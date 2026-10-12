Spannender Blick in die Zukunft: Weltpremieren Opel STX Concept und Opel GSE 27FE auf dem Pariser Autosalon enthüllt

Rüsselsheim (ots) –

– Sports Tourer-Design von morgen: Opel CEO Florian Huettl, Marketingchefin Rebecca Reinermann und Designchef Mark Adams zeigen visionären STX Concept

– Quintessenz von GSE: Formel E-GEN4-Rennwagen GSE 27FE im finalen Design

– GSE-Erlebnis für alle: Neuer Opel Corsa GSE und Astra GSE Line erstmals in Paris

– Beste Zukunftsaussichten: Bis 2030 vier neue Opel-Modelle plus Investments von mehr als einer Milliarde Euro am Standort Deutschland

– Einzigartiger Messeauftritt: Bis 18. Oktober können Besucher am Stand A42 in Halle 4 tiefer in die Opel-Welt aus deutscher Präzision und High-Performance eintauchen

Kombinierte Werte für Opel Corsa GSE gem. WLTP[1]: Energieverbrauch 16,0-17,0 kWh/100 km, CO2-Emission 0 g/km; CO2-Klasse: A.

Kombinierte Werte für Opel Mokka GSE gem. WLTP1: Energieverbrauch 18,5 kWh/100 km, CO2-Emission 0 g/km; CO2-Klasse: A.

„Gerade ist eine spannende Zeit für Opel. Nach dem erfolgreichen Start von Grandland, Mokka und Frontera sind wir klar auf Wachstumskurs“, begrüßte Opel CEO Florian Huettl die anwesenden Journalisten auf der heutigen Opel-Pressekonferenz der „Mondial de l’Auto“. „Wir haben nun für so gut wie jede Kundengruppe das perfekte Angebot. Und wir beschleunigen das Tempo weiter, mit Investitionen von mehr als einer Milliarde Euro und vier neuen Modellen bis 2030“, kündigte Huettl an.

Was der Opel CEO mit „mehr Tempo“ meinte, wurde in den folgenden Minuten offensichtlich: Denn die Weltpremieren, die Huettl gemeinsam mit Opel-Marketingchefin Rebecca Reinermann und Opel-Designchef Mark Adams enthüllte, stehen für den nächsten wegweisenden Schritt in Sachen deutscher Ingenieurskunst und Hochleistung – der visionäre Opel STX Concept und der Formel-E-GEN4-Rennwagen Opel GSE 27FE.

Weltpremiere 1: Visionärer Opel STX Concept zeigt Kombi-Design von morgen

„Der Opel Sports Tourer eXperimental Concept, kurz: Opel STX Concept, führt unsere lange Sports Tourer-Geschichte in die Zukunft“, sagte Huettl. Deutsche Ingenieurskunst, emotionales Design und intelligente Technologien kombiniert er so, dass Fahrer und Passagiere höchsten Fahrgenuss erleben. „Er hat ein noch mutigeres, selbstbewussteres Markengesicht mit prominenterem Opel Vizor und dazu eine neue Lichtsignatur“, beschreibt Designchef Mark Adams. „Der STX Concept repräsentiert den nächsten ambitionierten und spannenden Schritt des Opel-Designs.“ Zugleich verbindet die visionäre Studie ebenso technisches wie emotionales Styling mit wegweisenden Lösungen, die für eine bessere Aerodynamik und Effizienz sorgen. So wird der STX Concept nicht nur zu einem Showcar, das wegweisendes Design mit innovativen Technologie-Ideen präsentiert, sondern das die visionäre Weiterentwicklung des Sports Tourers vorwegnimmt und bereits Elemente kommender Opel-Modelle in sich trägt.

Weltpremiere 2: Opel GSE 27FE als Quintessenz der GSE-Welt

Ebenso wie die jüngste Studie aus Rüsselsheim zeichnet sich auch die zweite Opel-Weltpremiere, der Formel-E-Rennwagen Opel GSE 27FE, durch deutsche Ingenieurskunst und Präzision kombiniert mit innovativen Technologien aus. „Dabei stellt GSE den spannendsten Ausdruck von Opel dar. Hochleistung, die wir mit Race, Drive und Play für alle erlebbar machen“, kündigte Marketingchefin Rebecca Reinermann an.

