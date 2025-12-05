Provokation mit Kettensäge / „Team Freiheit“ um Kemmerich, Petry und Cotar kündigt Enthüllung an

Berlin (ots) –

In mehreren deutschen Großstädten sorgen derzeit neongelbe Plakate für irritierte Blicke und Diskussionen. Das Motiv: Eine laufende Kettensäge. Die Forderung: „Sozialstaat absägen!“.

Hinter der radikalen Kampagne steht das neu formierte „Team Freiheit“. Ein Blick auf die begleitende Website www.antipartei.de zeigt, dass hier keine Unbekannten am Werk sind: Die Ex-Abgeordneten Thomas L. Kemmerich, Frauke Petry und Joana Cotar treten gemeinsam als Gesichter der Aktion auf.

Doch was bezweckt die Gruppe mit der Forderung nach „Nächstenliebe ohne Staat“? Ist dies der Startschuss für eine neue Partei oder eine libertäre Grundsatzbewegung?

Die Antwort lässt nicht lange auf sich warten: Ein Countdown auf der Website www.team-freiheit.de läuft unaufhaltsam herunter. Am kommenden Montag, 8. Dezember, wird das „Team Freiheit“ das Geheimnis um die Kettensäge lüften und seine Pläne für Deutschland offiziell vorstellen.

Redaktionen sind dazu aufgerufen, die Entwicklungen am kommenden Montag auf www.antipartei.de und www.team-freiheit.de im Blick zu behalten.

