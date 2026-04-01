Marketingmitteilung GLS ELTIF – Energieinfrastruktur Fonds: Schnell und unkompliziert in die Energieversorgung der Zukunft investieren – Ein Angebot für alle

Bochum (ots) –

Die GLS Bank bringt gemeinsam mit GLS Investments, GLS Beteiligungs AG und der Crowdinvesting-Plattform GLS Crowd einen neuen europäischen Fonds auf den Weg. Erstmals können private Anleger*innen mit kleinen Beträgen ab 300 Euro in die Energieinfrastruktur investieren und am Erfolg der Erneuerbaren teilhaben.

Kurz gesagt:

– European Long-Term Investment Fund der GLS Gruppe heißt GLS ELTIF – Energieinfrastruktur Fonds

– Angebot richtet sich an alle Anlegergruppen – von Stiftungen und vermögenden Privatkund*innen über Großinvestoren bis hin zu Menschen mit Anlagevolumen ab 300 Euro

– Fonds wird aktiv gemanagt und investiert direkt in große Energieinfrastrukturprojekte

– Energiewende ist wesentlicher Teil einer regenerativen Wirtschaftsweise

ELTIF steht für European Long-Term Investment Fund und kann nach Einschätzung der GLS Bank der Energiewende einen neuen Schub verleihen. Er ist ein regulierter Fonds der Europäischen Union, der darauf abzielt, Investitionen in langfristige Projekte und Unternehmen zu fördern. ELTIFs konzentrieren sich auf Bereiche wie Infrastrukturprojekte, Immobilien und weitere illiquide Vermögenswerte.

Der GLS ELTIF – Energieinfrastruktur Fonds ist ein Baustein auf dem Weg zu einer klimaneutralen Energieversorgung Deutschlands und perspektivisch auch Europas. Für den Umbau des deutschen Energiesystems müssen enorme Summen aufgebracht werden.

Dirk Kannacher, Vorstand der GLS Bank: „Nur wenn alle an einem Strang ziehen und mitmachen, gelingt die Energiewende – angefangen bei der EU und den EU-Staaten über Großinvestoren und Hochvermögende bis zu privaten Anleger*innen.“

Die GLS Bank ist von dem Instrument ELTIF überzeugt und stattet ihren Fonds mit einem Startkapital von 30 Mio. Euro aus.

Um die Erderhitzung zu verlangsamen, muss die Menschheit CO2-Emissionen reduzieren. Gleichzeitig braucht sie nach übereinstimmenden Prognosen mehr Energie: 2033 wird über die Hälfte des europäischen Energiebedarfs (54 %) durch Strom gedeckt werden. Hier spielen Solar- und Windenergieanlagen ihr großes Potenzial aus. Erneuerbare Energien sind ein dringend benötigter Wachstumsmarkt – und die Zukunft.

Dirk Kannacher, Vorstand der GLS Bank: „Mit den erneuerbaren Energien stehen wir global betrachtet am Anfang eines gemeinsamen Wegs. Wir als GLS Bank Gruppe wollen dazu beitragen, hier noch viel mehr Kapazitäten und Infrastruktur aufzubauen, um die klimaschädlichen fossilen Energien aus dem Energiemix zu verdrängen. Entgegen der aktuellen Diskussion ist die Versorgung mit regenerativen Energien wissenschaftlich belegt und ökonomisch bezahlbar möglich.“

Wie funktioniert der GLS ELTIF – Energieinfrastruktur Fonds?

Der GLS ELTIF – Energieinfrastruktur Fonds wird von den Expert*innen der GLS Investments, einer 100-prozentigen Tochter der GLS Bank, betreut und aktiv gemanagt. Auf Basis von Analysen wählen sie gezielt Wind- und Solarparks aus, perspektivisch auch Energiespeicherprojekte, in die der Fonds investiert. Anleger*innen können Anteile ab einem Startbetrag von 300 Euro erwerben, jeder weitere einzelne Fondsanteil kostet 100 Euro.

Der Fonds agiert dann wie ein institutioneller Investor, der mit dem gebündelten Geld der Anleger*innen arbeitet. Jeder, der mitmacht, unterstützt aktiv den Ausbau der Erneuerbaren-Infrastruktur und profitiert gleichzeitig ökonomisch von der Energiewende. Der auf lange Zeit ausgelegte europäische Fondstyp demokratisiert also den Finanzmarkt.

