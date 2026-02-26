Münchner Studienreise-Veranstalter meldet Rekordzahl: RSD mit 2,5 Millionen Gästen

Offenburg (ots) –

Rund 16 Jahre nach seiner Gründung kann RSD nun eine Gesamtzahl von beeindruckenden 2,5 Millionen Urlaubsgästen präsentieren. Die glücklichen Jubiläums-Kunden hatten nichtsahnend an einer regulär gebuchten RSD-Dubai-Reise teilgenommen. Vor Ort erwarteten sie dann eine angemessene Glückwunsch-Zeremonie samt 2000-Euro-Reisegutschein.

Dass auch diese Jubiläums-Reise perfekt lief, freut RSD-Geschäftsführer Horst Zsifkovits besonders: „2,5 Millionen RSD-Gäste bisher – darauf sind wir ein wenig stolz. Denn diese enorme Zahl, die hohe Kundenzufriedenheit und die vielen Stammgäste, das alles zeigt: Die Menschen vertrauen uns.“

Für die RSD Reise Service Deutschland GmbH konzipiert ein 70-köpfiges Team erfahrener Profis weltweite Studienreise-Erlebnisse: vom Nordkap bis Indien. Von Kreuzfahrten und renommierten Studienreise-Zielen – wie Türkei oder Ägypten – bis zu Afrika-Safaris, Schwarzwald-Urlaub oder Luxustripps nach Dubai. Urlauber können ihre Aufenthalte oft durch zubuchbare Ausflüge individuell gestalten und erholsame Strandtage in reizvollen Badezielen anfügen. Die online und per Katalog präsentierten mehr als 30 Destinationen vertreibt RSD mittlerweile in Deutschland und acht weiteren europäischen Ländern.

RSD-Chef Zsifkovits: „Es ist die Kombination aus hoher Leistungsfähigkeit, unbedingter Verlässlichkeit und einzigartigem weltweitem Reisesortiment. Das hat uns zu einem der führenden europäischen Studienreise-Veranstalter gemacht.“

