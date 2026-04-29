Meurer: „Warken spart, als hätte sie mit KI die einfachste Lösung suchen wollen.“ / bpa fordert Korrektur der GKV-Reform im parlamentarischen Verfahren und den Erhalt der Tarifrefinanzierung im SGB V

Berlin (ots) –

Zur heute vom Bundeskabinett beschlossenen GKV-Reform sagt der Präsident des Bundesverbandes privater Anbieter sozialer Dienste e.V. (bpa), Bernd Meurer:

„Warken spart, als hätte sie mit künstlicher Intelligenz die einfachste Lösung suchen wollen. Die Bundesregierung hat heute ein Gesetz auf den Weg gebracht, das einem anderen Gesetz diametral widerspricht. Damit stürzt sie die ambulanten Pflegedienste in wirtschaftliche Unsicherheit.

Durch verzweifelte Sparmaßnahmen mit der Gießkanne wird die Axt an die Tarifentlohnung in der Pflege gelegt, und das in einem Moment, in dem wir möglichst viele Menschen motivieren müssen, in diesen Beruf zu gehen.

So reformiert man das Gesundheitssystem nicht, so macht man es kaputt. Jetzt sind die Abgeordneten des Bundestages gefragt: Der Wegfall der Tarifrefinanzierung im SGB V muss im parlamentarischen Verfahren unbedingt verhindert werden.“

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