JPMorganChase unterstützt mehr als 4.300 Schülerinnen und Schüler dabei, sich fit für den Job zu machen

BERLIN (ots) –

– Förderung in Höhe von 2,5 Millionen Euro für Programme in Berlin und mehreren Bundesländern angekündigt

– Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung von digitalen Kompetenzen und praktischen Einblicken in die Arbeitswelt

– Engagement für die Fachkräfte von morgen wird so ausgebaut

JPMorganChase investiert in die berufliche Zukunft junger Menschen in Deutschland. Das Unternehmen hat eine Förderung von 2,5 Millionen Euro für zwei gemeinnützige Initiativen angekündigt, die darauf abzielen, die Chancen von Schülerinnen und Schülern auf dem Arbeitsmarkt zu verbessern. JPMorganChase baut damit sein seit über einem Jahrzehnt bestehendes Engagement für eine nachhaltige Wirtschaft weiter aus. Als bewährte Partner sind die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung (DKJS) und Junge Tüftler Teil der Förderung. Mit beiden wurden bereits erfolgreiche Pilotprojekte umgesetzt.

Im Mittelpunkt stehen die Förderung digitaler und MINT-Kompetenzen, eine gezielte Berufsorientierung sowie praxisnahe Einblicke in die Arbeitswelt.

– Mit dem „Skills & Go!“-Programm der DKJS unterstützt JPMorganChase Jugendliche in der Sekundarstufe beim Übergang in eine Ausbildung oder weiterführende Bildung. Durch die Stärkung digitaler Fähigkeiten und Berufswahlkompetenzen werden junge Menschen in Hessen, Thüringen und Rheinland-Pfalz gezielt auf den nächsten Schritt ins Berufsleben vorbereitet.

– Darüber hinaus unterstützt JPMorganChase Junge Tüftler dabei, das Programm „TüftelLab Schule“ auszubauen. Praxisorientiertes Lernen wird dabei fest in den Schulalltag integriert. Berliner Schülerinnen und Schüler im Alter von 13 bis 17 Jahren lernen, digitale Kompetenzen, Problemlösungsfähigkeiten, kritisches Denken und Teamarbeit zu entwickeln. Gleichzeitig werden sie mit lokalen Arbeitgebern vernetzt und erhalten Einblicke in zukunftsorientierte Berufsfelder.

„Wir bauen unsere Präsenz in Deutschland kontinuierlich aus – und mit ihr auch unser Engagement für die Menschen vor Ort“, sagt Alexander Mayer, Senior Country Officer für Deutschland und Österreich bei JPMorganChase. „Gemeinsam mit öffentlichen, privaten und gemeinnützigen Partnern wie der DKJS und den Junge Tüftler helfen wir jungen Menschen, ihr Potenzial zu entfalten, und schaffen eine wichtige Grundlage für die Zukunft.“

Wachsender Bedarf an MINT- und Digitalkompetenzen in Deutschland

Die digitale Transformation stellt die deutsche Wirtschaft vor große Herausforderungen. Bereits heute fehlen mehr als 163.000 MINT-Fachkräfte – Tendenz steigend, so der MINT-Frühjahrsreport 2025.[1] Gleichzeitig werden bis 2030 digitale Kompetenzen in bis zu 90 % aller Berufe vorausgesetzt.[2] Doch die Realität sieht anders aus: Vier von zehn Achtklässlerinnen und Achtklässlern verfügen kaum über grundlegende digitale Fähigkeiten.[3] Laut OECD hat fast jede bzw. jeder zweite 15-Jährige noch keine Vorstellung davon, welchen Beruf er oder sie später ergreifen möchte.[4]

Diese Zahlen machen deutlich, wie wichtig eine gezielte Berufsorientierung und der Aufbau digitaler Kompetenzen sind. Die angekündigten Partnerschaften setzen genau hier an – mit dem Ziel, nicht nur kurzfristig zu helfen, sondern nachhaltige Veränderungen im Bildungssystem anzustoßen.

