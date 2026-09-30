Arbeitslosigkeit ist kein Versagen: Lars Rayher von der Agile Heroes GmbH über geförderte Seminare, die Arbeitslose wirklich weiterbringen

Frankfurt am Main (ots) –

Arbeitslosigkeit bedeutet für viele Menschen nicht nur weniger Einkommen, sondern auch Rechtfertigungsdruck, Unsicherheit und das Gefühl, gesellschaftlich an Wert zu verlieren. Lars Rayher von der Agile Heroes GmbH erklärt, warum geförderte Weiterbildung in dieser Phase mehr leisten muss als reine Beschäftigung.

Berufliche Übergänge, Jobwechsel oder Unternehmensentscheidungen gehören heute für viele Menschen zur Realität. Trotzdem wird Arbeitslosigkeit noch immer schnell als persönliches Scheitern gelesen. Wer gerade keine Stelle hat, muss sich im eigenen Umfeld oft erklären, obwohl er sich beruflich neu orientiert, Bewerbungen schreibt oder eine Weiterbildung vorbereitet. Besonders deutlich wurde dieses Stigma bei Agile Heroes, als ein Teilnehmer sein Testimonial ändern lassen wollte, weil sein Kind negative Reaktionen erlebt hatte, nachdem bekannt geworden war, dass der Vater eine geförderte Weiterbildung absolvierte. „Arbeitslosigkeit wird noch immer viel zu oft mit persönlichem Versagen verwechselt. Genau das macht es für Betroffene so schwer, den nächsten Schritt mit Klarheit und Selbstvertrauen zu gehen“, sagt Lars Rayher, Geschäftsführer der Agile Heroes GmbH.

„Eine gute Weiterbildung darf Menschen in dieser Phase nicht einfach durch eine Maßnahme schleusen. Sie muss ihnen zeigen, dass ihre Erfahrung zählt und dass daraus wieder ein konkreter beruflicher Anschluss entstehen kann“, führt er aus. Genau an diesem Punkt setzt das Unternehmen an. Gemeinsam mit Fabian Kaiser, ebenfalls Geschäftsführer der Agile Heroes GmbH, steht Rayher für einen Weiterbildungsansatz, der aus dem professionellen B2B-Trainings- und Beratungsumfeld kommt. Seit rund zehn Jahren arbeitet Agile Heroes mit Konzernen und mittelständischen Unternehmen. Dieses Qualitätsverständnis überträgt das Unternehmen inzwischen auch auf geförderte Weiterbildungen für Arbeitslose. Entscheidend ist dabei nicht, Menschen zu beschäftigen, sondern ihnen fachlich wieder Handlungsspielraum zu geben.

Wenn Seminare nur Zeit füllen: Warum geförderte Weiterbildung am Bedarf vorbeigehen kann

Das Problem beginnt nicht bei der Idee geförderter Weiterbildung. Im Gegenteil: Richtig eingesetzt kann sie für Arbeitslose ein wichtiger Schritt zurück in berufliche Handlungsfähigkeit sein. Kritisch wird es jedoch dann, wenn Seminare vor allem Zeit füllen, aber kaum auf den tatsächlichen Bedarf von Unternehmen vorbereiten. „Weiterbildung darf kein Wartezimmer sein. Sie muss Menschen fachlich näher an den Arbeitsmarkt bringen“, sagt Lars Rayher.

Nach Einschätzung von Agile Heroes zeigt sich im geförderten Weiterbildungsmarkt genau an dieser Stelle ein strukturelles Problem. Viele Maßnahmen dauern lange, setzen stark auf passive Lernformate und arbeiten mit standardisierten Aufgaben, die nur begrenzt auf reale Anforderungen in Unternehmen einzahlen. Für Arbeitslose bedeutet das: Es vergeht wertvolle Zeit, ohne dass zwangsläufig ein klareres berufliches Profil entsteht. Agile Heroes kritisiert dabei keine einzelnen Anbieter, sondern eine Haltung, die Menschen ohne Beschäftigung zu oft wie eine Gruppe behandelt, die verwaltet werden muss. Aus Sicht des Unternehmens brauchen sie stattdessen Tempo, fachliche Qualität und Inhalte, die später im Bewerbungsgespräch und im Arbeitsalltag tatsächlich relevant werden.

