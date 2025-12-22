Milestone Systems stellt neues Vision Language Model für Verkehrsanalysen vor

Kopenhagen (ots) –

Milestone Systems, einer der weltweit führenden Anbieter datenbasierter Videotechnologie, hat heute ein neues Vision Language Model vorgestellt, das speziell für das Verständnis von Verkehrssituationen entwickelt wurde und auf NVIDIA Cosmos Reason basiert. Das neue Modell bildet die Grundlage für zwei neue Angebote: ein Video-Summarization-Tool für die Videomanagementsoftware XProtect sowie ein Vision Language Model als Service für Integrationen durch Drittanbieter.

Video Summarization für XProtect automatisiert Analyse und Reporting

Moderne Videosysteme erfassen enorme Datenmengen. Die Auswertung von Videomaterial ist bislang zeitaufwendig und weitgehend manuell. Mit dem neuen Video-Summarization-Tool von Milestone Systems, einem generativen KI-Plug-in für den XProtect Smart Client, steht Anwenderinnen und Anwendern nun eine spezialisierte Lösung zur Verfügung, die Arbeitsabläufe automatisiert, wertvolle Zeit spart und die Belastung durch Fehlalarme deutlich reduziert. Erste Rückmeldungen zeigen, dass sich die Ermüdung durch Fehlalarme um bis zu 30 Prozent verringern lässt.

Das Tool analysiert Videosequenzen und beschreibt automatisch, was im Bildgeschehen passiert. Nutzerinnen und Nutzer laden lediglich einen kurzen Videoausschnitt hoch und formulieren eine Anfrage. Innerhalb weniger Sekunden erstellt das System eine strukturierte Textzusammenfassung.

Zentrale Funktionen im Überblick:

– Umwandlung von Videosegmenten in strukturierte Textzusammenfassungen direkt im XProtect Smart Client

– Durchsuchbare Zusammenfassungen auf Basis von Inhalten statt Zeitstempeln oder manueller Verschlagwortung

– Markieren und Filtern von Zusammenfassungen zur effizienteren Nachbearbeitung

– Nahtlose Integration in bestehende XProtect-Ereignisse und Regelwerke zur automatischen Erstellung von Zusammenfassungen bei bestimmten Alarmen

– Fokussierung auf relevante Ereignisse durch das Ausblenden irrelevanter Bewegungen oder Störungen

– Zugriff auf regionsspezifische, souveräne Vision Language Models, zunächst für die USA und die EU, weitere Regionen folgen

Das Video-Summarization-Tool steht kostenlos zum Download bereit und lässt sich in wenigen Minuten direkt im XProtect Smart Client installieren. Kosten entstehen nur bei der Nutzung des Modells über Prompts.

Vision Language Model als Service für Entwicklerinnen und Entwickler

Mit Hafnia VLM als Service stellt Milestone Systems Entwicklerinnen, Entwicklern, Integratoren und Partnern eine API zur Verfügung, die produktionsreife Videoanalyse auf Basis neuester NVIDIA-Technologie ermöglicht. Das Modell wurde mit verantwortungsvoll erhobenen Daten trainiert und feinjustiert.

Der Service erlaubt es, KI-gestützte Videofunktionen schnell in bestehende Anwendungen zu integrieren, ohne eigene KI-Infrastrukturen aufbauen, trainieren oder betreiben zu müssen. Unabhängig vom bisherigen Analysegrad lassen sich vorhandene Lösungen um generative KI erweitern. So können neue Funktionen sowohl für erste Prototypen als auch für den skalierenden Produktivbetrieb umgesetzt werden.

Mit Hafnia VLM als Service lässt sich der Entwicklungsaufwand für KI- und Analysefunktionen erheblich reduzieren. Im Vergleich zur eigenen Feinabstimmung eines Vision Language Models ist der Aufwand um ein Vielfaches geringer.

Zentrale Funktionen im Überblick:

– Zugriff auf ein hochpräzises Vision Language Model, optimiert für Verkehrsanalysen und aufgebaut auf NVIDIA Cosmos Reason

– Prompt-basierte Steuerung für verkehrsbezogene Anwendungsfälle

– API-orientierte Bereitstellung mit einfacher Integration über HTTPS

– Feinjustierte Modelle für die Märkte in den USA und der EU, weitere Regionen folgen

– Geeignet für eigenständige Anwendungen oder die Integration in das Milestone-Produktportfolio

– Ausschließlich verantwortungsvoll erhobene Trainingsdaten mit prüfbarer Datenherkunft, DSGVO- und EU-KI-Verordnung-konform

Die Abrechnung erfolgt nutzungsbasiert über API-Aufrufe. Hohe Anfangsinvestitionen oder individuelle Trainingskosten entfallen. Eine Anmeldung für den Early Access ist unter https://hafnia.milestonesys.com/ (https://hafnia.milestonesys.com/) möglich.

Andrew Burnett, kommissarischer Chief Technology Officer von Milestone Systems, erklärt:

„Mit dem Vision Language Model als Service und der Video-Summarization-Funktion für XProtect adressieren wir zentrale Herausforderungen wie Datenüberlastung und manuelle Auswertung. Betreiber erhalten direkt in XProtect schnelle Einblicke, Entwicklerinnen und Entwickler profitieren von einem sofort einsetzbaren API-Zugang ohne individuellen Trainingsaufwand oder komplexe Infrastruktur.

Da das Modell gezielt für reale Verkehrsszenarien entwickelt und mit verantwortungsvoll erhobenen Daten trainiert wurde, können unsere Kundinnen und Kunden den Ergebnissen vertrauen, Lösungen sicher einsetzen und bestehende Systeme gezielt erweitern. So wird Videomaterial effizient in verwertbare Erkenntnisse überführt.“

Zu den ersten Interessenten zählen unter anderem die Städte Genua in Italien sowie Dubuque im US-Bundesstaat Iowa, die die neuen Funktionen für ein verbessertes Verkehrsmanagement einsetzen möchten.

Verantwortungsvolle KI auf Basis realer Daten

Beide neuen Angebote basieren auf dem Hafnia Vision Language Model von Milestone Systems. Das Modell wurde mit 75.000 Stunden realer Videodaten aus Europa oder den USA trainiert. Für die Datenaufbereitung kam NVIDIA Cosmos Curator zum Einsatz. Der Betrieb erfolgt entweder über Cloud-Infrastrukturen oder regionale Rechenzentren. Die Kombination aus NVIDIA Cosmos Reason und der gezielten Feinabstimmung mit Milestone-Daten macht Hafnia zu einer der fortschrittlichsten Plattformen für Videoanalyse in diesem Bereich.

Über Milestone Systems

Milestone Systems ist ein weltweit führender Anbieter datenbasierter Videotechnologie für Branchen wie Industrie, Flughäfen, öffentliche Sicherheit, Einzelhandel und Verkehrsmanagement. Das Unternehmen unterstützt Organisationen dabei, aus Videodaten Erkenntnisse zu gewinnen, um Sicherheit, Effizienz und Lebensqualität zu verbessern.

Zum Produktportfolio zählen die Videomanagementsoftware XProtect, KI-gestützte Analysen von BriefCam sowie die cloudbasierte VSaaS-Lösung Arcules. Milestone Systems wurde 1998 gegründet, hat seinen Hauptsitz in Kopenhagen und beschäftigt weltweit mehr als 1.500 Mitarbeitende. Seit 2014 ist das Unternehmen Teil der Canon Group. Weitere Informationen unter www.milestonesys.com (http://www.milestonesys.com). Aktuelle Pressemitteilungen finden Sie im Newsroom.