Gemeinsam mit der DKJS: Ein bewährtes Modell wächst

In einem zweijährigen Pilotprojekt haben JPMorganChase und die DKJS bereits mehr als 700 Jugendliche dabei begleitet, ihre digitalen Kompetenzen zu stärken und sich gezielt auf den Berufseinstieg vorzubereiten. Die gewonnenen Erkenntnisse bilden nun die Grundlage für den nächsten Schritt: Die Initiative wird auf drei Bundesländer – Hessen, Thüringen und Rheinland-Pfalz – ausgeweitet.

Das Programm umfasst kostenfreie Skills Camps in den Schulferien, Projektwochen an Schulen sowie eine weiterführende Begleitung mit Berufsorientierung und Unternehmensbesuchen. In den Jahren 2026 und 2027 sollen so insgesamt 1.920 Schülerinnen und Schüler erreicht werden – rund 1.000 von ihnen werden darüber hinaus intensiver begleitet und unterstützt.

Julia Puchta, Expertin für Zukunftskompetenzen bei der DKJS, erklärt: „Für uns stehen die jungen Menschen im Mittelpunkt – und damit auch die Frage, was sie brauchen, um ihren Weg nach der Schule gut gestalten zu können. Die starke Partnerschaft mit JPMorganChase macht es möglich, Jugendliche gezielt zu begleiten, ihnen Zugänge zur Arbeitswelt zu eröffnen und sie dabei zu unterstützen, ihre digitalen Kompetenzen für den nächsten Schritt in Ausbildung und Beruf zu stärken.“

Berlin: Förderung von MINT-Kompetenzen und Berufserfahrungen mit Junge Tüftler und Chase

Seit 2022 unterstützt JPMorganChase die gemeinnützige Organisation Junge Tüftler und hat damit rund 1.300 Schülerinnen und Schülern dabei geholfen, ihre Berufsorientierung zu stärken. Das Projekt hat zum Ziel, Berufsorientierung systematisch und praxisorientiert in den Unterricht zu integrieren: In modularen Lernformaten arbeiten Schülerinnen und Schüler praktisch an digitalen und technischen Fragestellungen und lernen Unternehmen kennen. In den nächsten drei Jahren wird JPMorganChase dieses Engagement ausweiten und im Rahmen des TüftelLab-Schule-Programms 2.400 Schülerinnen und Schüler an 18 Berliner weiterführenden Schulen unterstützen.

Die neue digitale Privatkundenbank Chase aus Berlin stellt die für die praxisorientierten Module erforderliche Hardware und das benötigte Equipment bereit. Chase ist im Mai 2026 in Deutschland gestartet und beschäftigt rund 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Im Rahmen des lokalen Engagements stattet Chase Schulen mit dem „TüftelSchrank“ aus – einem Ausstattungspaket, das Schülerinnen und Schülern alle Werkzeuge an die Hand gibt, die sie für den Aufbau ihrer Kompetenzen benötigen.

Sabrina Konzok, Geschäftsführerin von Junge Tüftler, sagt: „Um junge Menschen mit digitalen und MINT-Kompetenzen zu befähigen, brauchen wir starke Allianzen. Wir freuen uns sehr, dass JPMorganChase unsere TüftelAllianz unterstützt und mit dem Programm „TüftelLab Schule“ einen chancengerechten Zugang zu zukunftsfähiger Bildung ermöglicht.“

[1] https://ots.de/gjISU6

[2] https://ots.de/uQHOJl

[3] https://ots.de/yYLNeB

[4] https://ots.de/tPVOTE

JPMorganChase in Deutschland

JPMorganChase ist ein international führender Finanzdienstleister. Unter den Markendächern J.P. Morgan und Chase begleitet die Bank Millionen von Privatkunden sowie viele der weltweit bedeutendsten Unternehmen und institutionellen und öffentlichen Kunden. In Deutschland reicht die Geschichte von JPMorganChase mehr als 100 Jahre zurück. Mit Büros in Frankfurt, Berlin, Hamburg und München bietet die Bank erstklassigen Service in den Bereichen Investment Banking, Corporate and Commercial Banking, Payments, Securities Services, Markets, Asset Management und Private Banking sowie im Retailgeschäft. Mehr Informationen hier.

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Quelle: ots