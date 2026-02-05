Mario Lüddemann von der Lüddemann Investments GmbH enthüllt: Das verdient ein Trader wirklich

Verl (ots) –

Ob Karriereleiter, Nebenjob oder Selbstständigkeit: Für viele von uns reicht das klassische Einkommensmodell allein längst nicht mehr aus. Immer mehr Menschen beschäftigen sich daher mit Trading als mögliche Alternative und hoffen dabei auf Freiheit, Zeitautonomie und hohe Gewinne. Doch zwischen bloßen Social-Media-Versprechen und echter Einkommensrealität klafft nicht selten eine große Lücke. Was also verdient ein Trader wirklich – und unter welchen Voraussetzungen?

Der Wunsch nach finanzieller Unabhängigkeit ist für viele Angestellte, Selbstständige und Side-Hustler allgegenwärtig. Kein Wunder, denn steigende Lebenshaltungskosten, begrenzte Gehaltssteigerungen und wirtschaftliche Unsicherheiten lassen Zweifel am klassischen Berufsweg wachsen. Trading erscheint in diesem Kontext oft als vermeintlich schneller Ausweg: flexible Arbeitszeiten, ortsunabhängiges Arbeiten und attraktive Ertragschancen. Gleichzeitig kursieren hartnäckige Mythen über tägliche Gewinne, minimale Arbeitszeit und dauerhaft hohe Renditen. Die tatsächliche Diskrepanz zwischen Erwartung und Realität sorgt bei vielen Interessierten für Unsicherheit, Orientierungslosigkeit und falsche Entscheidungen. „Wer Trading mit einem festen Gehalt verwechselt oder glaubt, ohne System und Kapital dauerhaft erfolgreich sein zu können, wird früher oder später scheitern – finanziell und emotional“, warnt Mario Lüddemann, Geschäftsführer der Lüddemann Investments GmbH.

„Erfolgreiches Trading basiert nun mal nicht auf Hoffnung oder Glück, sondern auf klaren Regeln, statistischem Vorteil und realistischen Erwartungen“, fügt er hinzu. Seit drei Jahrzehnten ist Mario Lüddemann hauptberuflich an den Finanzmärkten aktiv, kann mehr als 66.000 dokumentierte Trades vorweisen und hat ein Handelsvolumen von rund einer Milliarde Euro bewegt. Als mehrfach ausgezeichneter Trader, Gründer der Lüddemann Investments GmbH und Mentor begleitet er Einsteiger ebenso wie angehende Vollzeit-Trader. Seine eigene Laufbahn vom Kleinanleger mit begrenztem Startkapital bis zum Börsenmillionär liefert dabei vor allem eines: Transparenz darüber, was im Trading möglich ist und was nicht. Welche finanzielle Erwartungshaltung demnach realistisch ist, verrät Mario Lüddemann hier.

Grundformel hinter dem Trader-Einkommen: Was wirklich realistisch ist

Die Einkommensrealität im Trading lässt sich im Grunde auf eine zentrale Grundformel reduzieren: Verfügbares Kapital multipliziert mit der erzielbaren Rendite ergibt das jährliche Einkommen vor Steuern. Anders als im klassischen Berufsleben existiert dabei kein fixes Gehalt. Im Gegenteil: Die tatsächlichen Erträge hängen von mehreren Faktoren ab – insbesondere von der Höhe des eingesetzten Kapitals, der gewählten Strategie, der konsequenten Disziplin sowie der jeweiligen Marktsituation. Hinzu kommt, dass Rendite keine konstante Größe ist, sondern je nach Erfahrungsstand und Handelsansatz teils erheblich schwankt.

