LBS Saar: Bauspardarlehen weiterhin sehr gefragt

Die LBS Landesbausparkasse Saar blickt auf ein bewegtes Jahr zurück, in dem sich das Bausparen einmal mehr als stabiles Finanzierungsinstrument bewährt hat. Trotz wirtschaftlicher Herausforderungen ist die Nachfrage nach zinsgünstigen Bauspardarlehen weiter stark gestiegen. Insbesondere durch die höheren Marktzinsen haben viele Kundinnen und Kunden von den attraktiven Konditionen ihrer Bausparverträge profitiert. So wurden im vergangenen Jahr Bauspardarlehen in Höhe von rund 96 Millionen Euro ausgezahlt, was eine deutliche Steigerung von 30 % gegenüber dem Vorjahr bedeutet. Insgesamt wuchsen die Neubewilligungen von Darlehen im Jahr 2024 auf rund 190 Millionen Euro an – das entspricht einem Plus von 17,2 % gegenüber 2023.

Bausparen bleibt wichtig für die Zinsabsicherung und den Eigenkapitalaufbau

Das Bausparneugeschäft fiel mit 409 Mio. Euro geringer als das Vorjahresergebnis aus. Dennoch zeigt die Dynamik am Zinsmarkt in den letzten Jahren, wie entscheidend eine frühe Sicherung niedriger Zinsen für künftige Immobilienfinanzierungen ist. Gerade vor dem Hintergrund weiterhin hoher Bau- und Immobilienkosten. „Ein Bausparvertrag schafft diese Stabilität und ermöglicht es, planbar in die eigenen vier Wände zu investieren“, so Sascha Matheis, Sprecher der Geschäftsleitung der LBS Saar.

Immobilienmarkt im Saarland: Herausforderungen weiterhin spürbar

Die rückläufige Preisentwicklung der vergangenen zwei Jahre hat sich seit dem Frühjahr 2024 stabilisiert. In diesem Jahr könnten die Verkaufspreise bei Bestandsimmobilien wieder leicht zulegen. Dagegen bleibt der Markt für neue Eigentumswohnungen angespannt: Im Zeitraum 2021 bis 2023 ist das Transaktionsvolumen um ein Drittel eingebrochen und hat nur noch zwischen 7 und 8 Prozent aller Wohnungsverkäufe ausgemacht. Ein besonders dynamischer Bereich ist die Landeshauptstadt Saarbrücken, in der etwa 35 % aller Immobilienverkäufe stattfinden.

Die Preise für Neubauten bewegen sich im gesamten Saarland weiterhin auf einem hohen Niveau. Durchschnittlich kostet eine neue Eigentumswohnung 3.850 Euro je Quadratmeter. Der durchschnittliche Preis einer gebrauchten Eigentumswohnung hingegen lag 2023/2024 bei etwa 1.900 Euro je Quadratmeter.

Gleichzeitig bleibt der Mietmarkt unter Druck: Eine hohe Nachfrage nach gutem Mietwohnraum trifft auf stetig steigende Mieten. Dies führt dazu, dass immer mehr Menschen den Kauf einer Eigentumswohnung in Betracht ziehen.

Entwicklungen und Prognosen für den Immobilienmarkt

Die Marktteilnehmer haben sich zwischenzeitlich an die neuen Rahmenbedingungen gewöhnt. Dadurch ist eine wieder wachsende Nachfrage sowie eine Verbesserung der Renditen zu erwarten. Die Experten der LBS Immobilien GmbH erhoffen sich, dass die Neubauaktivitäten durch die befristete degressive AfA (Abschreibung von Vermögensgegenständen) und die öffentliche Wohnraumförderung des Saarlandes neue Impulse erhalten. Die für potenzielle Selbstnutzer vorgesehenen KfW-Förderprogramme hingegen verfehlen weitgehend ihre Wirkung, da sie nicht beim eigentlichen Erwerb helfen, sondern lediglich einen Teil der Mehrkosten ausgleichen, die durch übergesetzliche Energieeffizienz-Vorgaben an das Gebäude entstehen.

„Im Jahr 2025 werden die Mietpreise unserer Meinung nach eine Schmerzgrenze erreichen, die die meisten Menschen sich nicht mehr leisten können oder wollen. Insofern rechnen wir mit der Stabilisierung der Mieten auf hohem Niveau. Geopolitische Entwicklungen bleiben weiterhin ein Unsicherheitsfaktor. Dennoch sind die Aussichten für den saarländischen Immobilienmarkt insgesamt positiv“, so die abschließende Einschätzung von Sascha Matheis.

