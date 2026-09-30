E-Auto laden in Deutschland, Österreich und der Schweiz: Der connect-Test zeigt, wo Schnellladen überzeugt und wo es hakt

Haar bei München (ots) –

Die Schnellladenetze für Elektroautos entwickeln sich weiter. Das zeigt der aktuelle Ladenetztest von connect und den E-Mobilitäts-Experten von umlaut, Teil von Accenture. In Deutschland liegt Aral Pulse zum vierten Mal in Folge vorn. In Österreich setzt sich SMATRICS EnBW an die Spitze, in der Schweiz Ionity. Bei den Anbietern von Ladekarten und Apps gewinnt in Deutschland erneut EnBW Mobility+.

Für den inzwischen achten Ladenetztest legten die Testteams zwischen Ende Juli und Anfang September rund 6.700 Kilometer in Deutschland, Österreich und der Schweiz zurück und prüften Schnellladestationen von insgesamt 17 Anbietern. Bewertet wurden unter anderem Ladeleistung, Verfügbarkeit, Bedienbarkeit, Bezahlmöglichkeiten, Preistransparenz und Ausstattung vor Ort. Die Kriterien wurden gegenüber dem Vorjahr teilweise verschärft.

In Deutschland erreicht Aral Pulse 853 von 1.000 Punkten und die Note „sehr gut“. EnBW folgt mit 831 Punkten und „gut“, dahinter liegen Ionity und Mer. Bei den Ladekarten und Apps liegt EnBW Mobility+ mit 851 Punkten und „sehr gut“ erneut vorn. EWE Go folgt auf Platz zwei.

In Österreich übernimmt SMATRICS EnBW mit 785 Punkten und der Note „gut“ die Führung. Das Unternehmen konnte sich damit gegenüber dem Vorjahr deutlich verbessern. OMV folgt mit 760 Punkten, ebenfalls mit „gut“.

In der Schweiz setzt sich Ionity mit 829 Punkten und „gut“ an die Spitze. GoFast folgt mit 736 Punkten. Shell Recharge verbessert sich auf 721 Punkte und die Note „befriedigend“.

Der Test zeigt insgesamt eine positive Entwicklung. Viele Anbieter konnten ihre Qualität gegenüber dem Vorjahr steigern. Gleichzeitig unterscheiden sich die Ladenetze weiterhin deutlich bei Ladeleistung, Bedienung, Ausstattung und Transparenz.

Der vollständige Ladenetztest mit allen Einzelwertungen für Deutschland, Österreich und die Schweiz erscheint in der Ausgabe 11/2026 von connect (EVT: 5. Oktober 2026) und auf connect.de.

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Quelle: ots