B2B-Niveau statt Schonprogramm: Warum Arbeitslose echte Unternehmenspraxis brauchen

Viele Arbeitslose bringen bereits Berufserfahrung mit. Sie haben im Marketing gearbeitet, im Vertrieb, im Personalwesen, im Projektmanagement oder in operativen Unternehmensbereichen. Genau deshalb geht es bei einer guten Weiterbildung nicht darum, sie wie Berufseinsteiger zu behandeln oder ihnen allgemeines Basiswissen zu vermitteln. Entscheidend ist vielmehr, vorhandene Erfahrung mit neuen Kompetenzen zu verbinden. Gerade bei künstlicher Intelligenz kann daraus ein neues berufliches Profil entstehen, weil Unternehmen zunehmend Menschen suchen, die KI nicht nur ausprobieren, sondern in bestehende Prozesse einordnen können. „Arbeitslose brauchen kein Schonprogramm. Sie brauchen Inhalte, die auch im Unternehmen bestehen würden“, sagt Rayher.

Nach Angaben von Agile Heroes erhalten Teilnehmer in den geförderten KI-Weiterbildungen deshalb dieselben Inhalte wie Konzern- und Mittelstandskunden. Der Anspruch lautet: keine vereinfachte Version, kein abgespeckter Lehrplan und kein niedrigeres Niveau, nur weil die Weiterbildung gefördert wird. Die Teilnehmer lernen mit Trainern, die nicht ausschließlich unterrichten, sondern zugleich als Consultants in KI-Transformation, Organisationsentwicklung und Unternehmensprojekten tätig sind. Dadurch geht es nicht nur um Tools, sondern um die Frage, wie künstliche Intelligenz im Arbeitsalltag tatsächlich eingesetzt werden kann, welche Anforderungen Unternehmen stellen und wie neue Lösungen in bestehende Abläufe passen. Wer nach einer Weiterbildung wieder in den Arbeitsmarkt einsteigen will, muss schließlich mehr zeigen können als Teilnahmebereitschaft: welche Kompetenzen aufgebaut wurden, wie diese zur bisherigen Erfahrung passen und welchen Nutzen sie für einen Arbeitgeber haben können.

Tempo, Nachweis, Anschluss: Was Weiterbildung auf Augenhöhe leisten kann

Gerade für Arbeitslose ist Zeit kein nebensächlicher Faktor. Jeder zusätzliche Monat ohne Beschäftigung kann den Druck erhöhen, Bewerbungsprozesse erschweren und das Gefühl verstärken, den Anschluss zu verlieren. Deshalb ist die KI-Manager-Ausbildung von Agile Heroes kompakt auf neun Wochen angelegt. Das Format soll in kurzer Zeit verwertbare KI-Kompetenz vermitteln, ohne den Anspruch abzusenken. „Weiterbildung muss schnell genug sein, um Menschen nicht unnötig in der Warteschleife zu halten, und anspruchsvoll genug, damit sie im Arbeitsmarkt ernst genommen wird“, sagt Lars Rayher.

Am Ende der Ausbildung steht der „IHK-Abschluss KI Manager“. Er dient als formaler Nachweis dafür, dass sich Teilnehmer strukturiert mit KI-Anwendung, KI-Einordnung und dem beruflichen Einsatz künstlicher Intelligenz beschäftigt haben. Nach Angaben von Agile Heroes waren 65 Prozent der Teilnehmer innerhalb von drei Monaten nach Abschluss wieder in Beschäftigung. Diese Quote basiert laut Unternehmen auf einer Befragung aller Teilnehmer drei Monate nach Abschluss. Ein Garantieversprechen ist das nicht: Der Wiedereinstieg hängt immer auch von persönlicher Ausgangslage, Qualifikation, Bewerbungsaktivität, regionalem Arbeitsmarkt und Arbeitgeberbedarf ab. Für Arbeitgeber kann daraus dennoch ein klarer Unterschied entstehen. Bewerber kommen nicht nur mit einer Lücke im Lebenslauf, sondern mit neuen Kompetenzen, die zu modernen Unternehmensanforderungen passen können. Für Arbeitsagenturen und Jobcenter wiederum kann arbeitsmarktorientierte Weiterbildung den Wiedereinstieg gezielt unterstützen, wenn sie fachlich relevant, zeitlich sinnvoll und nah genug an der Unternehmenspraxis bleibt.

Sie sind arbeitslos, von Arbeitslosigkeit bedroht oder möchten prüfen, ob eine geförderte KI-Weiterbildung zu Ihrem nächsten beruflichen Schritt passt? Dann melden Sie sich jetzt bei Lars Rayher von der Agile Heroes GmbH (https://www.agile-heroes.com/de/) und lassen Sie Ihre Möglichkeiten prüfen.

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