„Race heißt nicht weniger, als dass der GSE-Spirit auf der Rennstrecke zum Leben erwacht – seit dieser Rallye-Saison mit dem Mokka GSE Rally und in Kürze mit dem neuen Formel-E-Wagen Opel GSE 27FE“, so Reinermann. Der Opel GSE 27FE ist der Rennwagen für die GEN4-Generation der Formel-E-Weltmeisterschaft, die mit der kommenden Saison beginnt – und er stellt die Quintessenz des Opel GSE-Leistungsgedankens „Grand Sport Electric“ dar. Der Hochleistungs-Stromer verfügt über permanenten Allradantrieb, bietet über 800 PS Power, erreicht eine Rekuperationsleistung von bis zu 700 kW und hebt damit elektrischen Motorsport auf ein völlig neues Niveau.

Die ganze GSE-Welt: Neuer Corsa GSE, Mokka GSE und Astra GSE Line

Wie die Kunden GSE selbst erleben können, zeigten die Opel-Verantwortlichen mit den beiden weiteren GSE-Säulen „Drive“ und „Play“. So feierte nach der Einführung des Straßensportlers Mokka GSE (https://www.media.stellantis.com/de-de/opel/mokka-gse-2025) heute der neue Opel Corsa GSE in Paris seine Messepremiere. Der Hot Hatch in bester Tradition fährt im charakteristischen GSE-Design vor und bietet Emotionen, Spannung und Hochleistung kombiniert mit vollelektrischem Fahrspaß. Denn mit 207 kW (281 PS), 345 Newtonmetern Drehmoment und 5,5 Sekunden von 0 auf Tempo 100 ist er der bis dato stärkste Corsa und beschleunigt schneller als jeder andere aktuelle Serien-Opel.

Und wer einen Opel im GSE-Design nicht nur vollelektrisch, sondern unabhängig von der Antriebsvariante fahren möchte, kann dies künftig mit der neuen GSE Line tun. Zum Auftakt präsentierte der Hersteller in Paris den Opel Astra GSE Line, der ab dem kommenden Frühjahr verfügbar sein wird.

Doch GSE findet bei Opel nicht allein auf der Renn- und Rallye-Strecke sowie auf der Straße statt. „Wir machen dieses Gefühl auch online erlebbar. In der Community und in Games – genau das verstehen wir unter ‚Play'“, so Reinermann. Die in Zusammenarbeit mit GIANTX entwickelte „Pit Stop Experience“ kombiniert auf dem Opel-Stand Performance, Technologie und Gaming. Inspiriert vom Opel-Formel-E-Programm können Besucherinnen und Besucher auf einer exklusiven digitalen Trackmania-Strecke Rennen fahren. Im Zusammenspiel mit der Autobahn-Architektur des gesamten Messestandes (https://www.media.stellantis.com/de-de/opel/press/opel-stx-concept-und-omg-gse-opel-macht-auf-dem-pariser-autosalon-die-deutsche-autobahn-zur-emotionalen-buehne) schafft Opel so noch bis zum 18. Oktober einen Auftritt, der die weitere Entwicklung und Zukunft des deutschen Herstellers räumlich übersetzt.

So bringt Opel CEO Huettl die zentralen Aussagen auf den Punkt: „Dank unserer großartigen Produkte sind wir in diesem Jahr klar auf Wachstumskurs, und mit unserem Formula E Team bringen wir GSE auf das nächste Level. Die starken Investitionen zeugen von einem klaren Bekenntnis zum Standort Deutschland. Bis 2030 führen wir vier neue Modelle ein – inklusive dem Astra der nächsten Generation. Und der STX Concept zeigt die klare Vision des Opel-Designs von morgen.“

[1] Die Werte eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst.

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Quelle: ots