Windrad-Pionierin verfolgt Zukunftsbild konsequent

Die älteste sozial-ökologische Bank Deutschlands hat bereits 1988 ein Windrad finanziert und seitdem die Expertise in der Branche Erneuerbare Energien weiter ausgebaut. Das Zukunftsbild lautet: 100 % Erneuerbare Energien. 2025 wurden 598 Mio. Euro an neuen Krediten in dieser Branche vergeben, das waren 43 % des gesamten Neukreditvolumens.

Damit liegt die GLS Bank im Gesamtmarktvergleich unter den Top 3 Banken in Deutschland, was die Finanzierungsvolumina im Bereich Erneuerbare Energien angeht. Für dieses Jahr steckt sie sich das Ziel, Projekte in Höhe von 500 Millionen Euro zu finanzieren.

Alle technischen und finanziellen Details, Infos zu Laufzeiten sowie Chancen und Risiken des Finanzprodukts „GLS ELTIF – Energieinfrastruktur Fonds“ finden Sie auf unserer Webseite gls.de/eltif.

Sie möchten tiefer ins Thema eintauchen?

Wir bieten Ihnen Gespräche mit unseren Expert*innen an:

– Dirk Kannacher, Vorstand GLS Bank

– Angelika Stahl, Leiterin Anlageberatung, Vermögensmanagement und Institutionelle Anleger

– Karsten Kührlings, Geschäftsführer GLS Investments

– Kevin Helm, Senior Experte Investmentfonds GLS Investments

– Jakob Müller, Geschäftsführer GLS Beteiligungs AG

Rechtlicher Hinweis / Disclaimer

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Das Investmentvermögen weist auf Grund seiner Zusammensetzung, seiner Anlagepolitik, der Währungsentwicklung sowie der Entwicklung der Kapitalmärkte bzw. Mikrofinanzmärkte ein nicht auszuschließendes Risiko erhöhter Volatilität auf. Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass die Anlageziele erreicht werden. Informationen über die Wertentwicklung in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu.

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Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, die Vorkehrungen, die sie für den Vertrieb der Fonds getroffen hat, gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG und Artikel 32a der Richtlinie 2011/61/EU aufzuheben. Weitere Informationen zu Anlegerrechten sind in deutscher Sprache auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft (www.ipconcept.com/ipc/de/anlegerinformation) einsehbar.

Informationen über die nachhaltigkeitsrelevanten Aspekte gemäß der Verordnung (EU) 2019/2088 finden Sie zukünftig auf www.ipconcept.com.

Hinweis: Der beworbene Fonds ist ein ELTIF. Der Fonds und seine Investitionen sind langfristige Anlagen in Sachwerte und Infrastruktur und mit erhöhten Risiken verbunden.

Der Fonds richtet sich sowohl an professionelle Anleger als auch an Kleinanlegerinnen. Aufgrund seiner Konzeption ist ein ELTIF grundsätzlich nicht liquide. Die Laufzeit des Fonds beträgt 99 Jahre. Das Rückgaberecht des Fonds von Anlegern unterliegt bestimmten Beschränkungen. Soweit Anteile an einem ELTIF auch vor Beendigung der Laufzeit zurückgegeben werden können, erfolgt dies gemäß der in Artikel 18 der Verordnung (EU) 2015/760 des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 29. April 2015 über europäische langfristige Investmentfonds in seiner geänderten Fassung nur unter den dort und in den Vertragsbedingungen bzw. Satzung festgelegten Bestimmungen. Es kann keine Garantie dafür übernommen werden, dass Rücknahmeanträge erfüllt werden können. Dieses Produkt ist daher möglicherweise für Anlegerinnen, insbesondere für Kleinanlegerinnen, die nicht in der Lage sind, eine solche langfristige und illiquide Verpflichtung einzugehen, nicht geeignet. Anleger innen sollten nur einen kleinen Teil ihres Gesamtanlageportfolios in diesen Fonds investieren.

Hinweise zu einer eventuellen Ausschüttungspolitik, der Nutzung derivativer Finanzinstrumente finden Sie im Verkaufsprospekt. Informationen darüber in welche Rechtsräume der ELTIF investiert hat finden Sie unter www.gls-investments.de/glseltif.

Stand: 01.03.2026

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Quelle: ots