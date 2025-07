Leidenschaft für Feuerwehrwettbewerbe in Böblingen / Deutsche Feuerwehr-Meisterschaften vom 10. bis 13. Juli: Löschangriff und Staffellauf

Berlin/Böblingen (ots) –

Jeder Handgriff ist perfektioniert und wurde über Wochen und Monate hinweg immer wieder trainiert: Vom 10. bis 13. Juli 2025 finden in Böblingen (Baden-Württemberg) die Deutschen Feuerwehr-Meisterschaften im Traditionellen Internationalen Feuerwehrwettbewerb statt. Bei den 66 Mannschaften mit insgesamt 792 Mitgliedern aus allen Ecken Deutschlands steigt die Spannung: Wer wird Deutscher Feuerwehr-Meister? 55 Wertungsrichter sorgen mit viel Erfahrung für den korrekten Ablauf des Löschangriffs trocken und des Staffellaufes. Für die perfekte Vorbereitung und Durchführung zeichnet die Feuerwehr Böblingen verantwortlich, die selbst jahrzehntelange Erfahrung als Wettbewerbsmannschaft hat und auch diesmal mit am Start ist.

„Die Organisation der traditionellen Wettbewerbe in Böblingen ist vorbildlich und zeigt das große Engagement unserer Feuerwehrfamilie. Ich möchte allen Wettbewerbern schon jetzt herzlich für ihr intensives Training und ihre Begeisterung danken. Wir freuen uns auf spannende und inspirierende Tage – gemeinsam feiern wir die Leidenschaft für die Feuerwehrwettbewerbe!“, erklärt Hermann Schreck, Vizepräsident und ständiger Vertreter des Präsidenten des Deutschen Feuerwehrverbandes (DFV). Er lädt herzlich ein, die Feuerwehrangehörigen bei Training und Wettbewerb vor Ort anzufeuern.

„Unsere Feuerwehren sorgen für unsere Sicherheit und sind ein unverzichtbarer Bestandteil unserer Gesellschaft. Ich freue mich deshalb sehr, dass Böblingen Gastgeberin der diesjährigen Meisterschaften sein darf und somit der Feuerwehrsport in Böblingen ein Wiedersehen erfährt. Allen Wettkämpferinnen und Wettkämpfern wünsche ich viel Erfolg, Ehrgeiz und gute Ergebnisse“, freut sich Dr. Stefan Belz, Böblingens Oberbürgermeister und Schirmherr der Veranstaltung, auf das große Feuerwehr-Treffen. Böblingen hatte bereits im Jahr 2008 mit großem Erfolg die Deutschen Feuerwehr-Meisterschaften organisiert. Große Expertise ist auch diesmal am Start: Thomas Reuter, zweiter stellvertretender Feuerwehrkommandant der Böblinger Feuerwehr, ist DFV-Bundeswettbewerbsleiter.

Zum Programm: Nach der Anreise am Donnerstag (10. Juli) können sich die Gruppen am Freitag (11. Juli) am Trainingstag ab 9 Uhr mit dem Material und den Bewertern vertraut machen. Am Samstag (12. Juli) stehen dann ab 9 Uhr die Meisterschaften an. Zudem wird an diesem Tag auch der begehrte 3-Löwen-Pokal des Landesfeuerwehrverbandes Baden-Württemberg ausgetragen. Ab 17 Uhr erfolgt dann die Siegerehrung. Veranstaltungsort ist das Waldstadion in Böblingen-Dagersheim (Waldstraße 50, 71034 Böblingen). Am Sonntag (13. Juli) reisen die Teams wieder ab.

Zum Wettbewerb: Beim Traditionellen Internationalen Feuerwehrwettbewerb werden auf dem Wettbewerbsplatz des Stadions rasend schnell Schläuche für den Löschangriff auf Zeit verlegt: Von der Wasserentnahmestelle in einem Gewässer bis hin zur Wasserabgabe über zwei Strahlrohre. Auf der Tartanbahn absolvieren die Feuerwehrmänner und -frauen den 400m-Staffellauf. Bei diesem müssen die acht Mitglieder jeweils 50 Meter zurücklegen; als Staffelholz fungiert hierbei ein Strahlrohr. Bei den Traditionellen Internationalen Feuerwehrwettbewerben erhält das erstplatzierte Drittel der Mannschaften eine Goldmedaille, das zweite Drittel eine Silbermedaille und das dritte Drittel eine Bronzemedaille.

