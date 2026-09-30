Premiere in Paris: Erste Ausblicke auf den atemberaubenden Opel STX Concept

Rüsselsheim (ots) –

– Zukunftsweisend: Opel STX Concept interpretiert den Kombi neu

– Nächste Design-Stufe: Neuer Opel Vizor noch mutiger und selbstbewusster gestaltet

– Liebe zum Detail: Passgenaues Karosseriekleid und intelligente Aerodynamik-Lösungen für High-Speed-Effizienz

Vor wenigen Tagen erst hat Opel den Namen seines neuen Konzeptfahrzeugs bekanntgegeben: Opel Sports Tourer eXperimental Concept, kurz: Opel STX Concept. Und schon jetzt eröffnet der deutsche Hersteller erste Ausblicke auf die atemberaubende Studie. Die Bilder unterstreichen die hohe Präzision und die Liebe zum Detail, die Opel beim STX Concept walten lässt. Zugleich geben sie einen ersten Vorgeschmack auf die nächste Entwicklungsstufe des Opel Vizor-Markengesichts und die Opel-Vision künftiger Kombis.

„Wir sind echte Kombi-Pioniere – bereits in den 1950er Jahren haben wir dieser Fahrzeuggattung in Europa zum Durchbruch verholfen. Mit dem STX Concept zeigen wir unsere Vision zukünftigen Kombi-Designs und führen zugleich die nächste Entwicklungsstufe unserer mutigen und klaren Designphilosophie ein. Weitere Details geben wir in Kürze bekannt – bleiben sie also gespannt“, sagt Opel CEO Florian Huettl.

Die ersten Bilder des Opel STX Concept deuten es bereits an: Was direkt auffällt, ist die Weiterentwicklung des Opel Vizor. Das charakteristische Markengesicht erscheint nun noch mutiger als in seinen bisherigen Ausgestaltungen und beeindruckt mit einer neuen Lichtsignatur, die in präzise angeordneten, vertikal geneigten Lamellen verläuft. Der beleuchtete Opel Blitz bildet dabei wie gewohnt das sichtbare Zentrum des Opel Kompass.

Ein weiteres, seit langem etabliertes Markenzeichen von Opel-Pkw ist ihr aerodynamisch effizientes Design. Diese Tradition fortführend, wird der Opel STX Concept intelligente Aerodynamik-Lösungen aufzeigen, die nicht nur den Verbrauch senken, sondern auch die Spurtreue und den Fahrspaß bei hohen Geschwindigkeiten auf der Autobahn erhöhen. Dazu tragen unter anderem die aerodynamisch optimierten Leichtmetallräder im Drei-Zonen-Design bei.

Der Opel STX Concept feiert auf dem diesjährigen Pariser Autosalon vom 12. bis 18. Oktober Weltpremiere.

Pressekontakt:

Patrick Munsch

06142-6922440

[email protected] Hamprecht

06142-6922459

[email protected]

Original-Content von: Opel Automobile GmbH, übermittelt durch news aktuell

Quelle: ots