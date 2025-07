Ohne IVI-COC droht Stillstand: Kroschke ruft Anhängerhersteller zum Handeln auf

Ahrensburg (ots) –

Kroschke, einer der führenden Dienstleister im Bereich der Fahrzeugzulassung in Deutschland, macht auf eine bislang unterschätzte Herausforderung in der Fahrzeugbranche aufmerksam: die verpflichtende Bereitstellung von IVI-COC-Datensätzen (Initial Vehicle Information – Certificate of Conformity) für Fahrzeuge der Klasse O, also Anhänger. Mit Inkrafttreten einer neuen EU-Verordnung im Juli 2026 drohen Zulassungsverzögerungen und Marktbarrieren – insbesondere für Hersteller und Importeure von Anhängern ohne IVI-COC-Einträge in der KBA-Datenbank.

Elektronische Pflichtdaten seit 2019 – mit verschärfter Durchsetzung ab 2026

Bereits seit Oktober 2019 ist die digitale Übermittlung von IVI-COC-Daten an das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) verpflichtend für alle Fahrzeuge mit EG-Typgenehmigung – auch für Anhänger. Die IVI-COC-Daten enthalten alle zulassungsrelevanten Informationen, von Achslasten bis zu Reifengrößen, und sind Voraussetzung für die digitale Vorprüfung durch die Zulassungsstellen.

„In der Praxis sehen wir noch immer viele Akteure – vor allem im Segment der Anhänger -, die IVI-COC-Daten entweder nicht oder nicht vollständig übermitteln“, sagt Arne Potapski, Implementierungsmanager bei Kroschke. „Ab Juli 2026 wird es zunehmend ernsthafte Konsequenzen haben, wenn Zulassungsstellen aufgrund fehlender IVI-COC-Einträge keine Freigabe mehr erteilen können. Außerdem ist das elektronische COC Voraussetzung für die digitale Zulassung, die in nicht allzu ferner Zukunft der Standard sein wird.“

Kroschke bietet Full-Service-Lösung für Hersteller und Importeure

Um Unternehmen bei der rechtssicheren Umsetzung zu unterstützen, bietet Kroschke einen spezialisierten Service für die Erstellung und Einreichung von IVI-COC-Datensätzen:

– Vollständige Prüfung und Aufbereitung der technischen Fahrzeugdaten

– Elektronische Einmeldung in die KBA-Datenbank

– Komplette Kommunikation mit dem Kraftfahrt Bundesamt.

Der Service richtet sich insbesondere an Hersteller, Importeure und Händler von entsprechenden Anhängern und anderen Fahrzeugen, die ihre Produkte auf dem deutschen Markt in Verkehr bringen.

Frühzeitige Vorbereitung entscheidend

„Die Frist bis Juli 2026 mag auf den ersten Blick weit entfernt wirken“, so Potapski weiter. „Aber die Erfahrung zeigt: Die Erhebung, Aufbereitung und Prüfung der Fahrzeugdaten braucht Zeit. Wer nicht rechtzeitig handelt, riskiert massive Zulassungsprobleme.“

Interessierte können sich gern an Kroschke wenden. Mehr Informationen finden sich unter: https://www.kroschke.de/magazin/post/aktuelles/anhaenger-eu-konform-zulassen

Über Kroschke:

Kroschke ist einer der führenden Dienstleister im Bereich der Fahrzeugzulassung und bietet umfassende, IT-gestützte Lösungen für Händler, Hersteller und Privatkunden. Mit über 65 Jahren Erfahrung und einem bundesweiten Filialnetzwerk sorgt Kroschke dafür, dass Zulassungsprozesse und angrenzende Dienstleistungen, wie beispielsweise Dokumentenmanagement und Fahrzeugüberführungen, effizient, zuverlässig und fristgerecht abgewickelt werden.

Mehr zum Unternehmen: https://www.kroschke.de

