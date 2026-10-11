Opel STX Concept: Visionäre Studie aus Rüsselsheim zeigt das Kombi-Design von morgen

Rüsselsheim (ots) –

Opel auf dem Pariser Autosalon – das bedeutet Premieren, die dem Publikum die große Bandbreite emotionalen Autofahrens „made in Germany“ offenbaren werden. So feiert der neue Formel E-Rennwagen Opel GSE 27FE (https://www.media.stellantis.com/de-de/opel/gse-27fe-2026) in der französischen Hauptstadt Weltpremiere, der seit Kurzem bestellbare neue Hot Hatch Corsa GSE (https://www.media.stellantis.com/de-de/opel/corsa-gse-2026) gibt vor Ort sein Messedebüt. Und ein ganz besonderes Konzeptfahrzeug wird auf der „Mondial de l’Auto“ (https://mondial.paris/en) vom 12. bis 18. Oktober alle Blicke auf sich ziehen: Der Opel Sports Tourer eXperimental Concept, kurz: Opel STX Concept. Der Name gibt einen klaren Hinweis darauf, dass der deutsche Hersteller seine Vision zukünftiger Kombis zeigt. So ist die Abkürzung „ST“ eng mit den Sports Tourer-Modellen mit dem Blitz verbunden, wie mit dem jüngsten Astra Sports Tourer (https://www.media.stellantis.com/de-de/opel/astra-sports-tourer-2025). Doch der STX Concept ist mehr, das stellen die ersten Bilder unmissverständlich klar: Denn er symbolisiert zugleich die nächste Stufe der Opel-Designphilosophie – noch mutiger, noch klarer, noch emotionaler und noch effizienter.

„Unser Opel STX Concept interpretiert den Kombi neu! Mit seinem mutigen Design bekräftigt das jüngste Konzeptfahrzeug aus Rüsselsheim, was wir bei Opel unter deutscher Ingenieurskunst gepaart mit visionärem Design verstehen. Der STX Concept gibt einen Vorgeschmack darauf, wie aufregend und emotional der Kombi von morgen sein kann – bei höchster Funktionalität und Effizienz. Die Studie zeigt charakteristische Merkmale, die sich in künftigen Opel-Modellen wiederfinden werden, und unterstreicht Opels Rolle als Kombi-Pionier in Europa“, sagt Opel CEO Florian Huettl.

Zukunfts-Design: Neuer Opel Vizor noch mutiger und selbstbewusster

Der STX Concept ist die mutige Vision des elektrischen Kombis von morgen. Er veranschaulicht die nächste Stufe des Opel-Designs und kombiniert dies mit deutscher Ingenieurskunst und intelligenten Technologien so, dass Fahrer und Passagiere höchsten Fahrgenuss erleben. Das jüngste Konzeptfahrzeug aus Rüsselsheim führt damit die lange Tradition von Opel als Kombi-Pionier in Europa fort. Bereits in den 1950er Jahren hat der Hersteller dieser Fahrzeuggattung in Europa zum Durchbruch verholfen: 1953 führte Opel den Olympia Rekord Caravan ein. Kadett Caravan und viele weitere Modelle bis zum jüngsten Astra Sports Tourer folgten, die stets mit stilprägendem Design und innovativen Technologien glänzten.

Im Mittelpunkt des Opel STX Concept steht die Überzeugung, dass zukunftsweisende Technologie die Emotionen im Automobil nicht verdrängen, sondern verstärken sollte. Die Studie ist ein moderner Ausdruck von Opels Ingenieurskunst, die intelligente Technik mit mutiger, präziser Gestaltung verbindet. So wird ein elektrifiziertes Auto geschaffen, das ebenso effizient wie emotional ist.

Was auf den ersten Blick auffällt, ist die Weiterentwicklung des Opel Vizor. Das charakteristische Markengesicht erscheint nun noch mutiger als in seinen bisherigen Ausgestaltungen. Während viele Elektroautos heute auf ein ultraschlankes „Gesicht“ setzen, ist der Vizor des STX Concept passend zur Fahrzeuggröße höher und prominenter gestaltet und spiegelt so den Charakter des Showcars wider. Dazu nutzt die neue Lichtsignatur präzise angeordnete, vertikal geneigte Lamellen, die den äußeren Rand des Vizor bilden und zur Mitte hin sanft auslaufen. Der beleuchtete Opel Blitz bildet dabei wie gewohnt das sichtbare Zentrum des Opel Kompass; die charakteristische Bügelfalte in der Motorhaube wird durch das sportlich-scharfe Frontdesign weiter betont.

