysz neuer Generaldirektor von Mobilize Financial Services Deutschland und folgt in dieser Funktion auf Karsten Borkowsky, der sich entschieden hat, die Automobilbank zu verlassen, um sich neuen beruflichen Herausforderungen zu stellen.

Przemyslaw Malysz startete seine internationale Karriere im Jahr 2005 im Bereich Finanzen bei RCI Leasing in Polen. Nach weiteren Stationen in Frankreich und Slowenien war er bereits rund vier Jahre bis Februar 2019 als Direktor Finanzen bei Mobilize Financial Services Deutschland tätig. Zuletzt war er Generaldirektor von Mobilize Financial Services in den Niederlanden.

Mobilize Financial Services ist die Marke für die Automobilbank RCI Banque S.A., die in 35 Ländern weltweit aktiv ist. Mobilize Financial Services bietet Produkte zu Finanzierung und Leasing durch die RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland sowie Versicherungen und Services durch die RCI Versicherungs-Service GmbH über die Automobilhändler der Marken Renault, Dacia, Alpine und Nissan an. Als Renault Bank direkt ist RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland auch im Einlagengeschäft mit Tagesgeld- und Festgeldkonten erfolgreich. Unternehmenssitz der RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland und der RCI Versicherungs-Service GmbH ist Neuss in Nordrhein-Westfalen.

