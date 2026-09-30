Benzin und Diesel etwas günstiger / Preisniveau aus Sicht des ADAC zu hoch / Senkung der Energiesteuer ab 1. Oktober

München (ots) –

Im bundesweiten Wochenvergleich haben sich sowohl Diesel als auch Benzin vergünstigt. Wie aktuelle Zahlen des ADAC zeigen, kostet ein Liter Super E10 rund 2,258 Euro und damit 0,9 Cent weniger als vergangene Woche. Im selben Zeitraum ist der Dieselpreis um 1,9 Cent gesunken und liegt im Schnitt bei 2,409 Euro.

Gleichzeitig ist der Ölpreis leicht gestiegen: Ein Barrel der Nordseesorte Brent kostete gestern zum Handelsschluss rund 103 US-Dollar, nach knapp unter 100 US-Dollar in der Vorwoche. Das grundsätzlich weiterhin hohe Preisniveau lässt aus Sicht des ADAC trotz des leichten Ölpreisanstiegs Spielraum für niedrigere Kraftstoffpreise.

Mit der Senkung der Energiesteuer zum 1. Oktober ist laut ADAC davon auszugehen, dass die Kraftstoffpreise sukzessive um den Steuerentlastungsbetrag von 16,7 Cent je Liter sinken werden. Der ADAC fordert, dass die Steuersenkung im Laufe der ersten Oktobertage vollständig an die Verbraucher weitergegeben wird.

Der ADAC empfiehlt Autofahrerinnen und Autofahrern, nach Möglichkeit kurz vor 12 Uhr zu tanken, denn dann sind die Spritpreise im Tagesverlauf am niedrigsten. Um 12 Uhr steigen sie stark an und fallen anschließend langsam wieder. Unterstützung bei der Suche nach preiswerten Tankstellen bietet die Spritpreis-App „ADAC Drive“: Dort lassen sich rund um die Uhr die aktuellen Preise an den mehr als 14.000 Tankstellen in Deutschland vergleichen.

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