Nebenberufliches Trading ist dabei zwar mit begrenztem Zeitaufwand möglich, setzt jedoch funktionierende Strategien und klar definierte Regeln voraus. Realistische Renditeannahmen für disziplinierte Nebenberufler liegen deutlich unter gängigen Marketingversprechen, können dennoch einen attraktiven Zusatzverdienst darstellen. Vollzeit-Trading wiederum folgt anderen Maßstäben: Höheres Kapital, stabilere Performance und geringere emotionale Schwankungen rücken in den Vordergrund.

Mit wachsendem Kapital verschiebt sich der Fokus hierbei zunehmend vom prozentualen Wachstum hin zur nominalen Stabilität, weshalb große Konten defensiver geführt werden, um hohe Drawdowns zu vermeiden. „Langfristig geht es nicht um spektakuläre Einzelgewinne, sondern um reproduzierbare Ergebnisse und kontrollierte Risiken“, betont Mario Lüddemann von der Lüddemann Investments GmbH. Entsprechend ist die realistische Erwartungshaltung für professionelle Trader auf nachhaltige sechsstellige Jahresergebnisse ausgerichtet und nicht auf kurzfristige Spitzen.

Lernen, Strategie, Geduld: Wie nachhaltiger Trading-Erfolg überhaupt möglich wird

Nachhaltiger Trading-Erfolg entsteht dementsprechend nicht über Nacht, sondern ist immer das Ergebnis eines strukturierten Lernprozesses. Dieser umfasst Phasen mit Demokonten, bewussten Fehlversuchen und kontinuierlichen Anpassungen, die notwendig sind, um Märkte, Strategien und das eigene Verhalten realistisch einschätzen zu können. Ohne eine getestete Strategie verlieren außerdem selbst hoher Zeitaufwand und lange Bildschirmstunden ihre Bedeutung. Entscheidend ist also nicht die schiere Anzahl der Trades, sondern deren Qualität. „Viele machen den Fehler, Aktivität mit Fortschritt zu verwechseln – dabei entscheidet letztlich jeder einzelne Trade über die Statistik“, erläutert Mario Lüddemann von der Lüddemann Investments GmbH hierzu.

Ein weiterer zentraler Erfolgsfaktor ist die emotionale Kontrolle, da unüberlegte Entscheidungen häufig größere Verluste verursachen als fehlerhafte Marktanalysen. Ein Mentoring kann in diesem Prozess eine wichtige Rolle spielen, indem es Lernkurven verkürzt und kostspielige Fehler vermeidet. Parallel dazu spielt auch die steuerliche Einordnung eine wesentliche Rolle: Trading-Erträge unterscheiden sich grundlegend vom klassischen Arbeitseinkommen und unterliegen pauschalen Regelungen für Kapitalerträge statt der progressiven Einkommensteuer. Ab bestimmten Gewinnhöhen können alternative Strukturen steuerlich sinnvoll werden.

Unabhängig davon gilt: Trading ist kein schneller Ausweg, sondern ein langfristiger Aufbauprozess. Freiheit entsteht nicht durch tägliches Handeln, sondern durch reproduzierbare Prozesse. Erfolgreiche Trader verbinden Zeitautonomie dabei mit klaren Grenzen zwischen Beruf und Privatleben. Entsprechend realistisch ist letztendlich auch die eigene Perspektive, Trading je nach Ziel, Kapital und Konsequenz als Nebenverdienst, Einkommensersatz oder Instrument des Vermögensaufbaus zu nutzen.

Sie wollen Ihre eigene Trading-Strategie entwickeln und dabei von der Erfahrung eines Profis profitieren? Dann informieren Sie sich über die Coaching- und Mentoringprogramme der Lüddemann Investments GmbH (https://mariolueddemann.com/) und lernen Sie, wie planbares Trading in der Praxis funktioniert!

Pressekontakt:

Lüddemann Investments GmbH

Mario Lüddemann

E-Mail: [email protected]

Webseite: https://mariolueddemann.com/Ruben Schäfer

[email protected]

Original-Content von: Lüddemann Investments GmbH, übermittelt durch news aktuell

Quelle: ots