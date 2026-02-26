BUND-Eilappell: Geschenk an Gaslobby stoppen! / Heizen muss klimafreundlich und bezahlbar sein

Berlin (ots) –

– Bundesregierung ermöglicht ungebremsten Einbau von klimaschädlichen Gas- und Ölheizungen

– Geplante Beimischungsquoten untergraben Klimaschutz und sind Heizkosten-Treiber

– BUND fordert: Erneuerbares Heizen und soziale Wärmewende

Nach den am Dienstag veröffentlichten Eckpunkten zum Gebäudemodernisierungsgesetz startet der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) einen Eilappell. Bürger*innen können damit die Bundesregierung auffordern, ihren sozial- und klimapolitisch unverantwortlichen Kurs zu korrigieren.

Olaf Bandt, BUND-Vorsitzender: „Die Union hat den Vorschlag der fossilen Lobby durchgesetzt, auf Kosten von Klima und Verbraucher*innen. Anstatt fossile Geschäftsmodelle abzusichern, muss die Bundesregierung den Klimaschutz im Gebäudesektor endlich voranbringen. Menschen müssen vor steigenden Heizkosten geschützt und beim Umstieg auf erneuerbare Wärme unterstützt werden. Unterschreiben Sie gegen die rückwärtsgewandte Energiepolitik der Koalition, für den Klimaschutz und gegen die Interessen der Gaslobby!“

Pläne der Bundesregierung: teuer und klimaschädlich

Nach den Plänen der Bundesregierung sollen die zentralen Vorgaben zum klimafreundlichen Heizen wegfallen und weiterhin klimaschädliche Gas- und Ölheizungen neu eingebaut werden können. Steigende Beimischungsquoten von teuren Brennstoffen wie Biomethan oder Wasserstoff sollen diese angeblich zukünftig klimafreundlicher machen. Dabei dient die Beimischungsquote vor allem dazu, das Geschäftsmodell der Gaswirtschaft zu verlängern. Für alle, die nicht einfach umsteigen können, wie Mieter*innen und Menschen mit geringem Einkommen, treibt es vor allem die Heizkosten deutlich in die Höhe – ohne Perspektive für einen Weg aus dieser Zwangslage.

Bürger*innen können sich mit Eilappell an Koalition wenden

Der BUND sagt „Nein“ zu diesem Geschenk an die Gaswirtschaft. Die Verpflichtung zur Beimischung von Brennstoffen wie Biomethan oder Wasserstoff führt Menschen in die Heizkostenfalle und untergräbt die Klimapolitik. Der Einbau von klimaschädlichen Öl- und Gasheizungen muss gestoppt und stattdessen Klimaschutz und eine soziale Wärmewende in den Mittelpunkt gestellt werden.

Mit dem Eil-Appell ruft der BUND die Bürger*innen dazu auf, den Bundeskanzler, die zuständige Wirtschaftsministerin Katherina Reiche und weitere relevante Minister*innen anzuschreiben.

Mehr Informationen:

– BUND-Eilappell: (http://www.aktion.bund.net/gaslobby-geschenk-stoppen)www.aktion.bund.net/gaslobby-geschenk-stoppen (https://aktion.bund.net/gaslobby-geschenk-stoppen)

– BUND-Kurzanalyse: Klimaschädlich und teuer. Kurzanalyse der Eckpunkte zum „Gebäudemodernisierungsgesetz“ (https://www.bund.net/fileadmin/user_upload_bund/publikationen/energiewende/Eckpunkte-GEG-BUND-Bewertung-25-02-2026.pdf)

– BUND-Umfrage (https://app.civey.com/dashboards/02-2026-naturschutz-heizen-24419?tab=general) zu den Sorgen der Menschen vor steigenden Heizkosten

– Umweltverbände-Papier: Kostenfalle Grüngasquote im Wärmebereich | Deutscher Naturschutzring (https://www.dnr.de/publikationen/kostenfalle-gruengasquote-im-waermebereich)