Dieses Motto greift auch das Heck des STX Concept auf: Es fällt steil ab und vereint damit höchsten Praxisnutzen durch den zusätzlichen Raumgewinn im Ladeabteil mit modernem Design. Denn auch hier ist der Opel Kompass noch präziser ausgestaltet als bisher – mit schmalen, leuchtenden Kompass-Achsen und dem ebenfalls illuminierten OPEL-Schriftzug im Zentrum. Die horizontalen Rückleuchten links und rechts spiegeln dabei die Lamellen-Optik der Front wider.

Darüber hinaus wird die gesamte Oberflächengestaltung zum Blickfang. Eben, präzise geformt und mit einer klaren technischen Anmutung unterstreicht sie den Charakter des Fahrzeugs. Ein Beispiel sind die markanten C-Säulen. Hier setzen die aus dem Fensterverlauf nach hinten herausstechenden Glas-Lichtstreifen, die sich auch im Dach des STX Concept fortsetzen, außergewöhnliche Akzente. Illuminierte STX-Schriftzüge an den sich nach vorne verjüngenden Seiten und Details wie die geometrisch klar und scharf gezeichneten Kameras an Fahrer- und Beifahrerseite, die an die Stelle gewohnter Außenspiegel treten, betonen die Kombination aus hohem technischen Anspruch und begehrenswertem Design weiter.

High-Speed-Effizienz: Passgenaues Karosseriekleid und intelligente Aero-Lösungen

In der Seitenansicht des in silber-blau schimmernden STX Concept dominiert die niedrige, aerodynamische Silhouette, die auf Langstrecken-Effizienz und Stabilität bei hohen Geschwindigkeiten auf der Autobahn ausgelegt ist. Das passgenaue Karosseriekleid mit kurzen Überhängen und breit ausgestellte Bereiche rund um die Radhäuser unterstreichen die gestreckte und zugleich kühne Linienführung.

Dazu zeigt der STX Concept Aerodynamik-Lösungen auf, die nicht nur den Verbrauch senken, sondern auch die Reichweite, Spurtreue und den Fahrspaß erhöhen. Zu einem direkten Fahrgefühl tragen unter anderem die aerodynamisch optimierten Leichtmetallräder mit Goodyear-Reifen in den Maßen 285/35 R22 und speziellen Felgen im Drei-Zonen-Design bei.

Darüber hinaus verfügt der STX Concept über ein aktives Aerodynamiksystem, welches das Fahrzeug kontinuierlich an die Fahrsituation anpasst und dabei bewegliche Elemente am Heck nutzt, um den Luftstrom zu optimieren, den Luftwiderstand zu verringern und die Stabilität zu verbessern. So fahren bei entsprechendem Tempo blau gefärbte Diffusoren unter dem Heck hervor; hinter den Rädern unterstützen seitlich nach hinten ausfahrende vertikale Stoßfängerelemente den windschnittigen Stand.

Dies alles, um die Leistung des visionären Konzeptfahrzeugs sicher auf die Straße zu bringen. Denn der STX Concept vereint eine innovative Elektroarchitektur mit Allradantrieb und eine Höchstgeschwindigkeit von über 200 km/h. So beweist er, dass Effizienz, Leistung und emotionaler Fahrspaß im Elektrozeitalter Hand in Hand gehen können.

Genau für dieses Erlebnis ist auch der Innenraum ausgelegt. So verwirklichen die Designer und Ingenieure hier künftig ein Interieur, das den „Painting with Light“-Gedanken des Opel Experimental (https://www.media.stellantis.com/de-de/opel/experimental-2023) von 2023 und des Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo (https://www.media.stellantis.com/de-de/opel/corsa-gse-vision-gran-turismo-2025) von 2025 mit immersiven Lichtelementen und speziellen Leichtbausitzen weiterführt und auf die nächste Entwicklungsstufe hebt.

So wird der STX Concept nicht nur zu einem Showcar, das wegweisendes Design und präzise Oberflächengestaltung mit innovativen Technologie-Ideen präsentiert, sondern vielmehr die visionäre Weiterentwicklung des Kombis vorwegnimmt und bereits Elemente kommender Opel-Modelle in sich trägt. Die charakteristische Opel-Designsprache tritt dabei noch skulpturaler und expressiver zu Tage und integriert die Technologien von morgen klar und stimmig in das Gesamtbild.

Den Opel STX Concept und weitere Highlights mit dem Blitz wird Opel CEO Florian Huettl gemeinsam mit Marketingchefin Rebecca Reinermann und Designchef Mark Adams dem internationalen Publikum auf der Opel-Pressekonferenz in Paris am morgigen Montag, 12. Oktober, ab 11:00 Uhr auf dem Opel-Stand A42 in Halle 4 präsentieren.

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Quelle: ots