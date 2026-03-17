Premiere im europäischen Fußball: Unternehmen der Schwarz Gruppe werden erster strategischer Partner der UEFA

Nyon/Neckarsulm (ots) –

– Fußball in Europa gemeinsam weiterentwickeln: Strategische Partnerschaft für eine nachhaltige, verantwortungsvolle und wettbewerbsfähige Zukunft des Sports

– Lidl wird ein UEFA Grassroots Partner und engagiert sich so im Breitensport, fördert als Take Care Nutrition Partner der UEFA bewusste Ernährung und wird zusätzlich zur Rolle als offizieller UEFA Women’s National Team Football Partner nun auch offizieller UEFA Men’s National Team Football Partner

– PreZero macht den europäischen Profifußball fit für eine skalierbare und datenbasierte Kreislaufwirtschaft

Die Unternehmen der Schwarz Gruppe erweitern ihr Engagement im europäischen Fußball und gehen eine langfristige strategische Partnerschaft mit der Union der Europäischen Fußballverbände (UEFA) ein. Gemeinsames Ziel ist es, die Zukunft von Sport und Ernährung nachhaltig, verantwortungsvoll und wettbewerbsfähig zu gestalten und den Fußball in Europa zusammen weiterzuentwickeln. Als erster strategischer Partner der UEFA bringen die Unternehmen der Schwarz Gruppe mit ihrem einzigartigen Ökosystem bewusste Ernährung in die Gesellschaft, fördern die Kreislaufwirtschaft im europäischen Fußball und unterstützen den Verband dabei, bestehende und zukünftige regulatorische Anforderungen im Umgang mit Ressourcen zu erfüllen.

Erfolgsgeschichte geht in die Verlängerung: Lidl baut Partnerschaft mit der UEFA aus und fördert bewusste Ernährung im Breitensport

Lidl baut dadurch die seit 2024 bestehende, erfolgreiche Partnerschaft mit der UEFA weiter aus. Als ein offizieller UEFA Women’s National Team Football Partner wird Lidl nun auch ein offizieller UEFA Men’s National Team Football Partner. Bis 2030 unterstützt Lidl somit zahlreiche hochrangige Wettbewerbe* im europäischen Frauen- und Herrenfußball. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf der UEFA EURO 2028 in Großbritannien und Irland sowie der UEFA Women’s EURO 2029 in Deutschland.

Lidl wird zudem ein Take Care Nutrition Partner der UEFA. Im Rahmen der strategischen Partnerschaft entwickelt der Lebensmitteleinzelhändler seine Zusammenarbeit mit der UEFA gezielt weiter: zusätzlich zum klassischen Sponsoring der UEFA-Turniere auch hin zu wirksamen Programmen, bei denen Lidl seine Expertise für gesunde und bewusste Ernährung in die Bildungs- und Grassroots-Programme der UEFA einbringt, um eine positive Wirkung im europäischen Breitensport zu generieren. Als exklusiver Partner des UEFA-Schulfußball-Programms trägt Lidl an Schulen und Vereinen dazu bei, bewusste Ernährung, Sport und Bewegung in den Alltag von Kindern in ganz Europa zu integrieren.

Hierzu gestalten die UEFA und Lidl gemeinsam eine paneuropäische, digitale Plattform, die nationale Fußballverbände dabei unterstützt, hochwertigen und inklusiven Fußball in Schulen und Vereinen anzubieten. Die Plattform stellt praktische Anleitungen zur Verfügung und bringt Fußball, Bildung und gesunde Ernährung zusammen. So finden sich dort unter anderem Onlinekurse für Lehrer und Trainer, um mit altersgerechten Inhalten einen aktiven Lebensstil durch Fußball zu vermitteln. Auch an den Erfolg des Lidl Youth Camps von 2025 möchten Lidl und die UEFA zukünftig weiter anknüpfen, um junge Fußballtalente nachhaltig zu begeistern und zu fördern.

Als Partner der Grassroots Awards stärkt Lidl zudem den Breitensport. Mit den Awards werden jährlich herausragende Projekte, Initiativen oder Vereine aus dem Breitensport ausgezeichnet. Mit den Grassroots Weeks im September feiern Lidl als Presenting Partner und die UEFA gemeinsam für eine Woche den europaweiten Fußball-Breitensport.

