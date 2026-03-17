Lidl und UEFA starten einzigartige strategische Partnerschaft

Neckarsulm/Nyon (ots) –

– Lidl wird UEFA Take Care Nutrition Partner und Breitenfußball-Partner und schafft im Rahmen der Partnerschaft gesellschaftlichen Mehrwert durch die Verbindung von Sport und Ernährung

– Lidl ist offizieller, globaler Partner der UEFA Frauen- und Männer-Nationalmannschaftswettbewerbe

Die Unternehmen der Schwarz Gruppe erweitern ihr Engagement im europäischen Fußball und vereinbaren eine langfristige strategische Partnerschaft mit der Union der Europäischen Fußballverbände (UEFA) – die erste der UEFA-Geschichte.

Im Rahmen dieser bisher einzigartigen, strategischen Partnerschaft erweitert auch Lidl seine Zusammenarbeit mit der UEFA. Beide Seiten bündeln ihre Kompetenzen, um bewusste Ernährung und einen aktiven Lebensstil über den europäischen Profifußball in den Breitensport zu transportieren. Die Zusammenarbeit geht dabei weit über klassisches Sponsoring hinaus und schafft über die Bildungsprogramme der UEFA einen spürbaren gesellschaftlichen Mehrwert.

Breitenfußball und Bildungsprogramme im Mittelpunkt

Ein zentraler Bestandteil der Partnerschaft ist das Engagement im Breitenfußball. Aufbauend auf der Präsenz bei großen Turnieren bringt Lidl seine Expertise für gesunde und bewusste Ernährung in die Bildungs- und Breitenfußball-Programme der UEFA ein, um eine positive Wirkung im europäischen Breitensport zu generieren. Als Partner des UEFA-Schulfußball-Programms trägt Lidl an Schulen und Vereinen dazu bei, bewusste Ernährung, Sport und Bewegung in den Alltag von Kindern in ganz Europa zu integrieren. Hierzu gestalten die UEFA und Lidl gemeinsam eine paneuropäische, digitale Plattform, die nationale Fußballverbände dabei unterstützt, hochwertigen und inklusiven Fußball in Schulen und Vereinen anzubieten. Die Plattform stellt praktische Anleitungen zur Verfügung und bringt Fußball, Bildung und gesunde Ernährung zusammen. So finden sich dort unter anderem Onlinekurse für Lehrer und Trainer, um mit altersgerechten Inhalten einen aktiven Lebensstil durch Fußball zu vermitteln. Auch an den Erfolg des Lidl Youth Camps von 2025 möchten Lidl und die UEFA zukünftig weiter anknüpfen, um junge Fußballtalente nachhaltig zu begeistern und zu fördern. Lidl übernimmt zudem die Rolle des offiziellen Take Care Nutrition Partners der UEFA.

Lidl engagiert sich dort, wo große Fußball-Karrieren beginnen

Die Leidenschaft für Sport und Bewegung, die oft ein Leben lang hält, beginnt meist im heimischen Sportverein – hier wird der Grundstein für ein bewusstes und aktives Leben gelegt. Als Partner der UEFA-Breitenfußball-Auszeichnungen stärkt Lidl daher den Breitensport. Mit den Awards werden jährlich herausragende Projekte, Initiativen oder Vereine aus dem Breitensport ausgezeichnet. Mit der UEFA-Breitenfußball-Woche im September feiern Lidl als Presenting Partner und die UEFA gemeinsam für eine Woche den europaweiten Fußball-Breitensport.

Jens Thiemer, Chief Customer Officer Lidl International: „Wir entwickeln unsere Zusammenarbeit mit der UEFA gezielt weiter und schaffen mit der ersten strategischen Partnerschaft mit der UEFA einen nachhaltigen Mehrwert für die Gesellschaft. Durch die Kraft des Fußballs bringen wir unsere Expertise für bewusste Ernährung genau dorthin, wo sie einen Unterschied macht: zu Trainern, Eltern und Kindern im Breitensport. Denn gesellschaftlicher Wandel entscheidet sich nicht im Stadion, sondern vor allem auf dem Schulhof und im lokalen Verein.“

Erfolgsgeschichte geht in die Verlängerung

Lidl ist bereits seit 2024 Partner der UEFA und wird künftig sowohl offizieller, globaler Partner der UEFA Frauen-Nationalmannschaftswettbewerbe als auch offizieller, globaler Partner der Männer-Nationalmannschaftswettbewerbe sein. Bis 2030 unterstützt Lidl somit zahlreiche prestigeträchtige Wettbewerbe im europäischen Frauen- und Herrenfußball, darunter die UEFA Euro 2028 in Großbritannien und der Republik Irland sowie die UEFA Women’s EURO 2029 in Deutschland.

Das Engagement umfasst die Women’s European Qualifiers 2026 und 2028, die UEFA Women’s Nations League 2027 und 2029 sowie die UEFA Women’s EURO 2029. Bei den Wettbewerben der Herren unterstützt Lidl die UEFA European Football Championship 2028, die UEFA Nations League 2027 und 2029, die European Qualifiers 2027 und 2029, die UEFA U21 European Football Championship 2027 und 2029 sowie die UEFA European Futsal Championship 2026 und 2030.

Gemeinsame Wertebasis

Leistung, Respekt, Vertrauen, Bodenständigkeit und Verbundenheit: Das sind die Werte von Lidl. Sie prägen unser tägliches Handeln. Werte, die sich auch im sportlichen Wettbewerb wiederfinden – ob Spitzen- oder Breitensport. Auch die UEFA steht für Integrität, Chancengleichheit und die verbindende Kraft des Sports. Beide Organisationen agieren europaweit und tragen Verantwortung für Millionen Menschen – auf und neben dem Platz.

UEFA-Marketingdirektor Guy-Laurent Epstein sagt: „Wir freuen uns, die Unternehmen der Schwarz-Gruppe als unseren ersten strategischen Unternehmenspartner begrüßen zu dürfen. Gemeinsam bündeln wir unsere Stärken, um die Zukunft des europäischen Fußballs nachhaltig, verantwortungsvoll und wettbewerbsfähig zu gestalten. Zusammen mit Lidl werden wir die Kraft des Fußballs nutzen, um die Leidenschaft für Bewegung und bewusste Ernährung über den Profisport hinaus in den Breitensport zu tragen.“

Nachhaltigkeit und Ressourceneffizienz

Neben Lidl ist auch PreZero Teil der strategischen Partnerschaft zwischen den Unternehmen der Schwarz Gruppe und der UEFA. PreZero bringt Expertise zur Ressourcenschonung und Kreislaufwirtschaft im Kontext großer Sportveranstaltungen in die Zusammenarbeit ein.

Die strategische Partnerschaft mit den Unternehmen der Schwarz Gruppe schafft einen verbindlichen Rahmen, um die gemeinsamen Werte in langfristige Programme zu überführen – mit dem Anspruch, gesellschaftliche Wirkung über den Profifußball hinaus zu entfalten.

Weitere Informationen zu Lidl in Deutschland finden Sie hier (https://unternehmen.lidl.de/newsroom/boilerplate).

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Quelle: ots