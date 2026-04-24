Halteverbot123 erhält TÜV-Zertifizierung nach ISO 9001 und ISO 14001

Berlin (ots) –

Deutschlands führender Anbieter für Halteverbotszonen und Verkehrssicherung bestätigt höchste Standards in Qualität und Umweltmanagement.

Unabhängig geprüft und nachweislich nachhaltig.

Halteverbot123 (https://www.halteverbot123.de/index.html), ein Unternehmen der Browo GmbH mit Standorten in Berlin und NRW, hat offiziell die TÜV-Zertifizierung nach ISO 9001 (Qualitätsmanagementsystem) und ISO 14001 (Umweltmanagementsystem) erhalten.

Die Zertifizierung umfasst das gesamte Leistungsportfolio des Unternehmens: Halteverbotszonen, Baustellensicherung, Straßensperrungen, Fahrbahnmarkierungen, Verkehrszeichenpläne sowie Absperrungen für Filmsets und Events. Damit bestätigt der TÜV SÜD, dass alle Prozesse von Halteverbot123 nachweislich den internationalen ISO Anforderungen an Qualität und Nachhaltigkeit entsprechen.

Halteverbot123 ist seit 2009 einer der führenden Anbieter für Verkehrssicherung, Halteverbotszonen und Baustellenabsicherung in Deutschland. Mit über 83.000 registrierten Kunden, mehr als 340.000 umgesetzten Aufträgen und einem eigenen Fuhrpark von über 35 Fahrzeugen bedient das Unternehmen deutschlandweit Privatpersonen, Bauunternehmen, Behörden und internationale Filmproduktionen. Das Unternehmen ist IHK-anerkannter Ausbildungsbetrieb; alle Fachkräfte sind RSA21-zertifiziert.

Was die Zertifizierung bedeutet

Die ISO-9001-Zertifizierung für Qualitätsmanagement steht für gleichbleibend hohe Qualität, klare Prozessstrukturen und transparente Kommunikation, vom ersten Kundenanliegen bis zur termingerechten Ausführung vor Ort. Kunden profitieren von zuverlässigen Abläufen und einem festen Ansprechpartner.

Die ISO-14001-Zertifizierung für Umweltmanagement belegt den verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen und die konsequente Einhaltung aller Umweltvorgaben. Für Auftraggeber bedeutet das: Durch die Zusammenarbeit mit Halteverbot123 leisten sie aktiv einen Beitrag zum Klimaschutz, ohne Abstriche bei Qualität oder Leistung.

„Wir wollen nicht nur der schnellste, sondern auch der verlässlichste Partner für unsere Kunden sein. Die TÜV-Zertifizierung ist der externe Beweis, dass wir unsere hohen internen Standards auch messbar und nachvollziehbar einhalten und zwar in jedem Bereich, den wir bedienen.“, sagt Geschäftsführer Talha Türker.

Über Halteverbot123

Halteverbot123 – ein Projekt der Browo GmbH – ist seit 2009 einer der führenden Anbieter für Halteverbotszonen, Verkehrssicherung und Baustellenabsicherung in Deutschland. Mit Standorten in Berlin und NRW bedient das Unternehmen deutschlandweit Privatpersonen, Bauunternehmen, Behörden sowie internationale Filmproduktionen in über 4.500 Städten und Gemeinden – auf Anfrage auch europaweit und weltweit. Das Leistungsportfolio umfasst Halteverbotszonen, Baustellensicherung, Straßensperrungen, Fahrbahnmarkierungen, Verkehrszeichenpläne sowie Absperrungen für Filmsets und Events. Mit über 83.000 registrierten Kunden, mehr als 340.000 erfolgreich umgesetzten Aufträgen und einem eigenen Fuhrpark von über 35 Fahrzeugen steht Halteverbot123 für zuverlässigen Rundum-Service: von der Genehmigungsbeantragung über die fristgerechte Aufstellung bis zum ordnungsgemäßen Abbau. Das Unternehmen ist IHK-anerkannter Ausbildungsbetrieb, alle Fachkräfte sind RSA21-zertifiziert.

Mehr Informationen unter: www.halteverbot123.de

Pressekontakt:

Halteverbot123 – ein Projekt der Browo GmbH

Späthstraße 144, 12359 Berlin

Telefon: +49 (0) 30 627 35 160

E-Mail: [email protected]

Web: www.halteverbot123.de

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Quelle: ots