Jens Thiemer, Chief Customer Officer Lidl International: „Wir entwickeln unsere Zusammenarbeit mit der UEFA gezielt weiter und schaffen mit der ersten strategischen Partnerschaft mit der UEFA einen nachhaltigen Mehrwert für die Gesellschaft. Durch die Kraft des Fußballs bringen wir unsere Expertise für bewusste Ernährung genau dorthin, wo sie einen Unterschied macht: zu Trainern, Eltern und Kindern im Breitensport. Denn gesellschaftlicher Wandel entscheidet sich nicht nur im Stadion, sondern vor allem auf dem Schulhof und im lokalen Verein.“

PreZero bringt Kreislaufwirtschaft in den europäischen Spitzenfußball

PreZero begleitet die UEFA künftig bei der Transformation von der linearen Abfallwirtschaft hin zur Kreislaufwirtschaft. Der Fokus liegt dabei auf den großen Turnieren der Nationalmannschaften sowie den Clubwettbewerben. PreZero unterstützt die UEFA sowie die Verbände, Ligen und Vereine im europäischen Fußball vor allem operativ und strategisch. Dabei fließt die langjährige Expertise aus der Zusammenarbeit mit internationalen Top-Klubs und Stadien ein. Zentraler Baustein ist die Nutzung datengetriebener Erkenntnisse: Durch standardisierte Verfahren wird die zirkuläre Performance messbar. PreZero entwickelt skalierbare Konzepte für Stadien und befähigt den Verband durch Schulungen, die ökonomischen Chancen der Kreislaufwirtschaft zu nutzen und aktuelle und zukünftige Regularien zu erfüllen. Zudem fungiert die UEFA selbst als Vorbild: PreZero unterstützt den Verband dabei, den Hauptsitz in Nyon nach zertifizierten zirkulären Standards auszurichten.

Ziel ist ein skalierbares Abfall- und Wertstoffmanagement, das den europäischen Spitzenfußball zur Blaupause für ganze Industrien macht. Gemeinsam arbeiten beide Partner an optimierten Kreisläufen und der Minimierung von nicht wiederverwertbarem Restmüll. Dies stärkt die Ressourcensouveränität und nutzt die enorme Reichweite der Wettbewerbe, um Fans europaweit für einen verantwortungsbewussten Umgang mit Wert- und Rohstoffen zu sensibilisieren.

Marcus Sagitz, Geschäftsführer Marketing & Corporate Affairs PreZero International: „Als Vorreiter der Kreislaufwirtschaft senden wir ein starkes Signal: Gelingt der Wandel von linearer Abfallwirtschaft zu einer funktionierenden Kreislaufwirtschaft im europäischen Profisport, dient das als Vorbild für viele Teile der Wirtschaft. Denn Kreislaufwirtschaft ist heute ein ökonomisches Muss. Deswegen befähigen wir Verbände und Vereine, Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit zu verbinden und beweisen auf der großen Fußballbühne, dass die Sicherung wertvoller Ressourcen und Spitzensport untrennbar sind.“

Guy-Laurent Epstein, Marketingdirektor der UEFA, sagt: „Wir freuen uns, die Unternehmen der Schwarz Gruppe als unseren ersten strategischen Partner begrüßen zu dürfen. Gemeinsam bündeln wir unsere Stärken, um die Zukunft des europäischen Fußballs nachhaltig, verantwortungsbewusst und wettbewerbsfähig zu gestalten. Zusammen mit Lidl nutzen wir die Kraft des Fußballs, um die Begeisterung für Bewegung und bewusste Ernährung über den Profisport hinaus in den Breitensport zu bringen. PreZero ist der ideale Partner, um die Transformation von der Linear- zur Kreislaufwirtschaft voranzutreiben. Gemeinsam erzielen wir einen messbaren Impact in den Stadien und befähigen Fußballorganisationen, Abfallmanagement und Ressourcenschonung ökonomisch, nachhaltig und zukunftssicher zu gestalten.“

* Frauen: UEFA Women’s EURO 2029, Women’s European Qualifiers 2026 und 2028 und UEFA Women’s Nations League 2027 und 2029.

* Herren: UEFA EURO 2028, UEFA Nations League Finals 2027 und 2029, die European Qualifiers 2027 und 2029, die UEFA U21 European Football Championship 2027 & 2029 sowie die UEFA Futsal EURO 2026 und 2030.

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Quelle: ots